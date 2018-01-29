«Мы уже влетели»: мэрия купила 93 квартиры в долгострое

Сделка обошлась бюджету в 200 миллионов — Локоть заявил, что «просто заныкать их не получится»

Обманутые дольщики нередко выходят на улицы с протестами и требованиями к властям как-то решить проблему долгостроев. Вот только мэрия и сама иногда оказывается обманутым дольщиком, которому пенять уже не на кого. Так, около 200 млн рублей в прошлом году городские власти потеряли, вложившись в дом на улице Большая, 600/15: его должны были достроить ещё летом, а квартиры собирались отдать тем, кто сегодня живёт в ветхом и аварийном жилье. Как мэрия попала в долгострой, почему дом до сих пор не достроен и как власти будут возвращать бюджетные деньги — в материале НГС.НОВОСТИ.

В середине января мэрия подсчитала убытки от передачи городской земли в аренду застройщикам: по данным первого заместителя мэра Бориса Буреева, городской бюджет недосчитался порядка 700 млн рублей, которые остались в долгах у строительных компаний. Впрочем, как оказалось, это не единственная потеря бюджета прошлого года.





По словам Анатолия Локтя, мэрия вложила деньги в строящиеся квартиры, которые должны были стать частью маневренного фонда города, но так и не получила их.





«Мы уже влетели в такую проблему: застройщик взялся в "Новомарусино" решать нашу проблему — ну как взялся, выиграл по конкурсу, всё как положено, — рассказал мэр на заседании президиума мэрии 16 января. — В результате июнь прошёл, год прошёл, дом стоит, не сдан, и будет ли он сдан, неизвестно».







По информации Локтя, город вложил в стройку 200 млн рублей из бюджета, и он подчеркнул, что «так просто заныкать их не получится» — мэрия в этом вопросе занимает принципиальную позицию.







Как уточнили в управлении по жилищным вопросам мэрии, речь идёт о доме на улице Большая, 600/15 в жилом районе «Новомарусино», который строит компания «Доступное жильё Новосибирск» («ДЖН»). Закупки были проведены в рамках региональной программы по переселению жителей аварийных домов, и по их условиям дом должен был быть достроен к 30 июня 2017 года.







«До настоящего времени данные обязательства ООО "Доступное жилье Новосибирск" не исполнены», — сообщили в управлении, тут же, впрочем, добавив, что компания принимает меры, чтобы строительство закончить и сдать дом.







Степень готовности дома летом и в декабре прошлого года

При этом в мэрии не стали отрицать, что готовы взыскивать как минимум неустойку за просрочку ввода. «Право на обращение мэрии в суд <…> определяется сроком исковой давности, который <…> составляет 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Мэрия намерена воспользоваться данным правом в предусмотренном законом порядке», — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС.НОВОСТИ.







Как уточнили в компании «Доступное жильё Новосибирск» («ДЖН»), застройщик задолжал мэрии по муниципальному контракту 93 квартиры. «Основная причина — падение продаж, и как следствие — снижение темпов работ, которые не останавливались ни на день», — заверили в «ДЖН».







Дом на Большой, 600/15 уже попадал в новостные сводки: летом на задержку строительства жаловались обычные дольщики. Тогда в компании так же заверяли, что столкнулись с определёнными сложностями, но к моменту публикации уже решили их. Между тем за полгода строительство, судя по фотоотчётам застройщика, не очень продвинулось.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывав на площадке днём 26 января, рабочих не заметил.





По информации застройщика, строительная готовность дома составляет 80%. «План завершения строительства сделан, идёт оформление проектного финансирования строительства, срок сдачи многоэтажного дома № 1 на улице Большая, 600/15 стр. — II квартал 2018 года», — добавили в компании.







При этом в арбитраж уже начали поступать иски на банкротство компании: 29 декабря в суд обратилось предприятие «ВостокЭлектроРадиоСервис» («ВЭРС»), 19 января заявление на вступление в дело о банкротстве также подала компания «Сибстройсервис», а уже 24 января суду предложили кандидатуру арбитражного управляющего. Общая сумма исковых требований составила почти 1,2 млн рублей.







До сих пор в «Новомарусино» быстро строили небольшие дома





Впрочем, «ВЭРС» затем иск отозвал, но заседание суда всё равно должно состояться 31 января. Комментируя возможное банкротство, в «ДЖН» пояснили, что с «ВЭРС» вопрос уже урегулирован, а с «Сибстройсервис» «находится в стадии урегулирования и будет закрыт до рассмотрения».







Член общественного совета Госстройнадзора Лариса Гильмутдинова признала, что мэрия действительно не застрахована от попадания в долгострой. «Один из таких случаев — дом на улице Приморская, 28. Туда вложили, если мне память не изменяет, около 60 миллионов, — рассказала она. — Насколько я понимаю, на Приморской уже глубоко запущенная стадия, там денежные средства взыскать не с кого, там уже не один застройщик поменялся».







Но, заметила Гильмутдинова, ситуация часто зависит от степени готовности дома: если она высокая, а застройщик, грубо говоря, «шевелится», мэрия, как и любой другой дольщик, скорее дождётся квартир





и будет взыскивать неустойку, чем будет разрывать муниципальный контракт.







«В 214-м законе есть такая "фишечка", что участник долевого строительства может расторгнуть [договор] в судебном порядке, если из ситуации очевидно следует, что дом в определённые сроки не будет достроен. Допустим, объект на нулевом цикле, а ввод в эксплуатацию через полгода. Но на практике эта норма неработающая», — добавляет эксперт.







По мнению Анатолия Локтя, причиной того, что даже бюджетные деньги оказываются в долгостроях, является стоимость жилья, которое приобретается в рамках программ по переселению из ветхих и аварийных домов. В ходе заседания президиума мэр даже предложил обратиться в федеральные министерства, чтобы эту стоимость повысить. Ведь если обычный дольщик вправе выбирать себе квартиру, то мэрия, проводя конкурс, хотя и может более досконально проверить застройщика, вынуждена соглашаться на наиболее выгодное предложение. А оно не всегда оказывается качественным.





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