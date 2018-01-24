Воротилы диванного бизнеса

Новосибирск стал 25-м российским городом из сорока, в которых Сбербанк и компания Google запустили обучающую программу «Бизнес класс» для начинающих предпринимателей и тех, кто хочет вывести своё уже существующее дело на новый уровень. Спикеры со стороны проекта пророчат Новосибирску прорыв в экономике — «армия бизнесменов», по их мнению, сможет принести региону столько же пользы, сколько могло бы принести сырьевое предприятие. Но ещё накануне прошлого года бизнесмены жаловались на то, что государство их недостаточно поддерживает и дело вовсе не в отсутствии идей у бизнесменов, а в серьёзных бюрократических преградах. НГС.БИЗНЕС ознакомился с обучающей программой и вспомнил, что на самом деле беспокоило малый бизнес перед Новым годом.

23 января Сбербанк, компания Google и правительство Новосибирской области презентовали программу «Бизнес класс», которая, по их мнению, может помочь малому и среднему бизнесу начаться, развиться и даже выйти на международный рынок. «Бизнес класс» — это программа, состоящая из онлайн-курса с видеолекциями, вебинаров и очных семинаров в городах-участниках. По словам представителей Google, этот проект внедрён уже во многих странах мира. Адаптировать программу под российские города коллаборация начала в 2017 году, Новосибирск стал 25-м «подключённым» городом из запланированных сорока.







Участие в программе бесплатное, срок обучения — 5 месяцев.





Чтобы успеть на запланированные офлайн-мероприятия в Новосибирске, необходимо зарегистрироваться в программе до 23 апреля, однако онлайн-материалы будут доступны и позже.





НГС.БИЗНЕС изучил начало онлайн-курса для новичков в бизнесе. После регистрации на сайте авторы проекта предлагают изучить 8 тематических блоков: «Мотивация предпринимателя», «Бизнес-моделирование», «Исследование потребителей», «Маркетинг», «Основы интернет-маркетинга», «Продажи», «Основы финансовой грамотности», «Правовые аспекты». Каждый блок состоит из нескольких видео лекций и тестов, только пройдя которые можно разблокировать следующую ступень обучения. Также есть возможность обучаться по интенсивной программе, с вебинарами и личными встречами с экспертами.







Эксперт по командному взаимодействию и достижению максимальных результатов в бизнесе Тимур Соколов





Во вступительной части блока «Мотивация предпринимателя» эксперт по командному взаимодействию и достижению максимальных результатов в бизнесе Тимур Соколов объясняет, что нужно новичкам, чтобы начать своё дело («решительность, внимательность, настойчивость»), как собрать подходящую команду (в ней должны быть несколько ролей: «контролёр, мотор, аналитик, поддержка»). Во втором блоке лекций, посвящённом бизнес-моделированию, консультант по организационному развитию и бизнес-эксперт Елена Малькова объясняет, как составить шаблон бизнес-модели по советам Александра Остервальдера (автор книги «Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора» из Швейцарии). К моменту подготовки публикации разблокировать другие блоки программы и узнать их содержание корреспондент НГС.БИЗНЕС не успел.







Один из вопросов тестирования в первом блоке для новичков





По данным коллаборации, сегодня в Новосибирской области зарегистрировано около 150 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в 2017 году их количество увеличилось на 3,6%. Обороты в январе-сентябре 2017 года выросли до 113% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Запуск онлайн-курса, по мнению организаторов, должен увеличить это количество.







Проект прокомментировал и.о. губернатора Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, «развитие человеческого капитала» — одно из приоритетных направлений в развитии региона. Он называет малый и средний бизнес главным производителем и работодателем в области, по его данным, на этот сегмент приходится 50% оборота и 34% рабочих мест в регионе. «Я это рассматриваю как конкурентное преимущество. Да, у нас нет крупных сырьевых холдингов, но предпринимательская активность позволит в будущем развиваться более высокими темпами, чем наши соседи. Для этого нужно дать возможность нашим предпринимателям быть успешными. <...> Малый бизнес, как наука, образование и промышленность, — один из драйверов развития региона. Новосибирская область будет уделять развитию предпринимательства самое пристальное внимание», — подчеркнул и.о. губернатора.







