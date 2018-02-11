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Коттедж в муравейнике

Квартиры площадью больше 200 кв. м: в них можно кататься на велосипеде, но почти невозможно продать

В огромной квартире в ЖК «Солярис» нашлось место для отдельной комнаты отдыха, а лестница только одна — на террасу
В огромной квартире в ЖК «Солярис» нашлось место для отдельной комнаты отдыха, а лестница только одна — на террасу

В каждой второй новостройке дороже средней верхние этажи занимают огромные квартиры — 2-, а то и 3-уровневые, с антресольными спальнями и гардеробными и вторым светом через 7-метровые окна. Между тем эксперты считают, что лишние уровни уже давно вышли из квартирной моды, покупатели «набегались по лестницам» и считают квадраты, которые те «съедают». И теперь рынок переполнен многоуровневыми вариантами, которые никто не хочет покупать. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, почему дорогие пентхаусы оказались никому не нужны и куда переезжают их жители, и выбрала самые интересные варианты площадью с коттедж, но в одном уровне.

По данным портала N1.RU на 8 февраля, в Новосибирске на продажу выставлено всего 85 квартир, которые можно назвать очень большими — площадью от 200 кв. м.


Сразу несколько вариантов из топ-15 — это квартиры в элитном комплексе на улице Шевченко, 17, которые продаются годами и регулярно попадают в публикации. Например, именно здесь продаётся самая большая в городе квартира — площадью 650 кв. м. Впрочем, непосредственно квартирой она всё же не является — это, скорее, один из таунхаусов в комплексе: в каждом из них несколько уровней, а в некоторых даже есть индивидуальные лифты.


Самые большие квартиры продают в комплексе на Шевченко, 17, но в них обычно есть несколько пролётов лестниц и даже лифты
Самые большие квартиры продают в комплексе на Шевченко, 17, но в них обычно есть несколько пролётов лестниц и даже лифты


2–3-уровневые квартиры для Новосибирска не редкость, они встречаются даже в домах комфорт- и экономкласса — как в доме с террасами на улице Есенина или пентхаусы на ОбьГЭС. «Считается, что первый и последний этажи удешевляют и продавать их тяжело. Видимо, это пошло оттуда: чтобы затащить покупателя на верхний этаж, нужно дать уникальность. Вот она, уникальность — пентхаус в 2 этажа», — поясняет владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров.


Для обеспеченного покупателя, которого чаще всего и могут заинтересовать такие варианты, это вряд ли выглядит привлекательно, считает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. «Сами по себе квадратные метры такому покупателю не нужны, так как для того, чтобы совершить покупку, он будет оценивать сумму факторов. В частности, местоположение дома, его эстетику, вид из окна, статус соседей и так далее. Плохой товар проще продать бедному, а не богатому», — заметила она.


В этой квартире на Ильича, 23 за 30 млн рублей 206 кв. м: есть отдельная комната-столовая и длинный коридор — можно, наверное, тренироваться в беге
В этой квартире на Ильича, 23 за 30 млн рублей 206 кв. м: есть отдельная комната-столовая и длинный коридор — можно, наверное, тренироваться в беге


Квартир-«стадионов», по которым можно проехать на велосипеде без угрозы улететь с лестницы, в Новосибирске гораздо меньше. «Это такой узенький слой икорки на большом толстеньком кусочке хлебушка с маслицем», — иронично отозвалась об этом сегменте директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.


Примечательно, что достаточно много среди больших одноуровневых квартир не просто нежилых, а таких, где предыдущие владельцы даже не начинали делать ремонт. Самая большая из них — целый этаж в доме на улице Железнодорожной, 10. Её площадь — 451 кв. м, стоит она 38,4 млн рублей. Вообще, квартир площадью больше 200 кв. м в этом доме сразу три, и все они предлагаются под самоотделку. По словам директора агентства «БК Недвижимость» Олеси Бугровой, две из них даже соединены между собой лифтом — таким был проект предыдущего владельца, который решил продать его около года назад.


В доме на Гоголя, 40 продают целый этаж — правда, в разделе жилых он оказался, кажется, по ошибке
В доме на Гоголя, 40 продают целый этаж — правда, в разделе жилых он оказался, кажется, по ошибке


На улице Гоголя, 40 продают этаж площадью 407 кв. м за 24 млн рублей. Правда, как пояснила руководитель отдела продаж одного из офисов агентства «Большой Город» Ольга Дунаускас, квартирой этот вариант называть всё-таки некорректно: по документам это техэтаж, и там, где этажом ниже у жителей балконы, здесь нет даже окон. Жилым сделать его, может, и можно, но лучше рассматривать для бизнеса: например, для большой студии йоги в стиле лофт.


По наблюдениям Дунаускас, на большие квартиры спрос сегодня низкий: просто «не время для таких квартир». Лучше всего они продавались в 2014 году, вспомнила она, а сейчас ситуация совсем другая.


«Они просто стоят колом, эти квартиры. У нас есть те, кто уже готов поменяться на несколько маленьких, потому что надеются, что маленькие уйдут быстрее, — и такие надежды оправдываются», — отметила специалист «Большого Города».


