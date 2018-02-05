«Вам не понять, вы сына из ямы не доставали!»: репортаж из Колывани, где погибли двое детей

Жители Колывани устроили акцию протеста — коммунальщики роют на их пути ямы, в которых умирают люди

2 февраля в рабочем посёлке Колывань погибли два брата Коля и Костя Кузьмины — старший забрал из детского сада брата и повёл домой. Мальчики пошли по тропинке, у которой коммунальщики вырыли яму: не заметив опасности, дети упали в котлован с ледяной водой — когда взрослые хватились их, было уже поздно. В посёлке рассказывают, что в октябре прошлого года на дне такой же открытой ямы в другом месте утонул мужчина, но тогда «дело замяли». Из-за смерти детей село взбунтовалось — жители перекрыли дорогу и устроили массовый митинг, после которого глава посёлка ушел в отставку. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в Колывани в день народной акции протеста и попытались понять, кто виновен в смерти детей. Подробности — в нашем специальном репортаже.

Мама погибших мальчиков Людмила Кузьмина до сих пор в шоковом состоянии





Утром 5 февраля Кузьмины и их родня едут на кладбище — похороны были вчера, близкие несут на могилки детей печенье и конфеты, «чтоб малыши сыты были».





«Какао, ваше любимое, вы его так ждали всегда», — бабушка братьев Надежда Кошлакова трясущимися руками разливает напиток по кружкам. Старшая сестра погибших мальчиков, Саша, поправляет венки и отходит от могил, утыкаясь в плечо тёте Оксане Кузьминой.





Могилы Кости и Коли все засыпаны цветами и игрушками. «Цветы только живые, — говорит тётя мальчиков, — Это всё люди приносили. Чужие люди несли. Здесь столько людей было».





Между могилами братьев стоит их фото





Людмила Кузьмина кричит и обнимает фотографию детей. Родственники стоят чуть в стороне и даже не пытаются успокаивать: «Нам всем тяжело, но её горе больней».







Родная сестра Люды Оксана торопливо начинает рассказывать историю их семьи — кажется, ей надо выговориться, доказать, что мальчики пошли из сада в этот вечер одни не по их вине. «Мы родные сёстры, есть ещё брат младший Андрей, — шепчет Оксана. — Мы обе Кузьмины с ней. Два родных брата женились на нас. Мы с мужем прожили 8 лет, родились двойняшки, девочкам было 8 месяцев, он ушёл к другой. Мы развелись в прошлом году. А у Люды — они взяли ипотеку, он ушёл. И только через полгода Люда подала на развод... Отец мальчиков, Василий, ничем не помогал. Сколько раз Люда просила: "Забери Костика". Он говорил: "Плати денег, буду возить как такси. Сто рублей дашь — довезу. Я тебе алименты плачу". На двоих пять тысяч платил, поэтому Коля и забирал Костика из сада».





«Всё, хватит, пойдём домой», — дядя мальчиков Андрей Кошлаков пытается оторвать рыдающую мать от могил детей. Женщина кричит, цепляется за землю, потом беззвучно повисает на руках брата. Семья едет домой к Николаю и Надежде — пока Людмила со старшей дочкой живут там: дома, считают родственники, им будет ещё тяжелее.







Андрей ведёт Людмилу к машине





Дома Саша раздевает маму — та не разговаривает с дочкой, молча смотрит на родственников и без остановки плачет.





«Вступитесь за нашу воспитательницу, Анну Сергеевну, — вдруг просит тётя погибших мальчиков. — Говорят, её от работы отстранили. Якобы нельзя детям отдавать ребятишек. А что нам было делать? Люда работает, одна детей поднимает, платит ипотеку. Саша тоже работает. А от дома до садика дойти метров 200. Писали заявление, чтобы отдавали Костю брату. Вроде согласовали, всё было нормально».





После поездки на кладбище маме мальчиков Людмиле пришлось вызывать скорую





По словам родственников, Коля пошёл забирать младшего брата из сада в шестом часу. Взрослые привыкли, что дети шли домой не сразу — они катались на горке, дурачились по дороге. Разыскивать братьев стали где-то через час. В итоге нашла их двоюродная тётя Ира — она ведет авторов к яме, чтобы показать место гибели детей.





