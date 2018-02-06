Микрокроссовер по-мерседесовски

Тест-драйв: он маленький, но имеет полный привод и 19 см клиренса — а стоит дешевле иной легковушки

Самый доступный кроссовер из Штутгарта Mercedes-Benz GLA-klasse недавно претерпел рестайлинг — ему подкорректировали радиаторную решётку, шкалы приборов, обновили салон, снабдили светодиодной оптикой. В таком виде это авто сейчас продают «всего» за 2,17 млн рублей — заманчиво вроде бы приобрести внедорожник от Mercedes по цене какой-нибудь легковой «Камри». Но что же на самом деле представляет собой этот мини-кроссовер, что в него влезет и куда он заедет — подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Микрокроссовер по-мерседесовски


Этот Mercedes-Benz GLA (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») действительно формально является кроссовером — в каталоге компании он и находится прямо в разделе «Внедорожники».



Микрокроссовер по-мерседесовски


Автомобиль построен на основе самого маленького из «Мерседесов» — А-класса, однако его размеры увеличены: длина 4424 мм, ширина 1804 мм — вполне себе объёмы С-класса. Кроссовер GLA является братом спорткупе CLA — такой же экстерьер, такие же кузовные детали, но детали эти полностью отличаются от более мелкого родительского А-класса.



Микрокроссовер по-мерседесовски


Самой удачной частью кроссовера является передок — он хорошо развит, наполнен мощью, которая подчеркивается двумя рёбрами на капоте. Бампер с крупными боковыми фальшвоздухозаборниками, горизонтальные прутья радиаторной решётки с прорезями, большая звезда — всё работает на солидность.



Микрокроссовер по-мерседесовски


Ракурс сзади — отметим неплохо сделанные боковые прорези в бампере и патрубки выхлопной системы. Что касается задних фонарей, то в очередной раз можно сказать, что эта оптика у «Мерседеса» лучше получается на седанах.



Микрокроссовер по-мерседесовски


В боковой проекции видно, что корма по сравнению с передком несколько менее развита, силуэт получается усечённым. В целом машина похожа на поднявшийся и раздувшийся хетчбэк.



Микрокроссовер по-мерседесовски


Внутри кроссовер GLA повторяет спорткупе CLA, которое мы недавно тестировали. Неплохое пространство, очень высокая передняя панель, визуально увеличивающая салон.



Микрокроссовер по-мерседесовски


Всё удобно, мягко, премиально. Разве что блок климат-контроля расположен низковато и кнопки на нём лучше бы сделать покрупнее.



Микрокроссовер по-мерседесовски


Удачно расположены наружные ручки дверей. Они находятся на наклонной плоскости верхней части двери и повернуты к вашей руке, так сказать, «лицом».



Микрокроссовер по-мерседесовски


Багажник есть и, несмотря на скромные цифры объёма (421 л), организован толково. Длинномеры можно перевозить, откинув одну из спинок задних сидений, в подпол при желании влезет запаска. Есть электропривод крышки.



Микрокроссовер по-мерседесовски


GLA — скорее спорткроссовер. Например, сиденья у него заточены под активную езду: хорошая поддержка, выдвижная подушка, тёплый нескользящий материал. В этом исполнении спортивность подчеркивает ещё и красная прострочка везде, где можно.



Микрокроссовер по-мерседесовски


Спорта без хорошего мотора не бывает — здесь стоит 2-литровый турбоагрегат мощностью 211 л.с. Он тянет автомобиль до сотни за 6,6 секунды (забавно, что и расход топлива на сотню — 6,6 л), а помогает ему в быстром старте система полного привода 4MATIC.



Микрокроссовер по-мерседесовски


Едет автомобиль бодро, чётко реагирует на руль, в режиме Sport сразу отзывается на педаль газа. Задержка перед срабатыванием турбины — какие-то миллисекунды. Мотор наглухо заизолирован, но его урчание слышно на высоких оборотах — так и должно быть, без моторного звука ездить неинтересно.



Микрокроссовер по-мерседесовски


На дуге GLA производит впечатление устойчивого автомобиля, он буквально ввинчивается в поворот. Помогают полный привод и система стабилизации.



Микрокроссовер по-мерседесовски


И всё-таки, что ещё здесь имеется из внедорожного арсенала, помимо полного привода? Есть защитный обвес по периметру и аркам, есть увеличенные ходы пружин и система помощи при спуске, есть возможность серьёзно завысить дорожный просвет.



Микрокроссовер по-мерседесовски


«Немцы» ведь — это такие конструкторы, и даже подвеску у них можно заказать из трёх вариантов. Стандартная имеет клиренс 15,7 см, в AMG-пакете она занижается до 14,2 см, а вот во внедорожном варианте — клиренс уже 18,7 см. На больших 18-х колёсах это уже что-то.



Микрокроссовер по-мерседесовски


Начальная цена на GLA составляет 2 170 000 рублей, а с полным приводом и мотором, как у нас, — уже 2 460 000 рублей. Да ещё и пакетов каких-нибудь докупить — в целом потянет на 3 млн.


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