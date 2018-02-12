Поезженные машины: немецкий джип до миллиона

Этот авто многие хотят купить за немецкое имя — не пугают даже проблемы с мотором и коробкой

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом: городской немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. Автомобиль этот достаточно компактен, однако он предоставляет своему владельцу все кроссоверные «плюшки» — высокую посадку, хороший клиренс, опционально полный привод. Плюс удобный салон и статусное немецкое происхождение. За сколько можно купить «живого» «Тигуана» и с какими проблемами можно столкнуться — далее в обзоре.

Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


Модель Volkswagen Tiguan недавно разменяла свой первый десяток — её выпускают с 2007 года. Первое поколение Tiguan продержалось на конвейере целых 9 лет — это очень много для компактного городского кроссовера. Автомобиль зародился в годы бурного перевода легковых автомобилей во внедорожное обличье — Tiguan уходит корнями в платформу Golf.



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


Автомобиль удачно вписался в нишу компактных кроссоверов, конкуренция с Toyota RAV4 или Mazda CX-5 не помешала ему завоевать свою серьёзную долю рынка и постоянных клиентов. Фактически в этом сегменте он был единственным «немцем» с адекватной стоимостью. 



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


По сегодняшним меркам «старый» Tiguan смотрится забавно: добродушное лицо, куцая корма, большие окна. Машина весила 1,5 тонны и оснащалась бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 200 л.с. Этот кроссовер стал одним из первых в сегменте, возложивших на себя «бремя» малообъёмных турбированных моторов типа 1,4 TSI со всеми их проблемами.



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


«Тигуаны» предлагались с «механикой», «автоматом», передним или полным приводом на основе муфты Haldex. В последнем варианте с 20-сантиметровым клиренсом это был достаточно юркий и вездесущий городской автомобиль. 



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


Этот незамысловатый в общем-то салон запомнился всем своей оригинальной деталью — сдвоенными кругляшами воздуховодов. В современном поколении от старого интерьера остались, пожалуй, только круглые рукоятки климата.



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


В рестайлинге 2011 года «Тигуан» избавился от фар с «мешками под глазами», получил визуально более широкий передок. В техническом плане главным стало внедрение роботизированной трансмиссии DSG. Впрочем, для мощных полноприводных версий оставили гидротрансформаторный «автомат». 



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


Новое поколение «Тигуана» представили в 2016 году — к этому моменту реализация устаревшего первого поколения начала подзатухать, и свежий автомобиль показал резкий рост продаж по всему миру. Второе поколение получилось агрессивным, но сдержанным в дизайне. Автомобиль перестал напоминать машину для пенсионерок-домохозяек. 



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


Интерьер полностью переработали — такие грани и углы сейчас можно встретить в любом автомобиле актуальной линейки Volkswagen. Расширился список оснащения: цифровая приборная панель, светодиодная оптика, системы защиты пешеходов, контроля дистанции и экстренного торможения. «Робот» DSG окончательно заменил «автомат» во всех версиях, но остались варианты с «механикой». 



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


Собственно, огромный пласт проблем «Тигуана» и был связан с этим самым пресловутым «роботом» DSG. Отказы дорогостоящего агрегата усугублялись быстрым износом и «масложором» младших турбомоторов. Поэтому на вторичном рынке больше ценятся экземпляры с 2-литровыми моторами и классическим «автоматом». Также владельцы кроссовера жаловались на растяжение цепи ГРМ, программные сбои в рулевой электрорейке, износ электрической проводки. 



Поезженные машины: немецкий джип до миллиона


Купить самые первые автомобили 2007–2009 годов на новосибирской вторичке сейчас можно за 500 000 – 700 000 рублей. 


Машины 2009–2010 годов доходят до 750 000 рублей. 


Рестайлинговые «Тигуаны» 2011–2013 г.в. укладываются в миллион, можно найти и за 900 тысяч  это будет относительно свежий «немец» с запасом беспроблемной езды.


Почти новые, 2014–2015 годы, продаются за 1 100 000 – 1 200 000 рублей.



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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