«Я все ёлки, все горки обошла, все сугробы фонариком светила, — вспоминает Ирина. — "Коля! Костя!" — тишина. Обнаружила здесь два трупа. Ограждений никаких не было. Яма была полная воды. Когда приехала милиция, они не смогли их [детей] вытащить. Потом приехали МЧС. Метр воды откачали, чтобы вытащить. Глубина пять метров ямы».





Тела мальчиков в яме обнаружила Ирина Кошлакова





Буквально в двух шагах от злополучной ямы находятся школа мастерства, детский сад, интернат и строящийся храм. «Вы лучше скажите, что яма в сентябре месяце была раскопана, — вступает в разговор настоятель местного храма отец Дмитрий. — Я бился, не знаю сколько я бился. В МЧС, к главе ходил... Местные власти ни на что не реагировали. Не дай Бог трагедия произойдёт. Вот так и вышло».





По словам местных жителей, яму огородили только после трагедии





Костя ходил в филиал детского сада № 4, расположенный на улице Московской, в одном здании со школой-интернатом. Тропинка, по которой быстрее всего идти к дому мальчиков, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, сворачивает от сада к задней стороне храма и выходит на яму, которую, по рассказам местных жителей, огородили только вчера.





Филиал детского сада № 4





«Вот эти ограждения появились только после того, как произошла трагедия, — негодует Ирина. — И ещё: почему, почему везде говорят, что глубина ямы два метра? Вы посмотрите туда — там минимум пять метров! Нам и в МЧС говорили, что пять метров глубиной».





Люди приносят к яме цветы, конфеты и игрушки





Полдень: семья Кузьминых идет на несанкционированный митинг, который организовали местные активисты. Люди собираются напротив районной администрации — как раз возле места, куда местные жители приносят цветы и игрушки в память о погибших мальчиках.









На улице Ленина не меньше тысячи колыванцев. Митингующие вышли на проезжую часть, инспекторы ГИБДД и полицейские просят собравшихся освободить дорогу и пройти в местный ДК. Но все туда не помещаются.





На митинге собралось около тысячи местных жителей





«Произошёл прорыв водопровода, яма наполнилась водой», — это к митингующим вышел глава Колыванского района Виктор Аверин. Выступление главы толпа заглушает криком: «В отставку!».







Люди требовали отставки Виктора Аверина





«На Гололобовой, 4 до сих пор открытая яма, она представляет опасность для наших детей. Я суд выиграла, чтобы вы эту яму устранили в июле месяце, — взяла слово местная жительница Анастасия Дутова. — А сегодня февраль, ***».





«Не материтесь», — просит женщину глава администрации Колывани Новосибирской области Алексей Дорофеев.





«А как вы хотите? — Дутова начинает плакать. — Вам не понять, вы своего сына из ямы не доставали, как она».





Анастасия Дутова утверждает, что в посёлке до сих пор есть открытые ямы с водой





«Сколько детей должно утонуть, чтобы вы закопали эту яму? — микрофон взяла Оксана Кузьмина (женщина хватает Дорофеева за куртку). — Когда погибли ребятки, вы только тогда поставили ограждение. И глубина ямы не два метра, как вы всем говорите, а пять метров. И не надо врать, что там кто-то нашёл детей, нашла их я».







Протестующие собрались у местного дома культуры





«По поводу ям история длинная в Колывани, — объясняет корреспонденту НГС.НОВОСТИ, перекрикивая шум митинга, депутат районного совета депутатов Алексей Астафьев. — Изначально был ужасный водопровод. Были порывы каждый день в каком-нибудь месте Колывани. Поэтому в августе из областного бюджета были выделены средства, выигран тендер. И так как это было сделано в августе, то в зиму полностью заменить не удалось. Компания выиграла приличная, но её мощностей не хватало, чтобы до снега всё это сделать. Поэтому всё это осталось в зиму. Зимой, понятно дело, ситуация совсем другая. Яма есть, снегом запорошенная, люди туда соскальзывают и падают. Причём это уже неоднократно. Не единичный случай, мужчина утонул. Это факт. Но об этом потише, закрыли и убрали. Вроде ремонтировать надо, но происходит это ужаснейшим образом».





