«Лес жалко»: новый ЛДС построят у метромоста — местные жители против

Ради нового дворца спорта власти готовы построить новую станцию метро — но она не поможет фанатам

Один из предложенных вариантов проекта территории у нового ЛДС
Один из предложенных вариантов проекта территории у нового ЛДС

В середине января власти уже окончательно определились с площадкой, на которой построят огромный ледовый дворец. Он появится на левом берегу Оби у метромоста — за жилым комплексом «Панорама». Это место уже более 50 лет зарезервировано под строительство спортивной арены, но всерьёз о стройке начали говорить совсем недавно. Через несколько лет здесь собираются принять первый в истории города чемпионат мира, а вместе с ареной построить новую дорогу, огромную парковку, а также забытую станцию метро, которая осталась лишь на чертежах 80-х годов. Что происходит на этом месте сегодня, когда начнётся стройка и почему местные жители недовольны ею — в материале НГС.НОВОСТИ.

12 января власти объявили о том, что новый ЛДС в Новосибирске будут строить на левобережье у метромоста


Мэр Анатолий Локоть уже назвал новую арену «главным спортивным объектом города».


«Ледовый дворец будет построен за счёт федеральных и областных средств. Инфраструктура и подведение коммуникаций — это ответственность мэрии. Убеждён, что дворец может быть построен в кратчайшие сроки», — добавил он на своей странице в Facebook.


Ледовую арену хотят построить на месте леса у метромоста — за горнолыжным комплексом 
Ледовую арену хотят построить на месте леса у метромоста — за горнолыжным комплексом 


Разговоры о новом ЛДС на берегу Оби шли давно и вяло. Ситуация поменялась в 2016 году после неожиданного заявления президента Владимира Путина. Он поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и тогдашнему губернатору НСО Владимиру Городецкому построить в городе огромную ледовую арену, а министру спорта Виталию Мутко — продвинуть заявку на проведение в Новосибирске ЧМ по хоккею среди молодёжных команд.


В том же году стало известно, что стройка начнётся на пустыре у метромоста — за ЖК «Панорама». Помимо самой арены площадью 12 гектаров здесь планировали разместить федеральный олимпийский центр хоккея, школу-интернат, общежитие для спортсменов, торговые центры, парковку на 1700 машин, а также дорогу, которая свяжет Бугринский, Октябрьский и планируемый четвёртый мост. А посреди метромоста — станцию метро «Спортивная», которую запроектировали ещё в 80-е и которая будет доставлять болельщиков к новой арене. 


Ещё один из предложенных проектов нового ЛДС 
Ещё один из предложенных проектов нового ЛДС 


Эскизы проектов нового ЛДС, а также других объектов вокруг него в разное время предлагали несколько компаний и организаций — везде предусмотрена богатая инфраструктура, дорожные развязки, облагороженная набережная с пристанями и блистающие вестибюли с огромной красной буквой «М». Например, авторы концепции из Москвы предложили построить настоящую пристань для яхт, катеров и гидроциклов — её украшает невысокий маяк. Недалеко от него — яхт-клуб, открытый каток, а ещё часовня.


Вариант концепции ледовой арены с инфраструктурой московской компании SPE Nordeng
Вариант концепции ледовой арены с инфраструктурой московской компании SPE Nordeng


Правда, профессиональные архитекторы посчитали, что эскизы, гуляющие по Сети, — не более чем красивые картинки. 


«Всё-таки надо провести конкурс на внешний облик этого объекта, — рассказал НГС.НОВОСТИ Владимир Ермишкин, гендиректор проектной компании «Н-ск Градстрой-2002». — Москвичи брали (у них построены в Москве или в Сочи) какие-то объекты, ставили штамп и предлагали нам. Я думаю, такие вещи нужно всё-таки делать на основе творческих конкурсов, чтобы выбрать лучший проект, посмотреть идеи. 


Это же не просто нарисовать, надо же ещё придумать так, чтобы это работало. 


Такие картинки у нас многие умеют рисовать, а когда просишь объяснить, что это и как это построят, — сказать не могут». 


По словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, конкурсы на выбор проектировщика, как и на подрядчика, обязательно будут — их объявят в ближайшее время.


«Сказать конкретно дату, когда будет объявлен конкурс, я не готов. Я ориентирован на сроки, которые нам необходимы. <...> На самом деле это будет несколько контрактов. В первую очередь мы запускаем сейчас процедуры на определение подрядчика на подготовку территории, на выполнение проектных работ на строительство инфраструктуры, параллельно ведём переговоры на проектирование строительства объекта», — сообщил он на пресс-конференции в правительстве 17 января. 