За огромным холлом этой квартиры на Романова, 39, кажется, должен быть не то тронный, не то бальный зал, а на самом деле 5 больших комнат
За огромным холлом этой квартиры на Романова, 39, кажется, должен быть не то тронный, не то бальный зал, а на самом деле 5 больших комнат


В качестве причин увеличения в продаже числа квартир, по площади смахивающих скорее на средний коттедж, эксперты называют переезды их владельцев. «Очень много миграции <…>: за последние полтора года большой отток достаточно серьёзных и влиятельных людей произошёл. В связи с этим освобождаются квартиры», — объяснила Олеся Бугрова.


Те же, кто остаётся в городе, стремятся перебраться в один уровень — «набегались по лесенкам». А поскольку выбор здесь небольшой, цены иногда удивляют. Например, квартиру в ЖК «Солярис» на улице Романова, 39 площадью 272 кв. м продают за 80,5 млн рублей. По словам занимающейся этим вариантом Бугровой, однажды эту квартиру их агентство уже продало, а теперь её владелец «ещё расширяться будет». Александр Назаров её вспомнил как одну из самых больших, какими ему довелось заниматься.


Вход в квартиру на Советской, 56 организовали прямо из лифтового холла
Вход в квартиру на Советской, 56 организовали прямо из лифтового холла


Значительная часть огромных квартир в одном уровне встречается в уже далеко не новых домах. К примеру, дом на Железнодорожной построен 10 лет назад, а дом на Советской, 56, где одна квартира занимает весь этаж, — и вовсе в 1990 году. Её площадь — 230 кв. м, а вход, судя по схеме в объявлении, организован прямо из лифтового холла. Настоящий пентхаус, разве что этаж второй, а не последний. И стоимость относительно других вариантов достаточно скромная — 11,5 млн рублей.


Квартиру на Державина постеснялись, кажется, снимать целиком, но на фото можно увидеть присоединённую к общей площади лоджию — чтобы было ещё больше квадратов
Квартиру на Державина постеснялись, кажется, снимать целиком, но на фото можно увидеть присоединённую к общей площади лоджию — чтобы было ещё больше квадратов


Большие одноуровневые квартиры есть в жилом комплексе «Седьмое небо» на улице Державина, 77/1. Одна из самых просторных — квартира площадью 242 кв. м: её продают полностью меблированной и оснащённой техникой, за 40 млн рублей. Площадь одной только гостиной может посоревноваться с большинством современных «двушек» — 58 кв. м. А кроме неё есть здесь ещё кабинет с библиотекой, гардеробная, ванная с джакузи и сауной, кухня-столовая и три спальни. Правда, рассмотреть вариант в объявлении невозможно: для продажи его снимали почему-то преимущественно на уровне потолка.


Несколько действительно больших квартир продаются в новостройках, но не все застройщики попадают в свою аудиторию, считают эксперты. Например, Олеся Бугрова рассказала, что самой большой по площади квартирой в одном уровне в её практике был пентхаус площадью 500 кв. м в комплексе Montblanc Residence — и он уже продан. А вот две квартиры с огромными лоджиями в ЖК «Эталон», сданном примерно в то же время, всё ещё продаются.


Большие квартиры в новостройках встречаются в домах, которые уже много лет не новостройки, — как, например, этот вариант площадью 253,6 кв. м за 21 млн рублей в ЖК «Александровский сад»
Большие квартиры в новостройках встречаются в домах, которые уже много лет не новостройки, — как, например, этот вариант площадью 253,6 кв. м за 21 млн рублей в ЖК «Александровский сад»


Риелторы, впрочем, вспомнили, что в некоторых случаях, если такая квартира не продаётся слишком долго, её делят на несколько поменьше — и тогда проблем почти не возникает. «Строительные компании могут строить такие квартиры, допустим, по какому-то индивидуальному заказу или для соучредителей самой компании, — рассуждает Елена Ермолаева. — Если они продаются — значит, надеются, что спрос на такие объекты будет. Он и есть: я знаю, что на Романова у "КМС" не последний человек, скажем так, купил такую большую квартиру».


Окно в ванной для таких квартир — скорее обыденность, чем что-то удивительное
Окно в ванной для таких квартир — скорее обыденность, чем что-то удивительное


Но таких людей с учётом экономической ситуации становится всё меньше и они всё чаще предпочитают экономить, говорит Александр Назаров. «Пока у человека с деньгами нормально, у него амбиции, он не наелся и хочет ого-го-го, — будет большое. Как только у человека с деньгами ухудшается ситуация, сразу нужно всё продавать, минимизировать — на это в стране сейчас тренд, — комментирует эксперт. — В Европе и во всём мире сейчас нет такого, кухня и зона гостиной объединена, и зона кухни мизерная. Спальни — для того чтобы спать, а не танцевать: вот кровать, вот проходы, вот шкаф — и всё, спальня закончилась. И это нормально. А у нас зайди в элитную квартиру — там можно теннисный стол ещё поставить или два».


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