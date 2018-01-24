«Дуло даже из розеток»: новостройка на левом берегу пошла трещинами

В Новосибирске уже неделю держатся крепкие морозы — в такую погоду и школьники остаются дома, и взрослые подумывают никуда без надобности не выходить. Но иногда и дома оказывается совсем не так тепло, как хотелось бы. С подобной ситуацией второй год подряд сталкиваются жители новостройки в микрорайоне «Чистая Слобода»: по их квартирам гуляют сквозняки, окна обрастают льдом, а стены покрываются трещинами. Почему люди замерзают в собственном доме, как обнаружить проблемы до наступления зимы и куда жаловаться — в материале НГС.НОВОСТИ.

Дом по улице Спортивная, 23 — Г-образную новостройку с панельными краями и кирпичной вставкой-уголком — сдали в начале прошлого года. И практически сразу в ней начались проблемы, говорят местные жители.







Кирпичной вставка оказалась только снаружи: на самом деле внешние стены выстроены из блоков сибита. По одной из них в квартире Андрея Вахмянина идёт внушительная трещина — с этой стороны подъезд-вставка прилегает к одному из панельных домов. Эта трещина — одна из причин постоянных сквозняков в квартире, считает её хозяин: за кладкой из блоков сибита вместо утеплителя пустота, «зажигалку подносишь, и она задувается».







Год назад трещину в стене уже заделывали, но она появилась снова





Появилась трещина ещё в прошлом году. «Я обращался в управляющую компанию (микрорайон обслуживает УК «КПД-Газстрой-Эксплуатация». — Л.П.) — на фотографии видно женщину, это от их компании, — показывают нам ту же стену на прошлогоднем фото. — Она эту трещину расшивала, мы убедились, что там раствора нет между блоками. Вроде смотришь: так-то есть, а ковырнёшь — там глубина меньше сантиметра. Запенила она это дело, я зашпатлевал, а в этом году опять всё треснуло по тому же месту».





Ещё одна трещина в этом году появилась под одним из откровенно сквозящих окон. Ими в управляющей компании тоже пытались заниматься: вскрыли откосы, заполнили пеной пустоту, которая и до этого должна была быть заполнена пеной, и закрыли. Но это не помогло.







Жители дома обнаружили, что откосы их окон и балконных блоков не утеплены





После этого даже приходила специальная комиссия, сняла, частично разломав, оконные откосы, но решить проблему не смогла — откосы так и стоят в углу комнаты, а домашний градусник возле даже не горячей батареи показывает 20 градусов.







С этой проблемой жители практически всех квартир в подъезде сталкиваются уже вторую зиму, говорит ещё одна местная жительница, Ангелина Андреева. «Мы всё отковыривали, потому что чувствовали, что дует, — рассказала она. —





Дуло отовсюду: из розеток в комнате, где стык с панелью, из выключателей, из дверей, из-под пола. В квартире было градусов 17, мы грелись чем могли».







По её словам, по жалобе из управляющей компании ещё год назад присылали оконщиков, но те лишь «всё расковыряли», сказали, что они ни при чём, и ушли. Это было в конце прошлой зимы: тогда семья утеплила окна как смогла, а с наступлением весны проблема исчезла сама собой, и новые заявки в управляющую компанию Ангелина начала отправлять только осенью.







Носить одёжку дома приходится даже собакам





«Комиссия ко мне приходила не меньше 5 раз. Они приходят, и то им недостаточно ветрено, то недостаточно морозно. А ходят они только два раза в неделю, во вторник и в четверг. То есть если морозно в пятницу — жди следующей недели. И так всю зиму: приходят, руками разводят», — пожаловалась она.







Впрочем, в последний свой приход комиссия продувы под окнами всё же заметила — вот только было это ещё в начале декабря, и с тех пор никаких действий в компании не предпринимали, говорят жильцы. Пол в квартире ощутимо холодный, одежду приходится носить даже собаке Моне.







Закрыть сквозящие окна пытаются хотя бы «по-стариковски» — скотчем и тряпками





В панельной части дома проблемы похожие, но другие: если в угловом подъезде просто дует из-под окон, то здесь на окнах намерзают огромные слои льда. Елена и Олег совсем недавно переехали в «однёшку» в микрорайоне из Алтайского края и к подобному просто не были готовы. Сейчас промерзающее окно, возле которого стоит детская кроватка, по периметру «по-стариковски» заклеено скотчем и проложено свёрнутыми простынями, но укладывать здесь спать ребёнка они всё равно не рискуют.







