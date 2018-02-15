СО РАН разнесло

Власти присоединят к Академгородку соседние районы — учёные заявили, что им нужны земли и дома

Проект развития Академгородка планируют подготовить до конца 2018 года
Проект развития Академгородка планируют подготовить до конца 2018 года

На этой неделе глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал о проекте с рабочим названием «Академгородок 2.0», который он обсуждал с Владимиром Путиным во время его визита. Власти предложили укрупнить существующий Академгородок за счёт Кольцово, Нижней Ельцовки, Краснообска, Бердска и других городков и разместить там несколько инновационных предприятий. Правительство считает, что такое объединение даст толчок развитию науки, а эксперты переживают за леса, но увидели почву для роста экономики. Однако никакой конкретики по проекту нет. О том, какую выгоду от этого получат новосибирцы, — в материале НГС.НОВОСТИ.

О проекте развития Академгородка врио губернатора Новосибирской области рассказал в начале этой недели — концепцию представили президенту Владимиру Путину, когда он приезжал на прошлой неделе

 

«Очень важное событие — встреча с учёными Сибирского отделения Российской академии наук, и именно на этой встрече была представлена наша инициатива о запуске нового этапа развития нового научного центра. <…> До конца ещё не определились с названием. 


Рабочий вариант названия проекта — "Академгородок 2.0". Мы предлагаем расширенную территорию: это не только Академгородок, но и микрорайон Нижняя Ельцовка, наукоград Кольцово, посёлок Краснообск, возможно, Бердск и другие территории, 


где предполагается размещение и развитие инновационных предприятий, которые будут использовать наработки наших учёных», — заявил врио губернатора и добавил, что Путин поддержал эту идею.


Травников объяснил, что развитие Академгородка подразумевает развитие научной базы, инновационной промышленности, образовательного комплекса и комплексное развитие самой территории.


Конкретный план действий должны составить к осени этого года, рабочую группу возглавит руководитель рабочей группы по реиндустриализации экономики, зампред правительства РФ Аркадий Дворкович.


Подробности концепции ни в правительстве, ни в СО РАН не разглашают. Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора, все тезисы Владимиру Путину докладывали устно. В интервью «Интерфаксу» Андрей Травников сообщил, что готовую концепцию до конца 2018 года представят на рассмотрение совета по науке при президенте РФ, а её реализация займёт 5–7 лет.


Глава посёлка Кольцово Николай Красников пояснил НГС.НОВОСТИ, что в проекте «Академгородок 2.0» предполагается не физическое соединение территорий, а скорее более тесное сотрудничество между городами и посёлками с центром в Академгородке.


«Речь идёт о неком интегральном взаимодействии в использовании научного потенциала. Мы её условно назвали "Академ 2.0", хотя, наверное, более точное название ещё будет найдено, ведь это не просто какое-то обновление стратегии развития Академгородка. Структуры, которые завязаны, — Краснообск, Бердск, Кольцово, — они достаточно самостоятельны. Речь идёт, скорее, о наукополисе как части агломерации, основой которой является научно-производственный комплекс. 


Я жителям сказал, чтобы все были спокойны, никакого геометрического присоединения не будет. 


<...> Я вижу, что будет осторожное и активное сложение всех потенциалов, в какой форме — будем искать. То, что Академгородок будет развиваться по своей программе, но с участием активных соседей, — это точно», — заключил он.


К укрупнённому Академгородку хотят добавить Краснообск
К укрупнённому Академгородку хотят добавить Краснообск

Эксперты СО РАН считают, что идея, предложенная властями, может сработать и принести свои плоды, если выбрать правильный формат слияния, а также предоставить учёным жильё и инфраструктуру.


«В этом есть определённая логика регионального развития, — рассказала кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики и ОПП СО РАН Ольга Валиева. — Поскольку легче создаются необходимые партнёрские отношения, сокращаются издержки на производство и реализацию, привлекаются высококвалифицированные кадры, снижаются административные барьеры. Если территория становится федеральным центром с собственным финансированием и налоговыми льготами, то в таких случаях


регион становится привлекательным для инвесторов, возникает мультипликативный эффект, который даёт рост смежным отраслям и производствам, за которым, как правило, следует экономический рост. 


Минусы зависят от того, в каком формате будут проходить слияния. Если это административная форма, при которой теряется самостоятельность местных администраций, — это одно, и это большие бюрократические издержки. Если объединение будет носить партнёрский характер, без земельно-имущественных отношений, — это другой формат, но он, на мой взгляд, менее эффективен».


Укрупнённый и обновлённый Академгородок должен привлечь массу людей, в том числе и молодых учёных, но вот размещать их пока негде, указывает демограф, научный сотрудник Института экономики и ОПП СО РАН Ольга Чудаева.


«В принципе, я хорошо отношусь к этой идее, но всё это нужно делать разумно, с учётом мнения населения в первую очередь. <...> У нас есть проблема недостроев, в том числе для научных сотрудников. Правильно, что у нас сохраняется Академгородок как пример гармоничного сосуществования человека и природы. Он должен был тиражироваться, а в результате получилось, что его хотят загубить, грубо говоря. Я против вырубки лесов и против каменных джунглей. Кроме того, стыдно у нас, в самой большой стране в мире, жить друг у друга на головах. Жильё должно быть просторным, к тому же я сторонник индивидуального жилья, что, кстати, будет решать и демографические проблемы. <...> 


Я поддерживаю опасения людей, что под видом очередной "[программы] ради науки и молодых учёных и так далее" опять будет коммерческая застройка жильём, торгово-развлекательными комплексами», — считает демограф.


По словам Ольги Чудаевой, под застройку частными домами можно отдать отдалённую территорию в сторону Ключей: «Там вообще совершенно безлюдные места, берёзовые леса, такая пересечённая местность, ну и опять же не надо сильно вырубать».


Ольга Валиева напомнила, что проект «Академгородка 2.0» сам по себе не оригинален. В середине 2000-х власти уже задумывались соединить территории в один наукополис, а также о создании агломерации, причём даже междугородной. Эти проекты называли и «инновационной осью». В 2013 году для создания наукополиса предлагали построить мост со скоростным трамваем от Академа до Краснообска и аэропорта Толмачёво.


Николай Красников добавил, что «Академгородок 2.0» продолжает идею создания под Новосибирском территории опережающего развития, о которой говорили в 2015 году. Предполагается, что Академгородок, как и Кольцово с «Вектором», Краснообск с институтами РАСХН и земли Барышевского сельсовета, станет закрытым, но со своими льготами и поддержкой из федерального бюджета. «Здесь ещё много вопросов, видимо, в ближайшее время это будет дополняться содержанием», — резюмировал глава Кольцово. 

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