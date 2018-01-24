Марш на пересдачу

Союз автошкол России выступил с предложением ввести обязательную пересдачу теории для водителей, у которых истёк срок действия прав. Фактически речь зашла об обязательном экзамене на знание ПДД раз в 10 лет. В Государственной думе уже выступили против нововведения, а ГИБДД России ещё думает. Портал НГС.АВТО попросил новосибирские учебные заведения и общественников перечислить основные плюсы и минусы этой идеи.

Российские водительские права выдаются на 10 лет, и по действующим законам их меняют на новые при предъявлении свежей медицинской справки. Никаких теоретических и практических экзаменов пересдавать не нужно, водитель получает своё право на управление автомобилем бессрочно. Однако в российском Союзе автошкол увидели в этом недоработку и предложили пересдавать теоретическую часть на знание ПДД. «Водители, которым сейчас надо менять права, получали их ещё в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения был не таким строгим, как сейчас. Поэтому при обмене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил», — объяснил «Известиям» необходимость нововведений председатель Союза автошкол Александр Ачкасов.





Учебный автомобиль

Предложение автошкол было направлено в ГИБДД России, но там официальной позиции ещё не выработали. А вот в Госдуме выступили против пересдачи теории. «Это избыточное предложение, у нас водительское удостоверение, то есть само право управления, даётся один раз по результатам экзамена, оно бессрочно. Общество это поймёт только как попытку содрать ещё раз деньги за сдачу экзамена, потому что пересдачу кто-то должен оплачивать: или государство, или сам человек», — заявил заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.







Мы попросили новосибирских экспертов более предметно объяснить, какие плюсы и минусы имеются в идее пересдачи теории. «Плюс большой заключается в том, если водителей обяжут пересдавать, это будет дополнительным изучением правил. Многие ведь их уже не знают и говорят: "Я еду как все". Вот и получается, друг на друга смотрят и едут. Известно, что ПДД лучше всех знают выпускники автошкол в течение первого года. А потом водители уже ездят по наитию, становятся невнимательными. У нас часто меняется порядок движения, знаки меняются, правила проезда перекрёстков. А люди говорят — нас не предупредили, что знак поставили, то есть вообще не смотрят. Минусы заключаются в том, что кто-то скажет "мне некогда", кто-то забудет, люди будут возмущаться. Надо давать дополнительный срок на пересдачу — плюс один месяц с даты окончания срока действия прав», — говорит директор «Центра высшего водительского мастерства» Виктор Жигулин.





Что касается платы за экзамен, то она должна быть невысокой, считает эксперт: «Плата должна быть, но чисто символическая, примерно 100 рублей. В целом это будут большие суммы, которые пойдут в бюджет государства. Но большой платы не должно быть, никаких 500 или 1000 рублей».





Компьютерный тренажёр

По мнению руководителя новосибирского отделения «Федерации автомобилистов России» (ФАР) Вячеслава Ашуркова, минусов у нововведения будет больше, чем плюсов: «Плюс только один: денег больше получат государство и автошколы. А водители вынуждены будут тратить время, чтобы изучать новые пункты ПДД. А что поменяется? Будут билеты эти новые с идиотскими вопросами, вы только откройте, посмотрите. Специально создают коллизионные моменты, эти вопросы спорные, они напоминают современный ЕГЭ. Прочитаешь билет и не понимаешь, что задали. Это вопросы, которые составлены неграмотно, они сложны для восприятия. И вот человек в 50 лет будет платить взятку, чтобы у него приняли этот экзамен. В минусе будет всё население».





Общественник прогнозирует, что пересдача теории вызовет новый виток коррупции в этой сфере, а также рост цен. «Сейчас, когда новички получают права, взятка достигает 15 000 рублей — это сверху того, что человек заплатил за обучение 20 000 – 30 000 рублей. Пусть даже новая взятка будет 5 тысяч, но всё равно, за что? Это взращивание коррупции. И главное — это отрыв людей от рабочего времени. У вас всё было хорошо — давайте мы вам придумаем головняк», — резюмирует эксперт.





Нужно ли водителям пересдавать теорию при замене прав?

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