«По Турции, в общем, соскучились»

Три эксперта в сфере туризма рассказали, где и за сколько будут отдыхать сибиряки в 2018 году

Сибиряки уже начали скупать туры в Европу и Азию на месяцы вперед, рассказали представители туристического бизнеса в Новосибирске. В этом году, по их словам, самым популярным направлением станет Турция — по её пляжам и отелям новосибирцы сильно соскучились, кроме того, перевозчики готовы летать туда в новом сезоне с особенной частотой. Любовь к азиатским курортам усугубляется новыми регулярными рейсами в Токио и набирающим популярность перелётом в Гонконг, уверены специалисты. Однако будут в этом сезоне и потери — этим летом не будет прямых перелётов в Болгарию, ситуация с Египтом до сих пор не решена и, возможно, фанатам дайвинга придётся добираться до Красного моря без помощи турфирм.

В 2017 году россияне потратили на выездной туризм в первые три квартала на 30% больше, чем в 2016 году, сообщили 16 января «Ведомости» со ссылкой на представителя Всемирной туристской организации. Рынок рос в 2017 году, сообщает издание, за январь-сентябрь он вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2016 года, всего за границей отдохнули 30,97 млн человек (данные Росстата).





НГС.БИЗНЕС поговорил с тремя представителями туристического бизнеса в Сибири и расспросили их о том, сохранится ли этот тренд и какие направления станут самыми популярными.





Галина Машухова, директор новосибирского офиса Tez Tour:





«Особых изменений в трендах и поведении сибиряков не наблюдается. Единственное, что увеличивается направление Турции, выходят новые игроки на рынок туристических услуг, [растёт] Кипр. Юго-восточные направления сохранят популярность летом, будет достаточно островной Греции, в этом году выставили Тунис, в Турции кроме Анталийского побережья будет ещё Эгейское.





Италии не будет, Испании не будет, пока ещё до этого мы не доросли, с Египтом тоже всё ещё непонятно, когда он откроется именно для туристов. Не будет [прямых] рейсов [из Новосибирска] в Болгарию.







Раннее бронирование, в принципе, идёт. Нас очень обрадовало, что идет активное бронирование февраля, марта, апреля. Уже май бронируют, есть заявки и на лето, и на сентябрь, это касается именно международного туризма. По окончании 2017 года можно сказать об увеличении продаж на 20–30% [по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году], это общероссийский показатель. Сибирские компании тоже не отстали. Были и провальные даты — декабрь, но он всегда провальный, а после Нового года началось очень активное бронирование.







Турция — это вообще наше всё, это соответствие цены и качества, там можно хорошо отдохнуть. Будет очень много самолетов и на Анталию, и на Даламан. В прошлом году народ чисто психологически был не готов [отдыхать в Турции], а в этом году, я думаю, уже всё устаканилось, отели уже привели в надлежащий вид. Турция нас ждёт и в принципе готова.





В 2018 году может быть некоторое увеличение цен, потому что в прошлом году турки давали очень хорошие скидки по отелям, учитывая, что про них все позабыли, а в этом году, может быть, будет процентов на 5 увеличение. Это и по Турции, и по Европе. Но, возможно, из-за курса рубля всё сбалансируется и цена будет та же, что и в прошлом году».







Одним из самых популярных направлений остаётся Хайнань, сообщают эксперты





Валентин Бондаренко, руководитель турагентства «Свобода Трэвел»:





«Всё, что было в прошлом году, будет и в этом, за исключением сюрпризов с Египтом. Но мы таких сюрпризов от туроператоров не ожидаем. Государство должно проделать ещё большую работу, чтобы это направление открылось. Но вообще мы уже перестроились, как и туристы. Египет и Турция похожи тем, что это "всё включено" и чистое море. Кто летал в Египет, может полететь и в Турцию, мы не видим в этом для себя каких-то рисков и того, что ушёл какой-то сегмент рынка, что ушёл какой-то покупатель. Эти покупатели просто покупают сейчас другие туры. По моим ощущениям, нет ярых фанатов Египта, которые без него вообще никуда не летают. Они просто переориентировали направление своего отдыха и покупают путевки в Турцию или Грецию.





Турция у нас уже начала активно продаваться, ожидаем в феврале-марте открытия популярных программ в Крым и Сочи. Сибиряки продолжат летать в Таиланд, на лето уже начинают бронировать Алтай. Хайнань очень активно берут, даже в дождь берут, для людей это не помеха.







