В середине января власти уже окончательно определились с площадкой, на которой построят огромный ледовый дворец. Он появится на левом берегу Оби у метромоста — за жилым комплексом «Панорама». Это место уже более 50 лет зарезервировано под строительство спортивной арены, но всерьёз о стройке начали говорить совсем недавно. Через несколько лет здесь собираются принять первый в истории города чемпионат мира, а вместе с ареной построить новую дорогу, огромную парковку, а также забытую станцию метро, которая осталась лишь на чертежах 80-х годов. Что происходит на этом месте сегодня, когда начнётся стройка и почему местные жители недовольны ею — в материале НГС.НОВОСТИ.

12 января власти объявили о том, что новый ЛДС в Новосибирске будут строить на левобережье у метромоста.





Мэр Анатолий Локоть уже назвал новую арену «главным спортивным объектом города».





«Ледовый дворец будет построен за счёт федеральных и областных средств. Инфраструктура и подведение коммуникаций — это ответственность мэрии. Убеждён, что дворец может быть построен в кратчайшие сроки», — добавил он на своей странице в Facebook.





Ледовую арену хотят построить на месте леса у метромоста — за горнолыжным комплексом





Разговоры о новом ЛДС на берегу Оби шли давно и вяло. Ситуация поменялась в 2016 году после неожиданного заявления президента Владимира Путина. Он поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и тогдашнему губернатору НСО Владимиру Городецкому построить в городе огромную ледовую арену, а министру спорта Виталию Мутко — продвинуть заявку на проведение в Новосибирске ЧМ по хоккею среди молодёжных команд.







В том же году стало известно, что стройка начнётся на пустыре у метромоста — за ЖК «Панорама». Помимо самой арены площадью 12 гектаров здесь планировали разместить федеральный олимпийский центр хоккея, школу-интернат, общежитие для спортсменов, торговые центры, парковку на 1700 машин, а также дорогу, которая свяжет Бугринский, Октябрьский и планируемый четвёртый мост. А посреди метромоста — станцию метро «Спортивная», которую запроектировали ещё в 80-е и которая будет доставлять болельщиков к новой арене.





Ещё один из предложенных проектов нового ЛДС





Эскизы проектов нового ЛДС, а также других объектов вокруг него в разное время предлагали несколько компаний и организаций — везде предусмотрена богатая инфраструктура, дорожные развязки, облагороженная набережная с пристанями и блистающие вестибюли с огромной красной буквой «М». Например, авторы концепции из Москвы предложили построить настоящую пристань для яхт, катеров и гидроциклов — её украшает невысокий маяк. Недалеко от него — яхт-клуб, открытый каток, а ещё часовня.





Вариант концепции ледовой арены с инфраструктурой московской компании SPE Nordeng





Правда, профессиональные архитекторы посчитали, что эскизы, гуляющие по Сети, — не более чем красивые картинки.





«Всё-таки надо провести конкурс на внешний облик этого объекта, — рассказал НГС.НОВОСТИ Владимир Ермишкин, гендиректор проектной компании «Н-ск Градстрой-2002». — Москвичи брали (у них построены в Москве или в Сочи) какие-то объекты, ставили штамп и предлагали нам. Я думаю, такие вещи нужно всё-таки делать на основе творческих конкурсов, чтобы выбрать лучший проект, посмотреть идеи.





Это же не просто нарисовать, надо же ещё придумать так, чтобы это работало.





Такие картинки у нас многие умеют рисовать, а когда просишь объяснить, что это и как это построят, — сказать не могут».





По словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, конкурсы на выбор проектировщика, как и на подрядчика, обязательно будут — их объявят в ближайшее время.





«Сказать конкретно дату, когда будет объявлен конкурс, я не готов. Я ориентирован на сроки, которые нам необходимы. <...> На самом деле это будет несколько контрактов. В первую очередь мы запускаем сейчас процедуры на определение подрядчика на подготовку территории, на выполнение проектных работ на строительство инфраструктуры, параллельно ведём переговоры на проектирование строительства объекта», — сообщил он на пресс-конференции в правительстве 17 января.