Сейчас у метромоста расположился пустырь
Сейчас у метромоста расположился пустырь


Территория вдоль побережья Оби — от Октябрьского моста до реки Тула — зарезервирована под строительство спортивных объектов уже более 50 лет. Её внесли в генплан города в 1965 году, объяснил Владимир Ермишкин. По его словам, вместе с ледовой ареной ближе к Бугринскому мосту планировали возвести футбольный стадион, который в советское время воодушевлённо называли «сибирскими лужниками». 


«Это место и в те времена было не застроено. 


По тем временам эта территория была не приспособлена к застройке жильём, потому что это была подтопляемая зона. 


Городу тогда было достаточно площадок под строительство, чтобы отсыпать там территорию, поднимать её. К тому же больших площадок под стадион уже тогда в городе не было. И это геометрический центр города. Сразу там ничего не строили, потому что денег не давали — всё решала Москва. А они там себе "Лужники" строили, "Динамо"», — объяснил он выбор места под арену.


По словам Ермишкина, ближе к Туле в генплане города предусмотрели строительство огромной футбольной арены, так что вся прибрежная территория уже полвека планируется как большой спортивный кластер.


Ближе к Бугринской роще планируют построить футбольную арену, но, судя по всему, это будет нескоро
Ближе к Бугринской роще планируют построить футбольную арену, но, судя по всему, это будет нескоро


В то же время в Новосибирске начали планировать схему будущего метрополитена, а в начале 80-х на ней появилась станция «Спортивная» — прямо в середине метромоста. Но, как рассказал НГС.НОВОСТИ генеральный директор «Новосибметропроект» Григорий Мельник, до серьёзного проектирования станции дело так и не дошло, тем более до строительства, потому что станция выходила на пустырь.


«Проекта нету и не было, на эту станцию есть только общий эскиз. Какие-то куски есть в Сети, как это примерно видели в 1982 году. Будут две платформы, как на "Речном вокзале" — других вариантов нет. 


Это по сути просто надземная станция. 


С той позиции, что не нужно копать каналы, конечно, проще, [чем строить станцию с нуля], а с позиции "начинки" — станции все одинаковые», — объяснил он простоту устройства станции.


Эскизы станции метро «Спортивная», предложенные «Новосибметропроектом» в 80-е
Эскизы станции метро «Спортивная», предложенные «Новосибметропроектом» в 80-е


При этом Григорий Мельник заметил, что свою основную функцию «Спортивная» выполнить не сможет. 


«Спортивные стадионы предполагают большое скопление людей единовременно, и во всех городах России после массовых мероприятий ближайшие станции метрополитена закрыты. Почему? Потому что они единовременно не могут принять такой поток пассажиров. Скорее всего, это произошло после трагедии в Минске на станции "Немига" (в 1999 году в вестибюле в давке погибли 53 человека — сотни людей после концерта неподалёку пытались укрыться от нахлынувшего града с дождём. — К.Ш.). Так везде в России. У нас, например, на День города "Площадь Ленина" закрыта. Поэтому 


если будет стадион, то эта станция стадион по факту обслуживать не будет», 


— отметил он, но добавил, что «Спортивная» пригодится в другие дни, когда в новом ЛДС не проходят массовые мероприятия. 


Вид на место будущей стройки с горнолыжного комплекса «Горский»
Вид на место будущей стройки с горнолыжного комплекса «Горский»


Сегодня место будущего ЛДС заросло деревьями, которые попадают под снос. Рядом с лесом расположился горнолыжный комплекс «Горский», где ежедневно отдыхают спортсмены на лыжах и сноубордах. Дорог за ним никаких нет — в лучшем случае лыжня, где занимаются любители, или колея от проехавших к водоёму машин или снегоходов. 


«В 1965 году это была лысая затопляемая территория, но, когда ОбьГЭС построили, эту площадку не стало затоплять и всё заросло. Там ни одного посаженного дерева, никаких ценных пород — только клёны и тополя», — объяснил Ермишкин незначимость леса для города. Однако местные жители так не считают.


Жительница ЖК «Панорама» Екатерина каждый день гуляет со своими питомцами по месту будущей стройки
Жительница ЖК «Панорама» Екатерина каждый день гуляет со своими питомцами по месту будущей стройки


Жительница ЖК «Панорама», в нескольких сотнях метров от дома которой должна начаться стройка, рассказала НГС.НОВОСТИ, что пустырь у метромоста давно перестал быть пустырём. 


