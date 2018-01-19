Вглядитесь в эти лица: нейросеть нашла знаменитых новосибирцев на картинах классиков

В январе компания Google представила обновление своего приложения Arts & Culture, которое содержит базу данных произведений искусства, — благодаря программе пользователь теперь может сравнить своё фото с 70 тысячами картин и скульптур и найти похожих на себя персонажей. Для этого используется технология распознавания лица от Google. Функция «Is your portrait in a museum?» в России пока не работает, однако с помощью VPN всё же получается провести эксперимент. НГС.НОВОСТИ решили поискать в ведущих музеях мира портреты знаменитых новосибирцев и увидели много любопытных совпадений.

В приложении Arts & Culture можно довольно долго рассматривать самые знаменитые или, наоборот, очень редкие произведения искусства со всего мира. В базе данных хранятся 70 тысяч произведений искусства со всего мира — больше всего из Европы и США, но есть работы и из России, Китая, некоторых стран Африки и Южной Америки. Недавно приложение выпустило новую функцию — теперь нейросеть может сравнить вашу фотографию со всеми этими произведениями и показать нескольких персонажей, на которых вы, по её мнению, похожи. Операция занимает секунды, но есть небольшая проблема — в России функция пока что не работает, если не воспользоваться VPN.





НГС.НОВОСТИ протестировали приложение с помощью фото известных новосибирцев. К примеру, выяснилось, что портрет двойника мэра Новосибирска Анатолия Локтя выставлен в Музее наивного искусства в общине Хлебине на севере Хорватии. Это автопортрет хорватского художника-примитивиста Ивана Генералича, написанный в 1953 году.





Нейросеть посчитала, что Анатолий Локоть похож на хорватского художника Ивана Генералича





Двойник и.о. губернатора Новосибирской области Андрея Травникова нашёлся в Турции, в коллекции Музея Пера. На картине французского художника Антуана де Фавре изображён человек в тюрбане и богатом облачении. Картина называется «Европеец в турецком костюме», она написана во второй половине XVIII века, и, по мнению экспертов Arts & Culture, на ней изображён человек в костюме французского посла (но почему-то не сам посол).





Возможно, Андрей Травников тоже мог бы примерить тюрбан французского посла в Турции, предполагает искусственный интеллект





Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий напомнил алгоритму героиню картины ведущего испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо «Четыре фигуры на ступеньке» (середина XVI века). На полотне четыре человека (взрослая женщина, двое подростков и маленький ребёнок у её колен) действительно сидят на ступеньке. До Веласкеса и Эль Греко Мурильо был ведущим испанским художником, объясняют в Arts & Culture, и часто рисовал бытовые сцены. Картина сегодня находится в Техасе, в коллекции Kimbell Art Museum.





Владимир Городецкий напомнил нейросети милосердную даму с испанской картины





Некоторых новосибирцев нейросеть представила довольно необычно. К примеру, алгоритм посчитал, что Александр Карелин похож на Ван Гога, причём сразу на несколько его автопортретов. Мы выбрали один — «Автопортрет в серой фетровой шляпе» (1887), который сегодня можно увидеть в Амстердаме, в музее Rijksmuseum.





Александр Карелин очень похож на Ван Гога, думает нейросеть





А вот бывший губернатор Красноярского края, ныне советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский, по мнению робота, очень похож на Льва Толстого. Фотографию новосибирского политика он сопоставил с портретом писателя кисти Ильи Репина «Толстой босой» (1901) (на картине он действительно без обуви). На «двойника Толоконского» можно посмотреть в Русском музее в Санкт-Петербурге.





А Виктор Толоконский — вылитый Лев Толстой





Режиссёр Андрей Звягинцев имеет двойника в Музее Долорес Ольмедо в Мехико. Это герой картины «Математик» (1919) Диего Риверы — друг художника, доктор Ренато Перескат. Ривера считал эту картину одной из важнейших своих работ.





Андрей Звягинцев напомнил алгоритму близкого друга Диего Риверы, математика Ренато Переската





Депутат Госдумы РФ из Новосибирска Вера Ганзя напомнила нейросети графиню Этелу Андраши-Шапари, портрет которой в 1847 году нарисовал венгерский художник Джозеф Борзос. Чем знаменита эта графиня, неизвестно.





Депутат Госдумы Вера Ганзя и её двойник — графиня Этела Андраши-Шапари





Биатлонистка Анна Богалий похожа на героиню картины Данте Габриэля Розетти «La Bella Mano» (1875) — крылатую помощницу Венеры, считает алгоритм. Полностью это полотно можно увидеть в Художественном музее Делавера.





Анна Богалий похожа на помощницу богини Венеры





Двойник главы департамента культуры мэрии Новосибирска Анны Терешковой — это скрипачка с картины Элизабет Робинсон МакКоллум «Thirza Whysall» (1940), портрет которой сегодня висит в Королевском колледже музыки в Лондоне.





Анна Терешкова напомнила роботу белокурую скрипачку





В прошлый раз НГС.НОВОСТИ искали двойников новосибирцев с помощью другого приложения, но не среди произведений искусства, а среди пользователей с сайта знакомств.