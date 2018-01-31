«Витц» или жизнь

Как дожить до весны с новосибирской колеёй — избавиться от коротких машинок и купить узкие шины

Проблема ледяной колеи встала в Новосибирске особенно остро буквально за последний месяц. Сначала сильные снегопады, потом крепкий мороз, который утрамбовал и сделал буквально каменными эти наросты на дорогах, ну и, конечно, дорожники, которые не всегда считают ликвидацию колеи первостепенной задачей — тут хотя бы снег вывезти. Как следствие — рост числа аварий, которые происходят косвенно или прямо по причине колейности. Портал НГС.АВТО попросил специалистов по вождению подробно объяснить, как нужно рулить в колее, чтобы дожить до весны, когда «само растает».

В современном «колееведении» есть три основных вида колеи: из ледяных наростов, на твёрдом покрытии (асфальте), и асфальтовая с тонкой ледяной плёнкой. Специалисты считают самыми опасными именно асфальтовые разновидности, которых в Новосибирске предостаточно и летом, и зимой. «Самое ужасное — это дороги с асфальтовой колеёй. Там скорости выше, у водителя есть ощущение, что он король дороги и что неровности не страшны. На таких дорогах происходят самые тяжёлые аварии из-за скорости. Спасти ситуацию может только серьёзный ремонт дорог», — объясняет капитан сборной команды Новосибирской области по драг-рейсингу Алексей Сухоруков.









Прямолинейное движение в ледяной колее





Когда водитель видит явные ледяные наросты, он вроде бы понимает, что «внимание, опасность», и даже снижает скорость. Но этого оказывается недостаточно, и его внезапно выбрасывает на встречный КАМАЗ. «Самое главное, держать низкую скорость. Её нужно снижать в два раза больше от тех показаний спидометра, которые, как вы думаете, безопасны на этом участке. Например, если едете со скоростью 60 км/ч, сделайте 30 км/ч», — продолжает эксперт.









Если внезапно попал в колею





Свободное руление

Снижать скорость резко, давить на тормоз специалисты не рекомендуют. Надо ослабить усилие на педали газа и не цепляться за руль мёртвой хваткой. «Самое главное — не тормозите, не бросайте резко газ. Вообще движение в колее должно быть без напряжения рук, ведь она предполагает болтанку автомобиля, чуть вправо, чуть влево. В вождении это называется «уступающее руление», мы как бы уступаем колее. А вот вышвыривание произойдёт, если водитель будет жёстко держать руль прямо», — говорит директор «Центра высшего водительского мастерства» Виктор Жигулин.









Если надо выехать из колеи





Лучше ехать прямо

Кажется, что надо резко крутануть рулём и поддать газу. Но через секунду вы будете на встречной полосе. «При выезде надо не газовать, а, наоборот, работать на сброс газа — то есть ногу уберите с газа, когда повернули руль. Иначе машина сорвется назад и её может вышвырнуть в другую сторону», — отмечает Виктор Жигулин.





«Наиболее болезненно это переносят короткие машины типа "Витц", они легко встают поперёк колеи. И если уж вы въехали, а навыков нет, лучше брюхом скрести, чем встать поперёк», — добавляет Алексей Сухоруков.









Перестроение на скорости





Эта ситуация похожа на предыдущую, только колея в таких случаях мельче, а скорости выше. «Водитель начинает перестраиваться, из колеи переднюю часть выталкивает, а задняя ось не выходит — передок перескакивает, и машина уже сама едет поперёк дороги. Здесь совершается ошибка — водитель, когда вытащил передок и ему стало страшно, он начинает тормозить — вот его и разворачивает», — разъясняет Виктор Жигулин.









Автомобиль с широкой колёсной колеёй или с широкими шинами





Широкие колёса

Такие автомобили подвергаются ещё большей опасности. Кажется, что большому джипу всё нипочём, а его внезапно разворачивает, как пушинку. «Ширококолейные автомобили, у них одно колесо идёт в колее, а другое по краю. И если одно соскальзывает с края внутрь, другое выскакивает из колеи, водитель пытается это исправить и совершает ошибки. Широкие шины тоже опасны тем, что едут по краю. Вообще зимой лучше поуже колеса выбирать, они и на льду лучше, поскольку пятно контакта хоть и меньше, но коэффициент сцепления выше. А когда пятно большое, то сила трения качения становится ниже и преобладает сила скольжения», — заключает специалист.





Конкретные рекомендации по уменьшению ширины покрышек зависят от допусков производителя на ваш автомобиль. Если, например, предусмотрены колёса шириной от 205 до 215 мм, то на зиму лучше выбирать 205.





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