Что касается Турции, сейчас её можно выгодно забронировать по раннему бронированию. Цены изменились уже сейчас, потому что доллар немного упал, на 3 рубля. Если говорить о самом бюджетном варианте: сейчас за 43–46 тысяч можно купить путевку в Турцию на 9 ночей, Хайнань в принципе предлагает приятные цены — сейчас это 28–30 тысяч, Крым стоит в районе Турции. Таиланд ожидаем 25–35 тысяч на 6–10 ночей. Динамика цен связана именно с валютными колебаниями, каких-то других факторов мы не наблюдаем. Сейчас поставят полётные программы, и, возможно, на другие направления цены снизятся в силу того, что у туристов появится возможность улететь и в Турцию, и в Таиланд.





Часто люди, которые в Турцию бронируют заранее, приходят за 4 месяца до поездки, сейчас они часто приходят бронировать в самый последний момент или за 2–3 недели, цена немного дороже, но их это не останавливает. Тем не менее я не могу сказать, что глубина продаж сократилась: уже на праздниках мы продавали летнюю Турцию».







Новосибирцы в новом году откроют для себя новые направления, уверены эксперты





Елена Лукьянова, генеральный директор туристического агентства «Глобус-тур»:





«В январе и феврале люди начинают задумываться, куда ехать, начинают прикидывать средства. Основная часть выбирает для себя летом Турцию, ей ещё не насытились — только в прошлом году полетели, кто-то себе отказал в полёте. По Турции, в общем, соскучились. Её будет очень много, пока цены держатся на уровне прошлого года, но сейчас отели присылают ранние бронирования активно, турки, как всегда, дают хорошие цены при бронировании заранее. Выбор есть. На втором месте по спросу Греция, она заняла лидирующие позиции в тот период, пока Турции не было. Она предполагает от самых экономичных до дорогих и элитных отелей, поэтому все тоже любят Грецию, и несмотря на то, что это визовая страна, там все довольно лояльно относятся к приезжающим из России.







Юго-Восточная Азия в этом году сильно расширится в связи с тем, что компания S7 сохраняет рейс на Гонконг и возможность полететь на Бали летом через него. Это самый сезон, самое прекрасное хорошее время. То, что S7 будет летать на Бангкок, — это Бали, Малайзия, Сингапур, летом это были только чартеры раньше.





Мы в основном работаем на регулярных рейсах, поэтому для нас важно, что будет летний перелёт на Кипр, его долго не было в качестве регулярного рейса (Новосибирск – Ларнака). Регулярный рейс — это возможность поехать на любое количество дней, бронировать любые отели и дома. Грустно, что уходит Болгария, пока в регулярных её нет, хотя долгие годы она была. Но нет сложностей улететь туда через Москву.







Япония начинает летать из Новосибирска — вообще впервые. Всех туристов мы отправляли туда через Корею или Владивосток, а сейчас будут и экскурсионные, и экскурсионно-пляжные туры по Японии напрямую, через Токио. Да, это не слишком дешёвое направление, но японцы очень хорошо работают и мы очень серьёзно планируем работать с этим направлением. Вьетнам будет на уровне прошлого года. Ещё мы видим перспективы в Грузии, там будет два рейса, — опыт показывает, что туристы возвращаются в восторге и от экскурсионки. Батуми очень сильно развит в плане отельной базы, он развивается как современный мировой курорт.







Пока спрос стабильный, я не думаю, что в этом году стоит ожидать экономических катаклизмов. Покупатель ведет себя спокойно, выбирает и приценивается. Конечно, все хотят экономнее, есть клиент, который хочет горящие туры.





Если исходить из тех программ, которые есть сейчас, может быть, будет избыток на Турции, тогда цены, возможно, упадут. По остальным направлениям количество чартеров совершенно разумное.





Египет на нашем рынке никогда не занимал серьёзную долю, мы далеко находимся. У нас, конечно, есть клиенты, которые любят Египет и Красное море. Он имел популярность и выживал, потому что это, в общем-то, недорого. Но для новосибирцев это "недорого" никогда не было недорогим — перелёт слишком большой. Москвичи за 3,5 часа уже в Египте, для нас это направление выравнивалось с Турцией. Отели в Турции чуть дороже, но перелёт дешевле, поэтому никогда для нас не было проблемой принципиальное отсутствие Египта. Кроме тех, кто увлечен дайвингом и снорклингом. И потом, я думаю, потребителям сразу рваться в Египет не стоит, потому что отели долгое время были закрыты, потихонечку нужно всё восстанавливать».







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