«Это единственный остаток леса в черте города, где можно спокойно погулять с собаками, птичек посмотреть, послушать. Летом мы ходим туда отдыхать, загорать. 


Если здесь будет ЛДС — во-первых, усилятся пробки, потому что мост здесь только один. Во-вторых, очень жалко лес.


Здесь бегуны, зимой — лыжи, снегоходы, рыбалка. Здесь водоём небольшой — в нём дети летом постоянно купаются. В тёплое время здесь всегда много народу. Мы здесь снимаем [жильё] и из-за этого пока здесь не покупаем квартиру. Если строительство начнётся — жить бы здесь не хотелось», — говорит Екатерина.


Валерий Дмитриевич зимой катается вдоль берега Оби на лыжах
Валерий Дмитриевич зимой катается вдоль берега Оби на лыжах


Екатерину поддержал одинокий лыжник — Валерий Дмитриевич. Каждый год он катается вдоль берега на лыжах. «Я на Горской живу, здесь рядом. О стройке не слышал. Я здесь пятый год уже живу. Я, конечно, любитель, но покататься особо рядом больше негде. Придётся уезжать туда кататься (показывает в сторону Бугринского моста. — К.Ш.). Жалко лес, конечно», — рассказал он.


Схема застройки прибрежной территории — она висит на воротах горнолыжного комплекса
Схема застройки прибрежной территории — она висит на воротах горнолыжного комплекса


Власти уверены, что новый ЛДС необходим городу: старый ледовый дворец на улице Богдана Хмельницкого неспособен принимать крупные мероприятия. Но 


эксперты отмечают, что арена должна привлекать не только хоккейных болельщиков, но и остальных новосибирцев. 


«Сегодня если строить хоккейные или баскетбольные арены — это будет нерентабельно. Среди удачных примеров в мировой практике — многофункциональные комплексы. Вот ЛДС "Сибирь" — [команда] "Сибирь" играет на выезде, месяц её не будет, и что? Стадион стоит, а его надо обслуживать, там, зарплаты, тепло, воду... Это гигантские расходы. Поэтому там должны быть многофункциональные залы, только они выживают. Допустим, если есть механизмы, кладовая — свинчивают болты, убирают лёд, и за два часа готова баскетбольная площадка, или волейбольная, или теннисная, или бокс. У нас на той же "Сибири" какие-то артисты отказывались выступать. Почему? Они говорили: "Нет, мы только на стадионе выступим. Зачем нам зал на тысячу мест?". Нужно его сделать, чтобы там был стационарный свет, звук, чтобы приехал Киркоров, например, и за два часа готова сцена», — предложил Владимир Ермишкин.


Нынешний ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого
Нынешний ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого


По словам Андрея Травникова, начинать стройку объекта придётся за счёт бюджета области, затем власти будут привлекать деньги из других бюджетов, а также инвесторов. При этом стоимость строительства арены оценивают в 4,5 млрд рублей, кольцевой дороги под Октябрьским мостом — ещё 650 млн рублей, реконструкции площади Лыщинского с пешеходными переходами и съездами — 700 млн, а станции метро — 1,2 млрд. 


Общая стоимость всех работ достигает 2,7 млрд рублей, 


но это по «максимальному» плану. По «экономичному» стройка обойдётся в 1,4 млрд — здесь помимо арены предусмотрели лишь кольцевую дорогу и «экономичный» вариант станции метро, за 800 млн.


Участок метромоста, где оборудуют новую станцию метро
Участок метромоста, где оборудуют новую станцию метро


В прошлом году из-за проблем с перезонированием участка власти пытались найти новое место для арены — по соседству с ЛДС предлагали построить жилой квартал, но потом от этой идеи отказались. Среди предложенных вариантов оказался Сад Мичуринцев, земля у Экспоцентра, территория городского аэропорта и Военного городка. Предлагали перенести арену и за пределы города, но в итоге вернулись к набережной Оби — в черте города и по линии метро.


Новый ЛДС обещают построить в 2021 году, а чемпионат мира в его стенах провести в 2023 году, — о том, какой город примет соревнования, объявят этой весной. «Приступить к строительству, если хотя бы не в виде конкретных работ, то в виде подписанных договоров, [мы планируем] к концу лета 2018 года», — сообщил Травников.

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