Всех укокошила: сибирячка шьёт необычные шапки для самых красивых девушек России

Ольга Пашкина — одна из тех редких мастеров, чьё творчество востребовано не каждый день, но каждый раз поражает своей красотой, а порой и масштабностью. Профессия её называется декоратор: к ней идут с заказами как молодые косплейщики и профессиональные фотографы, так и участницы всевозможных конкурсов красоты. Потому что в последнее время Ольга всерьёз занялась производством русских кокошников — оказалось, что они жутко востребованы среди моделей, которые едут на конкурсы красоты. Корреспондент НГС.НОВОСТИ напросился в мастерскую к мастеру-бутафору.





Работа у Ольги Пашкиной довольно редкая. Она декоратор: изготавливает костюмы, головные уборы и различный реквизит. Как для конкурсов красоты, фестивалей косплея, так и под частные заказы.











Художественное образование она получила в педуниверситете. «Но в основном нас там рисовать учили. Наверное, это во мне с рождения заложено. Я — творец. Какое-то время занималась боди-артом, фейс-артом. Потом перешла в декораторское направление. Для меня это всё — как картины, я душу туда вкладываю», — смущенно улыбнулась Ольга.











Последнее время она увлеклась изготовлением кокошников, которые востребованы у разных моделей — участниц всевозможных конкурсов красоты. Вот этот кокошник и элементы костюма побывали на международном конкурсе красоты «Миссис Европа-2016».











«Мне кажется, у нас в Новосибирске вообще этим (производством кокошников. — Прим.ред.) никто не занимается. Да и по России, думаю, не многие их изготавливают. Слышала есть вроде мастер в Екатеринбурге», — заметила Ольга Пашкина.











Кокошников и необычных головных уборов Ольга уже изготовила около полутора десятков. Некоторые побывали на конкурсах красоты как элементы костюмов российских участниц. Скоро начнётся работа над головным убором чувашского национального костюма для одного из конкурсов.











Этот кокошник вместе с Анной Шпикельман поехал на «Миссис Россия International». Конкурс Анна выиграла и отправилась с этим же костюмом в Южную Африку, где в декабре 2017 года проходил финал «Миссис Мира». Костюм Анны был отмечен специальным призом.











Необычный головной убор — маска кошки, сделан больше для души. Он ещё никем не был использован. «Возможно, о нём просто никто не знает», — размышляет мастер.











Совсем недавно на конкурс «Мисс Туризм Мира», который пройдёт в конце января в Малайзии, новосибирская модель Ксения Мезенцева (на фото — не она) увезла золотой кокошник.











Головные уборы у Ольги часто берут в аренду фотографы для своих фотосессий. На фото: образ греческой богини, почти полностью (кроме купальника) выполненный Пашкиной.











А вот этот набор — жабо, брошь и митенки (перчатки без пальцев), выполненный Ольгой, был куплен московским фотографом, который работает в жанре ню.











Стоимость кокошников — от 15 тысяч рублей. Это небольшие изделия, которые изготавливаются за десять дней, и на которые требуется закупить различного материала минимум на пять тысяч.











Некоторый материал для своих необычных головных уборов Ольге приходится закупать за пределами Новосибирска. Например, особый вид пластика, из которого часто делают бутафорное оружие и доспехи.











Большие кокошники могут стоить 50 тысяч рублей и больше. А на их изготовление уйдёт пара месяцев. Но получаются они внушительными в буквальном смысле слова. Кокошник на фото весит около пяти килограмм.











На фотосессиях тяжёлый кокошник приходилось подвешивать на леске, так как моделям удерживать его на голове было непросто. Сейчас мастер его переделывает — создаёт уменьшенную копию.











Этот фантастический шлем был изготовлен без заказа — просто захотелось. Однажды его даже надумали приобрести покупатели из-за рубежа, но Ольга, как она сама говорит, не решилась отправить хрупкое изделие Почтой России.











Костюм принцессы Леи из фильма «Звёздные войны». Сделан по частному заказу для любителя косплея. Ольгин вариант — справа.











Этот деревянно-металлический с виду кокошник Ольга делала сразу после обучения у московского мастера-бутафора Евгения Фреона. «В Москве это, конечно, более востребовано — там постоянные съемки фильмов, клипов. В Новосибирске заказов мало», — заметила женщина.











«Мне кажется, что это всё делает кто-то через меня. Как-будто какая-то связь с космосом наступает», — улыбается Ольга Пашкина и добавляет, что надо выходить на широкий рынок, а для этого нужен свой сайт, время на который пока нет.





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