«Я вахтой работала, снимала квартиру в соседнем доме, таких проблем не было — там тепло и прекрасно, мы и купили потому, что нормальные дома», — вспомнила Елена. Обогреватель в квартире работает круглосуточно — дополнительные затраты семья оценивает примерно в 2 тысячи рублей в месяц.





Днём на окнах панельной части дома собирается конденсат — ночью он замерзает в толстый слой льда





«До этого это окно постоянно бежало — тряпка тут лежала всегда. Мы вызывали оконщика, он там подкрутил, тут подкрутил, а здесь сказал: ну, смысла нет, потому что окно маленькое, комната маленькая, она потеет и будет потеть. Просто окна открывайте и проветривайте. Ну как я постоянно буду окна открывать?» — показывает заросшее льдом окно ещё одна жительница дома Людмила Салий.







Не добившись реакции от управляющей компании или застройщика, жители дома готовятся обращаться в суд и в Роспотребнадзор.





Они организовали группу жителей в WhatsApp, иронично назвав её «Бунт продувов»: сегодня в ней уже больше 50 человек.







Все заявки, поступающие как в УК, так и застройщику, сводятся в единую базу, но информации о таком количестве жалоб от жителей дома на Спортивной, 23 в компании не обнаружили. «На 22 января в работе находится 7 заявок с жалобами "в квартире холодно" и 12 заявок на регулировку фурнитуры окон», — подсчитали в «КПД-Газстрой-Эксплуатация», добавив, что проблемных квартир в микрорайоне выявлено не больше 20, а всего их 8 тысяч.





Температура у окна не поднимается выше 10 градусов, в самой квартире едва доходит до 20, но из-за сквозняка всё равно холодно





Впрочем, запрос редакции НГС.НОВОСТИ подтолкнул компанию к проверкам. «Среди жителей домов по улице Спортивная с 23 января проводится поквартирный опрос, специалисты-теплотехники делают замеры фактической температуры в квартирах. Выявленные факты с продуванием окон и откосов будут устраняться при улучшении погодных условий, — отчитались в «ДСК КПД-Газстрой». — Над вопросом повышения температуры в теплоносителе уже работает управляющая компания». Все заявки застройщик обещает отработать до конца недели.







Управляющий партнёр юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов считает, что в ситуации, в какую попали жители новостройки на Спортивной, предъявлять претензии нужно не управляющей компании, а непосредственно застройщику. А раз он принимает заявки на устранение недоделок только через управляющую компанию — отправлять их ценным письмом на юридический адрес компании.







«Конструктивные недостатки дома, на мой взгляд, управляющая компания устранять не обязана. Может на коммерческой основе, но не обязана, — подчёркивает юрист. — Как раз застройщик обязан отвечать за качество своего товара. Прецеденты есть в Новосибирске: например, довольно много идёт судов у "СД Альфа Капитал" по дому на Кирова, 25. Суммы взыскиваются вполне себе приличные».







Кирпичная вставка между двумя панельными домами на самом деле построена из сибита и облицована кирпичом, — жители подозревают, что стены забыли утеплить





Руководитель компании «Мэлвуд», специализирующейся на приёмке квартир, Дмитрий Егоров, впрочем, заметил, что в целом строительных недостатков в новом жилье становится меньше. Но при этом примерно в 50% случаев в новостройках выявляются проблемы теплопотери через наружные стены или окна.







«Я не думаю, что здесь речь идёт о злом умысле, больше о нарушении технологии строительства, то есть о халатности, о человеческом факторе. И когда мы общаемся на объекте с представителями застройщика, они сами недоумевают, потому что вроде задачи экономить нет, но проблемы есть», — комментирует эксперт.







К сожалению, искать эти недостатки приходится в основном в холодное время года при разнице температур.





Летом это тоже возможно, но процедура будет дорогостоящей: для неё из квартиры в буквальном смысле выкачивают весь воздух и при помощи тепловизора находят негерметичные места.







Опасность теплопотерь оказывается ещё и в том, что если, к примеру, квартиру вы получили в мае, а тепло уходит сквозь щели в декабре, может оказаться, что предъявлять претензии уже некому: нередко даже крупные застройщики создают компании одного дома, которые прекращают существовать после его сдачи. «Конкретный застройщик — это почти всегда юрлицо, в котором вы не увидите знакомых фамилий», — констатирует Кирилл Кузнецов. Так что все возможные дефекты лучше стараться найти, пока не подписаны документы о передаче квартиры, советует эксперт.







Читайте также:

«Люди плевались и делали всё сами»: новосибирские новостройки оказались одними из самых некачественных — горожане рассказали, с какими недоделками они столкнулись в новых квартирах.