Китайский RAV4: копия против оригинала

Тест-драйв с читателем: Алексей и его китайская копия RAV4 — она не ломается и в три раза дешевле

В очередном выпуске «Тест-драйва с читателем» — Алексей и его китайский внедорожник Chery Tiggo 2011 года выпуска. Бренд Chery считается относительно беспроблемным в китайском автопроме, тем не менее у сибиряков к китайским автомобилям по-прежнему остаётся много вопросов. Ломается ли Tiggo и сколько денег он «высасывает» из владельца — подробности в материале НГС.АВТО.

Chery Tiggo (Vortex Tingo), 2011 г.в., 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 132 л.с., «механика», передний привод.









Алексей купил кроссовер два года назад с пробегом 88 тысяч километров, сейчас пробег перевалил за 128 тысяч. Эта модель Chery Tiggo очень похожа на японский RAV4, вероятно, китайские дизайнеры и проектировщики тщательно изучали «тойотовское» изделие перед запуском своего. Машина выпущена не в «каком-нибудь» Китае, а на отечественном заводе ТаГАЗ в Таганроге под вторым названием Vortex Tingo.













Автомобиль обошелся в 360 000 рублей, по прикидкам Алексея, столько же он стоит и сейчас. «Я поначалу опасался по поводу китайского автопрома, было ведь много плохих отзывов. Когда появился второй ребенок в семье, я подумал, что надо что-то побольше взять, после "Мазды 6". Чтоб и багажник был большой, санки, коляски возить. По деньгам посмотрел — получается только такая китайская. А RAV4 был бы совсем старый, года 99-го, в непонятном состоянии».













Алексей не отрицает, что ремонты за эти два года случались, но по-серьезному ничего не ломалось. «В подвеске менял стабилизаторы задние и передние (по 800 рублей), сайлентблоки передние (по 400 рублей). Самое главное в этих автомобилях — не покупать китайские плохие запчасти, лучше брать качественные аналоги. Просто под видом оригинала продают запчасти, которые в гаражах делают в Китае».













С китайскими автомобилями, говорит молодой человек, есть другая проблема — путаница с каталожными номерами запчастей. Не все детали могут подойти. «Порвался пыльник гранаты и заменить гранату оказалось проблематично. Пришлось покупать несколько гранат, они не подошли, и пришлось менять привод в сборе. По каталогам показывает одно, а на деле подходит другое. Обошелся привод в 4000 рублей и замена 1500 рублей».













Двигатель зимой начал плохо себя вести: холодный запуск — это болячка таких моторов. «Почитал на форумах, оказалось, что часто причиной является датчик температуры, я его просто заменил и проблема была решена. Потратил 100 рублей».













Ещё Алексея беспокоят локальные очаги коррозии по кузову, особенно на задних арках. «Я так понял, это у всех машин. Там какие-то, видимо, слабые места, то ли точечная сварка была не обработана антикоррозийкой. Есть ржавчина ещё возле ручек дверей, на капоте, где были сколы».













Оснащением автомобиля владелец доволен. Кроссовер имеет кондиционер, подогрев зеркал, две подушки безопасности, аудиосистему, подогрев сидений, люк с электроприводом и с автоматическим закрыванием. Здесь даже все четыре стеклоподъёмника имеют функцию автоматического открывания/закрывания — японцам на заметку.













«Багажник, если сдвигаешь задние сиденья с детьми, становится очень большой, места много. Запаска на двери, как у "рафика"».















Алексей привык ездить на «механике». И с 1,8-литровым мотором такая коробка в принципе даёт автомобилю необходимый запас тяги. «Динамики с "механикой" в городе хватает, на трассе тоже, но если скорости выше 100 км/ч — то уже разгон медленней».













«Казалось бы, всего лишь передний привод, но пролазит почти везде. И подвеска мне нравится, она мягенькая, не трясёт, проглатывает ямы. Вот шумоизоляция — слабое место, шумновато в машине, особенно на трассе».













Расход 92-го бензина, как говорит Алексей, по трассе составляет 8,5 литров на скорости 90 км/ч, в городе летом — 10 литров, зимой — 11 литров.













Ну а теперь три главных плюса и три минуса автомобиля по версии его владельца. «Плюсы — это цена, тот же "рафик" будет стоить от миллиона и выше. Ещё расход небольшой, ну и вместительность машины высокая. Из минусов — шумоизоляция, невозможность иногда подобрать нужную запчасть по каталогам, не очень качественный металл, который быстро начинает ржаветь».













Сейчас Алексей уже задумывается о покупке более свежего автомобиля. Скорее всего, это вновь будет Chery Tiggo, но уже последнего поколения, из салона и на вариаторе.





Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Читайте также:



Микрокроссовер по-мерседесовски

Тест-драйв: он маленький, но имеет полный привод и 19 см клиренса, а стоит дешевле иной легковушки.







Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.