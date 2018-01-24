«Мне было стыдно перед дочуркой»: сибиряк сбросил 25 килограммов за год

Машинист превратился из толстяка в стройного спортсмена — он рассказал, почему мужчинам лень худеть

У 39-летнего новосибирца Евгения Сысолина суровый график — он трудится машинистом на Ямале. Однако дикие холода и сложная работа не мешают ему думать о здоровье и красоте, заниматься спортом и есть овсянку. Ещё несколько лет назад Евгений весил 85 килограммов при росте 165 сантиметров и выглядел грузным, но его жизнь изменила дочь — она просто смогла подтянуться на турнике, в отличие от отца. Сибиряк поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, чем плох был образ жизни в прошлом и почему другие мужчины нечасто задумываются о своей внешности.

Сейчас Евгений Сысолин отлично выглядит — и не подумаешь, что этот мускулистый спортсмен и дайвер-экстремал раньше был грузным мужчиной. Однако фотографии четырёхлетней давности и современные снимки будто показывают двух разных людей.







Евгению 39 лет — он родился и 15 лет прожил в Якутии. В 1990-х его семья переехала в Алтайский край, а после школы он пошёл в армию. Дальше женитьба, переезд в Ханты-Мансийск, работа в пожарной охране — стал даже командиром отделения.







«Посёлок, в котором мы проживали, был маленький, 1800 человек население, расположен от ближайшего города в 340 километрах, в болотистой местности, в предгорье Урала. Занятий в этом посёлке не так много, поэтому я стал набирать вес, питался совершенно неправильно, вёл малоподвижный образ жизни. Вредные привычки тоже сказывались», — рассказал Сысолин.







Вскоре он перевёлся на другую работу, где уже приходилось много ходить, но всё равно к 35 годам при росте 165 сантиметров Евгений стал весить 85 килограммов.







Он признаётся — виной лишнего веса стали вредные привычки и дефицит физической нагрузки





«Мне стало тяжело подниматься по лестницам, появилась одышка, [было тяжело] завязывать шнурки и вообще наклоняться, здоровье стало снижаться. Я умом понимал, что это всё плохо, но менять ничего не хотел по-настоящему…





В один из дней моя дочь подтянулась на турнике, ей было 8 лет, пять раз! Потом она спросила, сколько подтянусь раз я и... Я не смог и трёх раз! Мне стало стыдно за себя перед дочуркой», — признаётся сибиряк.







Этот случай и стал переломным моментом для мужчины — он задумался о том, чтобы начать менять свою жизнь.







«К этому моменту, к сожалению, я был уже разведён. Поэтому смена питания для меня не была проблемой. Исключил из рациона хлебобулочные, сахар, майонез и другие вредные соусы и продукты. Стал завтракать каждый день в основном овсяной кашей или гречкой, которую просто запаривал в пищевом контейнере накануне», — говорит он.







Также под запретом оказались варёный и жареный картофель, иногда — запечённый и в небольших количествах на обед. Приоритет в еде сибиряк отдал варёной и печёной курице и овощам, особенно сырым в виде салата. По стакану воды он выпивал утром, а также за полчаса перед каждым приёмом пищи и после еды через час.







Чай пить начал только зелёный без сахара — с небольшим количеством мёда.







Ради стройной фигуры сибиряк бросил курить и пить пиво





«Курить я бросил ещё раньше, поэтому из вредных привычек оставался алкоголь. Перестал пить пиво. Каждый день занимался спортом: разминка, растяжка, отжимание от пола, подтягивание, кручение обруча, езда на горном велосипеде.





Вес стал таять на глазах, чувствовать себя легче начал, пропала одышка, желудок меньше болеть стал, пропала извечная изжога»,





— признался Евгений Сысолин.







Некоторые близкие мужчины не сразу приняли адекватно его похудение и смену пищевых привычек, но постепенно взяли его пристрастия и себе на вооружение.







В 2014 году он устроился на новую работу вахтовым методом, переехал в Алтайский край сначала, а затем в Новосибирск, где снова женился в 2016 году. Теперь он постоянно занимается дайвингом, причём погружается глубоко под воду даже в лютые морозы.







Кроме этого, он ходит в бассейн плавать и учится кручению огня для файер-шоу, а на вахте, в свободное время, занимается в спортзале. С супругой мужчина катается на горных лыжах, делает пробежки во время прогулки с собакой, а вместо лифта — лестница.





По его словам, на Ямале, где он сейчас трудится машинистом технологических компрессоров на газовом месторождении, вообще нет проблем с фитнесом — главное, чтобы было желание ходить в спортзал.





Первые 10 килограммов ушли за несколько месяцев, а ещё 15 — примерно за год.







«Тело преобразилось, теперь не стыдно раздеться на пляже. Теперь мой вес составляет в районе 60 килограммов, колеблется в пределах 4 килограммов. Иногда расслаблялся, тогда вес немного приходил. Тогда просто переставал есть ненужную пищу, а правильно питаться, и вес стабилизировался», — отметил сибиряк.





Житель Новосибирска работает над сайтом о вкусной здоровой пище, чтобы вдохновлять своим примером других людей





Из «вкусностей» он позволяет себе совсем немного, так как считает, что полезная еда может быть не менее вкусной.







«Сейчас все больше людей подвержены ожирению благодаря появлению большого количества пунктов быстрого питания, где пища очень калорийная и совсем мало подходит для правильного питания. Также меньше людей передвигаются пешком, больше автомобили или городской транспорт, малоподвижная работа, отсутствие достаточного количества физических нагрузок.







Женщин, я так думаю, худеющих больше, потому что природой заложено у них, чтобы хорошо выглядеть, нравиться мужчинам.





(М.М.: А мужчины что предпочитают?) Вместо вечерних прогулок в парке, к примеру, сериал лёжа на диване, да ещё и с пивком, чипсами», — отвечает он.





Теперь Евгений ещё и работает над интернет-магазином здорового питания, чтобы большее число людей, склонных к полноте, начали правильно питаться.







«Моё пожелание таким людям: посмотрите на мой пример, возьмите себя в руки, лишний раз пройдитесь пешком по лестнице вместо лифта, прогуляйтесь вечером по улице, ведите активный образ жизни, пейте больше чистой воды, ешьте только полезную пищу. Поверьте, она может быть вкуснее вредной, главное, подобрать для себя такие продукты и научиться их готовить», — заключил новосибирец.







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