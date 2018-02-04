«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов

Водитель BMW по полной расплатился за притеснения инвалидов, а «субарист» во дворе переломал деревья

В очередном, 58-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: массовые жалобы жителей микрорайона «Весенний» на местного «грозу деревьев» и новые примеры наказаний за неправильную парковку. 

«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


Сразу несколько сообщений пришло к нам от жителей микрорайона «Весенний». Здесь вставший на детскую площадку автомобиль повредил высаженные людьми молодые деревья. «За 2,5 года такого хама видим впервые — заехал на детскую площадку и переломал деревья. Наверно, чтобы лучше видеть свое корыто из окна, которое как раз выходит на это место. Вдруг кто-то на такое добро позарится», — возмущаются жители микрорайона.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«Припарковался сразу за знаком пешеходного перехода у 130-й гимназии. Все вынуждены обходить через сугроб или по проезжей части. Те, кто просто хочет пройти по переходу, а это дети, очень рискуют, так как данное чудо загораживает обзор. Если уедет это чудо, следом припаркуется другое. Они там у элитной гимназии меряются элитными автомобилями», — пишет нам читатель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«Припарковался на тротуаре на А.Невского, где расположено большое количество садиков. Невозможно было пройти с санками», — рассказывает  Юлия.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«Данный автомобиль часто паркуется по улице Свердлова, перекрывая проезд к дому 10"а". Перекрыт проход для пешеходов, а также весьма проблематичен проезд для автомобилей жителей дома. На сделанное женщиной замечание по поводу парковки в ответ водитель замахнулся предметом, похожим на телефон. Когда ему сделал замечание мужчина, стал размахивать красными корочками и говорить, что он сотрудник прокуратуры», — сообщает читательница Лариса. Интересно, что можно сделать красными корочками, зашибить?



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«На Новогодней "Папа Джонс" чистит тротуар для таких важных клиентов специально, надо полагать», — увидела непорядок читательница Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«Вокзальная магистраль, 16. Если "Бентли", то всё можно. Никакого уважения к пешеходам», — расстроена читательница Александра. Это конечно, не Bentley, а американская модель Chrysler 300С, но всё равно — пешеходам должно быть страшно.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


Машину подали к парадной, чего такого. Остальные не сахарные, обойдут.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«Волги» ещё существуют. И перекрывают своими длинными капотами пешеходные дорожки. 



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«В полиции работают инвалиды?» — задаётся вопросом читатель Никита, увидев этот автомобиль возле недавно отстроенных «Сандуновских бань» на Каменской. Мы точно не знаем, вдруг экипаж приехал на вызов — у кого-то, может быть, тазик украли.   



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«Двор дома по адресу улица Фрунзе, 14. Полностью пустая парковка, но автохам решил заблокировать проход к мусорным бакам, припарковавшись к ним практически вплотную», — недоволен Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


«В 7 утра водитель такси перегородил подход к подъезду дома № 10 по улице Богдана Хмельницкого. Как раз когда люди выходили на работу и в школу, им приходилось обходить машину по сугробам. Стоял минут 30», — рассказывает историю Александра.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


А этот «Мерседес» с номером ООО даже как-то и удивления не вызывает в такой дорожной ситуации. «Сузил проезжую часть, вместо двух полос все перестраивались в одну. И даже на аварийку не поставил. Хам», — коротко высказалась Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


Ну а это наши официально проштрафившиеся. На водителя BMW составлен протокол по ч. 2 ст. 12.19 КоАП за использование инвалидного места. Эвакуация и штраф 5000 рублей.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 — кара за инвалидов


Водителя этого «Ипсума», расположившегося на переходе, наказали  по ч. 3 ст. 12.19 КоАП. Также эвакуация и штраф 1000 рублей. 


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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