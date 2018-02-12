Дом со скверной историей

В Искитимском суде начинают заново рассматривать дело пенсионерки Любови Дроботовой, которую выгнали за накопившийся долг почти в пять миллионов рублей из её единственного жилья в элитном месте — посёлке Бурмистрово. После судебного решения дом продали, а кредитор, отсудивший таким образом долг, умер. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разбирался в запутанной истории, со стороны напоминающей длинный сериал, и опросил всех участников этого спора. Подробности запутанного дела — в материале НГС.НОВОСТИ.

В Искитимском суде начинают рассматривать дело пенсионерки Любови Михайловны Дроботовой, которая оказалась должна своему знакомому Алексею Соколову около пяти миллионов рублей. За это в 2016 году у неё через суд забрали дом в поселке Бурмистрово — его продали в счёт уплаты долга. Купил коттедж Алексей Скосырский — зять Соколова.





Сама Любовь Дроботова живёт у родных в Новосибирске. Как она сама утверждает, по состоянию здоровья. Пенсионерка не отрицает, что была должна (об этом говорит и расписка за её подписью), но уверяет, что деньги у Соколова занял её муж, охотовед и бизнесмен-строитель. Случилось это ещё в 2008 году, когда он был жив.





По словам Любови Михайловны, долг муж при жизни вернул бесплатными строительными работами.







«Он (муж Дроботовой. — И.К.) отдавал [долг], а расписки-то не забрал. Муж умер в 2011 году, три года было тихо-мирно. Ну, я думала, что он рассчитался. <…> А потом они взяли меня, я была с маленьким ребёнком, и сказали: "Пиши расписку за мужа, он ничего не отдал"», — озвучила свою версию конфликта Любовь Дроботова.





Однако суд постановил взыскать долг с пенсионерки, и некоторое время в счёт погашения у неё забирали пенсию. Платежи были мизерными, и кредитор снова подал в суд: коттедж, который пенсионерка переписала по дарственной внучке, сперва по суду вернули самой Дроботовой, а после продали в счёт погашения долга в 4,8 млн рублей — долга с накопившимся процентами.





«Об этом судебном решении <…> нам не было ничего известно. <…> Но у нас в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом на это имущество не может быть обращено взыскание ни по каким исполнительным документам», — рассказал Безуглов и пояснил, что дом в Бурмистрово — единственное жильё его подзащитной. Юрист считает, что в этом деле кроются и другие судебные ошибки.





«Очень долго сотрудники архива пытались найти требуемый документ (гражданское дело. — И.К.). <…> Иск [Алексея] Соколова к [Любови] Дроботовой в базе отсутствует», — заметил Безуглов, пояснив, что такое в судебной практике случается довольно редко: Искитимский суд не возбудил гражданское дело и рассмотрел материал с нарушением определённой процедуры — правил подсудности.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался выяснить точку зрения суда и версию противоположной стороны, но это оказалось затруднительно, а в случае с самим Соколовым даже невозможно. Юрист Эдуард Зайков, защищавший интересы заёмщика Алексея Соколова, тоже не стал ничего рассказывать, сославшись на условия договора с клиентом. Зайков уточнил, что может дать комментарий, когда получит на это разрешение самого Соколова.





Однако, как выяснил корреспондент НГС.НОВОСТИ, сделать это уже невозможно: около месяца назад Соколов скончался из-за болезни.





Покупатель дома Алексей Скосырский отказался от комментария по телефону, заметив лишь, что в дом он до сих пор не может попасть.





Версию противоположной стороны в этом споре представила корреспонденту НГС.НОВОСТИ дочь умершего кредитора Алексея Соколова Анастасия. По словам Анастасии Соколовой, деньги у отца занимала сама Любовь Дроботова, у который был свой бизнес, связанный с недвижимостью. О том, что деньги брала Дроботова, говорит подписанная лично ею самая первая расписка, находящаяся в судебном деле, заметила Анастасия.





«Человек (Любовь Дроботова. — И.К.) заняла у отца деньги под долю собственности коммерческой недвижимости — двухэтажное здание в городе Новосибирске.





Которую позже она передарила своей дочери, и продали корпорации "Грумант". С продажи данного здания, я думаю, человек свои долги с процентами мог бы погасить», — рассказала Анастасия Соколова и сообщила, что у Дроботой якобы был и ещё один долг перед её отцом.





«Дроботова является единственным участником и учредителем ООО "Седьмое небо". И данное ООО "Седьмое небо" тоже занимало у Соколова Алексея Алексеевича два миллиона [рублей] по договорам займа безналом. <…> Это не те же два миллиона, а [другие] два миллиона. <…> Пока у нас возбуждённого уголовного дела [по второму долгу] нет», — подчеркнула Анастасия, пояснив, что её отец когда-то работал вместе с Дроботовой и, вероятно, сильно ей доверял — поэтому и давал деньги.





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