Сейчас у метромоста расположился пустырь





Территория вдоль побережья Оби — от Октябрьского моста до реки Тула — зарезервирована под строительство спортивных объектов уже более 50 лет. Её внесли в генплан города в 1965 году, объяснил Владимир Ермишкин. По его словам, вместе с ледовой ареной ближе к Бугринскому мосту планировали возвести футбольный стадион, который в советское время воодушевлённо называли «сибирскими лужниками».





«Это место и в те времена было не застроено.





По тем временам эта территория была не приспособлена к застройке жильём, потому что это была подтопляемая зона.





Городу тогда было достаточно площадок под строительство, чтобы отсыпать там территорию, поднимать её. К тому же больших площадок под стадион уже тогда в городе не было. И это геометрический центр города. Сразу там ничего не строили, потому что денег не давали — всё решала Москва. А они там себе "Лужники" строили, "Динамо"», — объяснил он выбор места под арену.





По словам Ермишкина, ближе к Туле в генплане города предусмотрели строительство огромной футбольной арены, так что вся прибрежная территория уже полвека планируется как большой спортивный кластер.





Ближе к Бугринской роще планируют построить футбольную арену, но, судя по всему, это будет нескоро





В то же время в Новосибирске начали планировать схему будущего метрополитена, а в начале 80-х на ней появилась станция «Спортивная» — прямо в середине метромоста. Но, как рассказал НГС.НОВОСТИ генеральный директор «Новосибметропроект» Григорий Мельник, до серьёзного проектирования станции дело так и не дошло, тем более до строительства, потому что станция выходила на пустырь.





«Проекта нету и не было, на эту станцию есть только общий эскиз. Какие-то куски есть в Сети, как это примерно видели в 1982 году. Будут две платформы, как на "Речном вокзале" — других вариантов нет.





Это по сути просто надземная станция.





С той позиции, что не нужно копать каналы, конечно, проще, [чем строить станцию с нуля], а с позиции "начинки" — станции все одинаковые», — объяснил он простоту устройства станции.







Эскизы станции метро «Спортивная», предложенные «Новосибметропроектом» в 80-е





При этом Григорий Мельник заметил, что свою основную функцию «Спортивная» выполнить не сможет.





«Спортивные стадионы предполагают большое скопление людей единовременно, и во всех городах России после массовых мероприятий ближайшие станции метрополитена закрыты. Почему? Потому что они единовременно не могут принять такой поток пассажиров. Скорее всего, это произошло после трагедии в Минске на станции "Немига" (в 1999 году в вестибюле в давке погибли 53 человека — сотни людей после концерта неподалёку пытались укрыться от нахлынувшего града с дождём. — К.Ш.). Так везде в России. У нас, например, на День города "Площадь Ленина" закрыта. Поэтому





если будет стадион, то эта станция стадион по факту обслуживать не будет»,





— отметил он, но добавил, что «Спортивная» пригодится в другие дни, когда в новом ЛДС не проходят массовые мероприятия.





Вид на место будущей стройки с горнолыжного комплекса «Горский»





Сегодня место будущего ЛДС заросло деревьями, которые попадают под снос. Рядом с лесом расположился горнолыжный комплекс «Горский», где ежедневно отдыхают спортсмены на лыжах и сноубордах. Дорог за ним никаких нет — в лучшем случае лыжня, где занимаются любители, или колея от проехавших к водоёму машин или снегоходов.





«В 1965 году это была лысая затопляемая территория, но, когда ОбьГЭС построили, эту площадку не стало затоплять и всё заросло. Там ни одного посаженного дерева, никаких ценных пород — только клёны и тополя», — объяснил Ермишкин незначимость леса для города. Однако местные жители так не считают.





Жительница ЖК «Панорама» Екатерина каждый день гуляет со своими питомцами по месту будущей стройки





Жительница ЖК «Панорама», в нескольких сотнях метров от дома которой должна начаться стройка, рассказала НГС.НОВОСТИ, что пустырь у метромоста давно перестал быть пустырём.





