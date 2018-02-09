«Прадо» против «Прадо»

Тест-драйв: новый Prado превратился в Cruiser 200 — сибиряки молятся на машину, которая не дешевеет

Обновлённый Toyota Land Cruiser Prado сибиряки ждали с особым интересом — именно у нас позиции «Тойоты» в сегменте больших джипов традиционно сильны. Текущий кузов Prado, которому вот уже 9 лет, кардинально, конечно, менять не стали — а зачем? Поставили новую радиаторную решётку, новую оптику, добавили свежего функционала, — эту машину можно продавать ещё лет 100. Почему Prado так популярен в Новосибирске — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Этот обновлённый Land Cruiser Prado (предоставлен официальным дилером «Тойота центр Новосибирск Запад») первым делом, конечно, вызывает ассоциации со старшим братом Land Cruiser 200. Для этого японцы сделали характерную выштамповку в середине капота, убрали стекающие вниз внутренней стороной фары и заменили их хищной прищуренной LED-оптикой.













Радиаторная решётка тоже сыграла свою роль в новом восприятии автомобиля — теперь она шестиугольная, обильно сдобрена хромом и нависает своими хромированными крыльями над фарами. Сходство с «двухсоткой» придаёт как раз шестиугольность.













В конструкции переднего бампера изменилась посадка противотуманных фар — они обзавелись хромированным декоративным уголком и поднялись выше, чтобы меньше ловить на себя грязь и камни. Сам бампер стал более скошенным — улучшился угол въезда.















Профиль — это то, что фактически не претерпело никаких нововведений, разве что можно разглядеть кусочек новых задних фонарей, которые заходят на боковину.













Сзади эти фонари предстают во всей красе — они оформлены в виде двух этаких скобок, полностью светодиодные. По ним и будут определять, что впереди едет новый Prado.













Многие автолюбители отмечают, что салон автомобиля остался слишком строгим и несовременным. Ну а какой салон должен быть у классического квадратного внедорожника? Космические дизайнерские линии интерьера здесь бы сильно диссонировали с экстерьером. В Prado просто освежили некоторые элементы, сохранив компоновку.













Мультимедийная система теперь образует с климатом единый трапецевидный блок, украшенный глянцем. Дисплей мог бы быть чуть больше, хотя и этого хватает для работы с большинством функций.













Кнопки климата достаточно крупные, логика управления обдувами проста, разве что многовато серебряной краски.













А вот здесь, на блоке стеклоподъёмников, серебра или хрома не хватает — слишком всё чёрное.













Prado получил новый руль, такой же как у Land Cruiser 200. В топовых версиях руль имеет декоративные гладкие вставки под дерево, но мне больше нравится полностью кожаный вариант, он и греется равномерно.













Пластик по большинству поверхностей здесь в меру мягкий, с хорошей матовой фактурой. Жёсткий пластик используется для оформления нижней части салона, проёмов дверей.













Задние сиденья двигаются вперёд/назад, пассажирам можно откинуть спинку посильней, отрегулировать температуру под себя — впервые в Prado установлен трёхзонный климат-контроль.













Доступ к багажному отделению традиционно открывает огромная дверь калиточного типа. Дверь имеет отдельно открываемое окошко и два ящичка для инструментов. Кстати, газовый упор позволяет фиксировать дверь при погрузке в любом положении.













Prado бывает в 5- или 7-местном исполнении, дополнительные сиденья размещаются в подвешенном состоянии по бокам. Без них этот багажник квадратной формы способен вместить пару небольших холодильников.













Моторная гамма автомобиля открывается 2,7-литровым бензиновым атмосферником мощностью 163 л.с. Тяги такого мотора хватит для неспешной жизни в городе, но для разъездов по трассе или преодоления бездорожья лучше выбирать 2,8-литровый дизель или 4-литровый бензиновый атмосферник о 249 «лошадях» — большинство потребителей так и делает.













О разгоне в такой машине обычно не задумываются, хотя старший мотор вывозит Prado из «десятки» — 9,7 секунды до сотни. Миссия этого автомобиля — перемещать человека в пространстве, плавно покачиваясь на неровностях: подвеска здесь «пожирает» все ямы, отстраняет водителя и пассажиров от реальности, предоставляет возможность не заниматься разгоном-торможением перед каждой кочкой.













Большие ходы подвески позволяют автомобилю переползать через такие вот «горбы» и справляться с «диагоналками», в арсенале есть блокировки центрального и заднего дифференциалов. Появилась система СRAWL CONTROL — это такой круиз-контроль для бездорожья, он поддерживает постоянную скорость движения по грязи и не допускает лишних пробуксовок.













После обновления Prado усилил свои позиции на рынке. По итогам декабря 2017 года автомобиль побил собственный рекорд по продажам в России, а всего за год реализовано 13 755 машин. По данным агентства «Автостат», в Новосибирске в декабре было продано 36 штук новых Prado (рост 38%). Неудивительно, что после того, как более дешёвый Prado стал сильнее походить на Land Cruiser 200, его возжелали ещё больше автолюбителей. Плюс к тому огромная ликвидность на вторичном рынке — цены на Prado держатся на высоком уровне годами.













Например, 5-летние машины сейчас предлагают за 2 миллиона с хвостиком, при этом новый Prado стоит от 2 249 000 рублей. Конечно, это начальная версия на «механике», но вот вполне адекватную комплектацию «Стандарт» с «автоматом» можно взять за 2 648 000 рублей — там будут и литьё, и кожаный руль, и трёхзонный климат, и мультимедиа, и подогревы. А вот в максмималке Prado переваливает уже за 4 миллиона.





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