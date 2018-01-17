«Тойота», джип, рама

Компания Toyota вывела на российский рынок то, чего в её модельной линейке не хватало — сравнительно недорогой рамный джип Fortuner с полным набором внедорожного функционала. У машины подключаемый полный привод, понижающая передача, большой клиренс, блокировка заднего дифференциала и комфортный ход по асфальту — практически мечта новосибирских водителей, которые традиционно уважают «Тойоту» и «честные» внедорожники. Об особенностях автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Этот Toyota Fortuner (предоставлен дилером «Тойота центр Новосибирск Запад») расположился в модельной линейке компании между пикапом Hilux и более премиальным Prado. Fortuner, собственно, и построен на базе Hilux — на ту же раму надели комфортабельный кузов, который смотрится одним из самых свежих в ряду нынешних «Тойот».













В передке отчетливо просматриваются два яруса — верхний уровень с полностью светодиодной оптикой, и бампер с вертикальными жабрами под противотуманки. Радиаторная решетка, особенно её боковины, обильно сдобрены хромом.















Сзади главный акцент создают фонари — их узость и струящийся дизайн напоминает оптику Lexus.















Есть кое-что от «Лексуса» и в боковой проекции — подоконная линия на задних дверях резко взмывает вверх и делает плавный изгиб, создающий эффект «парящей крыши». Такой же, как на Lexus RX.















В целом, машина производит впечатление крупного автомобиля, который высоко стоит над дорогой — клиренс здесь 22,5 см.















Интерьер этой версии внедорожника оформлен с использованием коричневой кожи, вероятно, из соображений практичности — на коричневом меньше всего видно грязь. А то, что Fortuner частенько будет принимать грязевые ванны на бездорожье — сомнений не вызывает.















Коричневой кожей отделаны и боковины центрального тоннеля — те места, которых касаются ноги водителя и пассажира. Кожа довольно мягкая, под ней еще один мягкий слой подложки.















Пластик передней панели и дверей жёсткий, но фактурно он напоминает что-то более дорогое. Самым богатым элементом в интерьере выглядит крышка верхнего бардачка — она обтянута черной кожей, прострочена настоящей ниткой и украшена металлической кнопкой открывания с надписью Fortuner. Такая же черная кожа есть и на козырьке приборки.















Сама приборка тут простая, с аналоговыми шакалами тахометра/спидометра и небольшим дисплеем посередине. Органы управления, кнопки в салоне подсвечиваются не раздражающим бирюзовым цветом.















Автомобиль оснащен стандартной «тойотовской» мультимедиа, неожиданно басовитым оказалось звучание штатной акустики. Громкость звука можно регулировать только кнопками, не хватает обычной «крутилки».















Кожаный руль греется быстро и сильно, хорошо бы еще греть верхнюю часть баранки, оформленную под дерево.















В машине почти нет глянца, мараться и царапаться нечему. Пространство вокруг рычага АКП закрывает матовая деревянная накладка, на которой не остается отпечатков.















Пассажиры сзади имеют в своем распоряжении регулируемые спинки сидений, подлокотник и воздуховоды климатической системы на потолке. Здесь же на потолке и кнопки управления климатом.















Fortuner — это семиместный внедорожник, сиденья третьего ряда в сложенном состоянии расположены по бокам в багажнике, как в Prado. При необходимости их можно открутить и выкинуть, сделав багажное отделение ещё больше. Впрочем, места тут хватает, моя 138-сантиметровая лопата влазит сюда по диагонали с хорошим запасом.















Под капотом — 2,8-литровый 177-сильный дизель с 450 Н*м крутящего момента, работающий в паре с «автоматом». Этот дизель неплохо справляется с 2,2-тонным автомобилем, но после 2000 оборотов его хорошо слышно в салоне.















Можно ли Fortuner использовать для повседневной жизни на городском асфальте в качестве комфортабельного автомобиля? Как мне показалось, у него довольно мягкий ход и почти нет остаточных вибраций на неровном покрытии, характерных для рамных автомобилей.















Внедорожник оснащен полным приводом Part Time, передняя ось здесь подключается жёстко. Межосевого диференциала нет (этим машина отличается от Prado) поэтому момент между передними и задними колесами всегда поделен 50/50.















Можно, конечно, отключить «передок» и стать заднеприводным, но в снежных сибирских условиях зачастую лучше этого не делать. Если скользко, на старте «задок» начинает юлить. А «задок» здесь — неразрезной мост на пружинах и рычагах, и когда вы, например, на скорости будете перестраиваться, может так случиться, что его придётся ловить.















Так что, почти всё снежное время можно ездить в полноприводном режиме. Тем более что использовать его, включать и выключать на ходу можно на скорости до 100 км/ч — исчерпывающе для города.















Что касается бездорожья, то здесь автомобиль с такими короткими свесами и 22,5-сантиметровым клиренсом чувствуется себя неплохо даже за счет геометрической проходимости. А если перейти на «понижайку» и заблокировать дифференциал в заднем мосту, можно побороться с большими ямами и глубоким снегом.















Стоит Fortuner 2 599 000 рублей, а с кожаным салоном, бесключевым доступом и электросиденьями — 2 827 000 рублей. Компании Toyota пришлось основательно поработать с ценами, чтобы развести по своим нишам Fortuner и Prado, ведь последний в минималке на «механике» стоит 2 249 000 рублей. Однако в сравнимом оснащении Prado оценивается в 3 237 000 рублей.







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