«Это единственный остаток леса в черте города, где можно спокойно погулять с собаками, птичек посмотреть, послушать. Летом мы ходим туда отдыхать, загорать.





Если здесь будет ЛДС — во-первых, усилятся пробки, потому что мост здесь только один. Во-вторых, очень жалко лес.





Здесь бегуны, зимой — лыжи, снегоходы, рыбалка. Здесь водоём небольшой — в нём дети летом постоянно купаются. В тёплое время здесь всегда много народу. Мы здесь снимаем [жильё] и из-за этого пока здесь не покупаем квартиру. Если строительство начнётся — жить бы здесь не хотелось», — говорит Екатерина.







Валерий Дмитриевич зимой катается вдоль берега Оби на лыжах





Екатерину поддержал одинокий лыжник — Валерий Дмитриевич. Каждый год он катается вдоль берега на лыжах. «Я на Горской живу, здесь рядом. О стройке не слышал. Я здесь пятый год уже живу. Я, конечно, любитель, но покататься особо рядом больше негде. Придётся уезжать туда кататься (показывает в сторону Бугринского моста. — К.Ш.). Жалко лес, конечно», — рассказал он.







Схема застройки прибрежной территории — она висит на воротах горнолыжного комплекса





Власти уверены, что новый ЛДС необходим городу: старый ледовый дворец на улице Богдана Хмельницкого неспособен принимать крупные мероприятия. Но





эксперты отмечают, что арена должна привлекать не только хоккейных болельщиков, но и остальных новосибирцев.





«Сегодня если строить хоккейные или баскетбольные арены — это будет нерентабельно. Среди удачных примеров в мировой практике — многофункциональные комплексы. Вот ЛДС "Сибирь" — [команда] "Сибирь" играет на выезде, месяц её не будет, и что? Стадион стоит, а его надо обслуживать, там, зарплаты, тепло, воду... Это гигантские расходы. Поэтому там должны быть многофункциональные залы, только они выживают. Допустим, если есть механизмы, кладовая — свинчивают болты, убирают лёд, и за два часа готова баскетбольная площадка, или волейбольная, или теннисная, или бокс. У нас на той же "Сибири" какие-то артисты отказывались выступать. Почему? Они говорили: "Нет, мы только на стадионе выступим. Зачем нам зал на тысячу мест?". Нужно его сделать, чтобы там был стационарный свет, звук, чтобы приехал Киркоров, например, и за два часа готова сцена», — предложил Владимир Ермишкин.





Нынешний ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого





По словам Андрея Травникова, начинать стройку объекта придётся за счёт бюджета области, затем власти будут привлекать деньги из других бюджетов, а также инвесторов. При этом стоимость строительства арены оценивают в 4,5 млрд рублей, кольцевой дороги под Октябрьским мостом — ещё 650 млн рублей, реконструкции площади Лыщинского с пешеходными переходами и съездами — 700 млн, а станции метро — 1,2 млрд.





Общая стоимость всех работ достигает 2,7 млрд рублей,





но это по «максимальному» плану. По «экономичному» стройка обойдётся в 1,4 млрд — здесь помимо арены предусмотрели лишь кольцевую дорогу и «экономичный» вариант станции метро, за 800 млн.







Участок метромоста, где оборудуют новую станцию метро





В прошлом году из-за проблем с перезонированием участка власти пытались найти новое место для арены — по соседству с ЛДС предлагали построить жилой квартал, но потом от этой идеи отказались. Среди предложенных вариантов оказался Сад Мичуринцев, земля у Экспоцентра, территория городского аэропорта и Военного городка. Предлагали перенести арену и за пределы города, но в итоге вернулись к набережной Оби — в черте города и по линии метро.





Новый ЛДС обещают построить в 2021 году, а чемпионат мира в его стенах провести в 2023 году, — о том, какой город примет соревнования, объявят этой весной. «Приступить к строительству, если хотя бы не в виде конкретных работ, то в виде подписанных договоров, [мы планируем] к концу лета 2018 года», — сообщил Травников.