Загадочная плёнка: режиссёр нашёл в мусорке кино про необычный Академгородок

Кто и зачем снял фильм, не знают даже учёные-старожилы

На плёнке показаны жители Академгородка из 60-х
На плёнке показаны жители Академгородка из 60-х

Новосибирский режиссёр и оператор киностудии «Азия-Фильм» Станислав Шуберт оцифровал найденную в мусорном ящике 10 лет назад плёнку — на ней запечатлён Академгородок 1960-х. Кто автор фильма и зачем его снимали, неизвестно. Сам режиссёр полагает, что фильм мог снять один из институтов, однако почётные жители Академгородка с ним не согласны.

Новосибирец Станислав Шуберт уже 10 лет занимается документальным кино и видеохроникой. В 2008 году, когда он ещё учился в НГТУ на видеооператора, ему позвонил его друг из Академгородка Владимир Белоусов. Приятель сообщил Шуберту, что обнаружил в мусорных ящиках за ДК «Академия» сотни метров киноплёнки, которая, возможно, могла бы пригодиться хроникёру в дальнейшей работе. 


«Там в основном были плёнки 16 мм. В основном это были учебные фильмы, московские, и общеизвестная военная хроника. И вот сейчас, через 10 лет, я стал разбирать эти плёнки и увидел неизвестную 16-миллиметровую плёнку с магнитной дорожкой. На ней нет названия и титров, кто автор и когда она снята — непонятно», — рассказал Шуберт. 


Эту плёнку нашли на помойке за ДК «Академия» в 2008 году
Эту плёнку нашли на помойке за ДК «Академия» в 2008 году


Режиссёр оцифровал плёнку длиной почти 100 метров (почти 9 минут видео) и увидел, что на ней запечатлён Академгородок 1960-х. Звук в видео оригинальный — он записан на магнитную дорожку: в ролике можно слышать, как звук время от времени пропадает — в этих местах плёнка была повреждена. Автор фильма снимал Академгородок летом: купающихся в фонтанах детей, виды улиц и Центральный пляж Академгородка.


Загадочный фильм


«В привычную хронику типа "Сибири на экране", как правило, реальная жизнь не попадала. Там обычно снимали передовиков производства — комбайнёров в галстуках, приукрашивали действительность. Неофициально мало кто снимал, а тут Академгородок, простые люди, они там грибы собирают, на пляже лежат. Это очень интересно», — считает Станислав Шуберт.


Судя по одежде и автомобилям, перед нами 1960-е. На скриншоте — ТЦ Академгородка, который открылся в 1962 году
Судя по одежде и автомобилям, перед нами 1960-е. На скриншоте — ТЦ Академгородка, который открылся в 1962 году


В середине ленты внезапно появляются учёные, которые ставят эксперимент, однако, кто они и что делают, также неясно. Источник НГС.НОВОСТИ в Институте ядерной физики не распознал на плёнке знакомые опыты: «Больше похоже это на лазерную физику (там какие-то кристаллы стояли) или на гидродинамику (в конце стрельнули направленным потоком газа или лазером)», — пояснил он.


Учёные не смогли точно определить, что за опыт снял автор
Учёные не смогли точно определить, что за опыт снял автор


НГС.НОВОСТИ попросили изучить ленту основательницу Интегрального музея-квартиры Академгородка Анастасию Близнюк. Она посмотрела ролик вместе с кандидатом технических наук, инженером-гидротехником Натальей Притвиц, писательницей и журналисткой Замирой Ибрагимовой, доктором физико-математических наук, главным научным сотрудником Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Валерием Ильиным и старшим научным сотрудником Института филологии СО РАН, фольклористом Светланой Рожновой. 


Однако и жители Академгородка не смогли вычислить, когда и в каком именно институте был снят этот фильм. «Ничего конкретного не узнали. Мужчину с бородой на пляже пытались вспомнить, [но не вспомнили]. В институтах едва ли были какие-то кинооператоры, но вот действительно вопрос, кто разрешил снимать в институте, если тогда это всё было на оборонку?» — говорит Анастасия Близнюк. В каком институте ставили показанный в фильме опыт, специалисты также выяснить не смогли.


Автор снимал фасады многих зданий в Академгородке, в том числе и Институт ядерной физики
Автор снимал фасады многих зданий в Академгородке, в том числе и Институт ядерной физики


Тем не менее Шуберт полагает, что этот фильм могли снять как раз сотрудники одного из институтов. «Западно-Сибирская киностудия вообще не работала на 16-миллиметровой плёнке, они снимали на 35 мм. Да, они отдавали [отснятое] на копировальную фабрику, где перепечатывали на 16 мм, чтобы показывать "Сибирь на экране" в селе или в армии, например. Но там звуковая дорожка — оптическая, её проще тиражировать. А здесь магнитная. Телевидение, конечно, могло так сделать, но там не нужен был сведённый звук. Они могли выдавать сразу с двух носителей: видео и звук параллельно, а здесь всё сведено на одну плёнку, то есть это уже для кинопроектора, для каких-то показов. Кинолюбителю было бы сложно это сделать. Нужно было бы оборудование для записи звука. Скорее всего, раз снят институт, то это что-то институтское, раньше у каждого института была своя студия. Но точных данных нет», — считает режиссёр.


Большая часть ролика посвящена Центральному пляжу Академгородка
Большая часть ролика посвящена Центральному пляжу Академгородка


Режиссёр не исключает, что в его руках оказалась копия фильма про Академгородок, но это не исходник, а уже сведённая вместе со звуком лента. Вполне возможно, что где-то сохранился негатив этой плёнки, считает Шуберт. Он добавил, что в тех же мусорках около ДК «Академия» на улице Ильича было около 50 коробок со 100-метровыми плёнками, но не все из них он забрал себе — только самые любопытные.


Если вы знаете что-то о съёмках этого фильма, напишите в редакцию НГС.НОВОСТИ на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Также ждём ваших звонков на этот номер.


Для любителей хроники на НГС.АФИША есть целая рубрика, посвящённая новосибирской хронике. К примеру, в одном из выпусков «Города на плёнке» мы рассказывали о фильме про Академгородок из конца 1970-х. В этой ленте будущие учёные плясали в дыму и загорали в снегу

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