По данным Сбербанка, сегодня в «Бизнес классе» зарегистрировались 135 тысяч человек, из них 100 тысяч — это те, у кого ещё нет бизнеса. «Будет замечательно и здорово, если по итогам этой программы мы дадим какой-то толчок, если даже 10% из тех, кто подписался на эти курсы, откроют свой бизнес, это будет уже целая армия предпринимателей. Это позволит приблизиться к тем цифрам, которые перед нами ставит правительство», — заключил председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Кирилл Брель. «Если пара тысяч компаний откроются в Новосибирской области, то это будет уже неплохо, это налоги для местного бюджета», — сказал вице-президент, руководитель Дирекции GR ПАО «Сбербанк» Андрей Шаров.







Консультант по организационному развитию и бизнес-эксперт Елена Малькова





Какая-либо финансовая или правовая поддержка прошедших программу не предполагается, отметили авторы проекта, пока что речь идёт только о выгоде, которую предприниматель получает, общаясь с ведущими российскими экспертами. При этом Сбербанк пока не уточняет, будет ли привлекать участников «Бизнес класса» к кредитованию по особым условиям и будет ли предлагать им какие-то особенные продукты. «Мы бы хотели, чтобы 100 тысяч человек обучились у нас по программе, никаких KPI жёстких по клиентам у нас нет. Но мы будем изучать, что с ними стало и насколько они выросли, сколько они создали рабочих мест», — сказал Андрей Шаров. При этом ранее, говоря о причинах участия Сбербанка в этом проекте, он сказал: «Зачем это нужно Сбербанку? Мы вкладываем в наших клиентов, чтобы они развивались и как управленцы, и как собственники. Если развиваются наши клиенты, развивается их бизнес. Если развивается бизнес наших клиентов, развивается и наш бизнес, всё очень просто».







В конце прошлого года НГС.БИЗНЕС обсуждал с экспертами в сфере малого и среднего бизнеса проблемы, которые на самом деле волнуют предпринимателей. В декабре глава Совета предпринимателей Октябрьского района Наталья Безрученкова отмечала, что





обучать предпринимателей действительно необходимо, однако кроме этого есть и другие проблемы — налоги для бизнеса остаются слишком высокими, а бюрократия ужесточается:





«Мы сейчас все ЕГАИСы ставим, онлайн-кассы, которые для микробизнеса вообще неподъёмный груз сейчас. Налоги постоянно меняются не в пользу малого бизнеса, несмотря на то что с трибун говорят совершенно другое», — говорила она.







Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Виктор Вязовых также называл высокие налоги одним из факторов, ограничивающих развитие малого бизнеса (в первую очередь речь идет об отчислениях в социальные фонды, которые достигают 10% для каждого предприятия, подтверждала Наталья Безрученкова). Кроме того, по его словам, малый бизнес не может развиваться из-за постоянного внедрения «необкатанных новшеств» в законодательстве и высокой административной нагрузки, связанной с контрольно-надзорной деятельностью. «Более 1600 законов в 2016 году было принято, больше половины из них как-то касаются бизнеса, это большие изменения. Пока в этом плане улучшения нет — срок жизни нашего ФЗ очень короткий. Всё-таки бизнесу нужно время, чтобы адаптироваться под новый закон», — говорил собеседник.







О проблемах ИП-шников эксперты говорили и подводя итоги 2017 года в бизнес-сфере. В частности, аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Корнев кроме введения онлайн-касс отметил провал программы кредитования мелких агрохозяйств и «засилье формализма» и бюрократии, из-за которых, по его мнению, всё труднее начать собственное дело. Не решились проблемы «костного и инертного отношения к этим вопросам местного чиновничества», отмечал эксперт.