Яма, в которой погибли братья





По странному стечению обстоятельств, первым погибшим в коммунальном котловане оказался деверь (брат мужа) воспитательницы, которая последней видела мальчиков живыми.





«С 15 на 16 октября Иван погиб, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ брат погибшего Виталий Калашников. — Утром 16-го нам сообщили. Провалился в яму, выбраться не смог. В декабре бы ему исполнилось 35 лет. Чуть-чуть не дотянул. Рядом с похоронным бюро была эта яма, напротив пивзавода. Ситуация такая же. Разрыта яма, вовремя не устранили, водой заполнена была».





Виталий Калашников в октябре похоронил брата





Мужчина подтвердил, что воспитательницу младшего мальчика действительно отстранили от работы, но временно. «На время, пока следствие идёт, — объяснил Калашников. — Потому что это психически сильно, там больше переживаний, но её вины в этом нет. Она уже столько лет с детьми, каждый божий день. Ребятишек знает, это для любого человека стресс».







На митинге





Через полтора часа митингующие постепенно расходятся. Уже вечером стало известно, что после митинга глава администрации Колывани Новосибирской области Алексей Дорофеев подал заявление об отставке. «Того требует, как говорится, совесть», — пояснил Дорофеев корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





«Все виноваты, я в том числе, — заявил Дорофеев. — Директор МУПа, он уже под стражей находится... Детей не вернёшь, к сожалению, но делать что-то надо. Чтобы исправлять ситуацию к лучшему».





Алексей Дорофеев подал заявление об отставке





По подозрению в преступлении вместе с 44-летним директором МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани следователи задержали и 39-летнего мастера этого предприятия. Позднее главного коммунальщика Колывани отправили в СИЗО.





Вчера вечером, как стало известно автору, мастера предприятия Дениса Тетенко отпустили. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ застали Тетенко на улице Северной — он контролировал выполнение ремонтных работ.





«Без комментариев, пока идёт следствие, — отмахнулся Тетенко. — Я простой рабочий...». Мужчина пояснил, что не считает себя виновным в гибели детей, но с родственниками мальчиков планирует «сходить и поговорить».





Мастер предприятия Денис Тетенко





... После митинга маму Коли и Кости отправляют к родственникам, остальная родня идет к ней домой — нужно протопить печь, чтобы опустевшая квартира не замёрзла. «Не может растопить, — растягивает лицо в горькой улыбке Оксана, глядя, как её брат пытается зажечь огонь. — А мальчики печку сами научились топить. Все мужские обязанности были на них. Люда всё тянула, хозяйство и огород. Мальчишки помогали. Коля стал мужчиной, в 9 лет он роль отца взял на себя».





Ирина показывает квартиру, где жили мальчики





В детской порядок. Кровати мальчиков стояли рядом, но больше времени они проводили в зале — любили смотреть телевизор. Ещё братья любили кататься на велосипедах, а Костя красиво лепил из пластилина. «Обычные жизнерадостные дети, солнечные», — плачет Ирина.





По всему дому стоят поделки, которые мальчики делали для мамы





По дому везде стоят поделки и открытки, которые мальчики дарили маме. Игрушек уже меньше — некоторые перекочевали на кладбище.





«У Кости была любимая игрушка, Лунтик, мы Костю похоронили с ним», — замечает Оксана.





Портреты детей на полке





«Саша хочет в город ехать, ей тяжело, работать там будет. А мне не тяжело? Люда никакая, её вытягивать надо. А мне перед девочками моими надо показывать, что всё отлично. Пацанов я с рождения подняла. Но как мне теперь всё это потянуть?» — рыдает Оксана. Постояв ещё немного, женщины уходят.





Детские вещи и игрушки, которые собирались унести в местную соцзащиту, чтобы раздали нуждающимся, так и остаются на своих местах. На следующий день после похорон поднять их и сложить в пакеты, будто ничего и не было, слишком тяжело.





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