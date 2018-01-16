Кружок имени Гиппократа: врачи и спасатели открыли курсы по спасению умирающих

Попавших в беду новосибирцев чаще снимают на телефон, чем вызывают им скорую помощь или помогают самостоятельно, огорчаются спасатели. Поэтому несколько месяцев назад они запустили курсы первой помощи, чтобы учить всех желающих. Однако такое обучение в Новосибирске предлагают и платно — за главные навыки первой помощи в среднем просят 5 тысяч рублей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, где в городе можно пройти такие курсы и чему там учат, а эксперты в области медицины рассказали, почему их стоило бы запустить бесплатно.

В Новосибирске запустили бесплатные курсы по оказанию первой помощи — они проходят на базе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) на улице Колыванской, 4. По оценкам организаторов, в год навыки первой помощи тем, кто попал в беду, могут получить более 100 человек. Они учатся оказывать первую помощь людям при ожогах, травмах, кровотечениях, обморожениях, переохлаждениях, остановке дыхания и сердца. Также спасатели объясняют юридические тонкости оказания первой помощи.







Занятия идут не очень часто — примерно раз в месяц, а ближайшие уроки пройдут в первой декаде февраля, пообещал начальник МАСС Дмитрий Фокин. Он подчеркнул, что курсы и дальше останутся бесплатными.







«У нас об оплате изначально речи не было. Есть определённые гражданские позиции — [врачи] видят на практике, что люди в лучшем случае позвонят (когда кому-то стало плохо. — М.М.), в худшем случае снимают на телефон.





Почему? Не умеют. А если умеют, то боятся — вдруг что-то сделают не так. (М.М.: Сотня человек в год — это достаточно, на ваш взгляд?) Это сотня человек, которые что-то кому-то расскажут, людей как минимум стабилизируют, как минимум позвонят в скорую помощь, придадут удобное положение — шансы будут сохранить жизнь», — уверен спасатель.





Тем, кто не хочет ждать до очередного набора к спасателям, новосибирские бизнесмены предлагают пройти такие курсы за деньги. Одна из компаний в Новосибирске, которая обучает горожан азам этих знаний, — центр обучения навыкам доврачебной помощи «Первая Помощь» на улице Восход, 1«а».







Как рассказала директор центра Анастасия Шамова, курсы проходят с 2011 года — их ведут действующие врачи-реаниматологи и спасатели МЧС, также компания сотрудничает с новосибирским областным отделением Российского Красного Креста.







«Мы поняли, что в городе это большая проблема: многие люди готовы помогать человеку в сложной ситуации — в чрезвычайной, имеется в виду — но знаний не хватает. Поскольку раньше была подготовка по гражданской обороне, ОБЖ, а сейчас меньше стали этому внимание уделять. И был задуман наш проект, который существует и по сей день», — пояснила директор «Первой Помощи».







Занятия в «Первой Помощи» ведут действующие врачи и спасатели





По словам Анастасии Шамовой, базовый курс разработан по международным стандартам оказания доврачебной помощи — кроме проведения сердечно-лёгочной реанимации, помощи при ранениях, остановки дыхания, травмах, утоплении и ожогах, врачи центра также объясняют юридические аспекты.







Обучение идёт 16 часов (полный курс) и стоит 5 тысяч рублей, а при стопроцентной доплате оно обойдётся в 3 тысячи рублей.





По словам руководителя центра, поднимать цену не имеет смысла — тогда на занятия просто никто не придёт.







Сейчас главные ученики «Первой Помощи» — сотрудники больших предприятий, педагоги и водители, в меньшей степени приходят поодиночке те, кто решил научиться навыкам первой помощи для себя. По оценкам руководства, в год к ним приходит на курсы до 1500–2000 человек, но часть они обучают бесплатно — например, сотрудников благотворительных фондов.







«Нельзя сказать, что это лёгкий бизнес, который приносит лёгкие большие деньги. И мы себя бизнесменами не считаем с ребятами-инструкторами на самом деле. Мы, конечно, хотим, чтобы у нас были зарплаты у всех, помещение достойное, чтобы могли любое количество человек принимать — иногда группы бывают по 20–30 человек.





Эти знания нужны по сути всем — потому что никто не застрахован от того, чему мы можем оказаться свидетелями в активной городской жизни. Или загородной, где скорая помощь не может приехать», — считает Анастасия Шамова.







По аналогичной схеме работает и «Школа первой помощи» на базе Сибирского центра подготовки спасателей (улица Красногорская, 54) — за обучение, которое идёт два дня по 8 часов, нужно заплатить 3500 рублей. Участники курсов осваивают те же навыки, включая юридические нюансы, и сдают экзамен с практическим занятием.







Участники курсов отрабатывают полученные знания на манекенах





«Школа» существует около 7 лет — за это время инструкторы-спасатели обучили тысячи жителей, рассказал один из руководителей, спасатель МЧС Сергей Агеев.







«Самая главная задача — научиться практически помочь человеку, попавшему в самые разные ситуации, [добиться] облегчения состояния до приезда специалистов. Мы не учим медицине. Медицине научить за это время и даже за гораздо большее — невозможно. Все наши действия основаны на определённых алгоритмах — и эти алгоритмы люди за два дня усваивают. И иногда самые простые действия приведут к тому, что человек останется жив», — уверен инструктор.







Медики уверены, что первую помощь должен уметь оказывать любой человек вне зависимости от профессии — но пока такие курсы проходят в основном за деньги, навыки получит небольшая часть жителей.







«К сожалению, да, население в этом плане достаточно мало информировано, мало обладает такими знаниями. Надо начинать со школы, конечно, — может не с детского возраста, но ближе к окончанию, к старшим классам — [стоит знать] хотя бы элементы оказания первой помощи, хотя бы понимать, что делать в такой ситуации, это не так сложно, как кажется», — считает главный врач детской клинической больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.





Эксперты уверены, что каждый человек должен обладать навыками оказания первой помощи, однако ввести такие курсы массово — слишком дорого для бюджета





Бесплатные курсы первой помощи для всех жителей при всей необходимости обойдутся государству в очень большие суммы, поэтому они остаются на уровне идей,





констатировал заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф медико-профилактического факультета НГМУ Евгений Ставский.







«Это пока на уровне “хотения” — если дальше продвигать, то через некоторое время при стоящей поддержке финансовой это (создание массовых бесплатных курсов. — М.М.) может быть реализовано», — отметил эксперт. По его словам, сейчас далеко не все новосибирцы могут себе позволить оплатить такие курсы из собственных карманов.







Он напомнил, что последней из известных людей, кто публично заявил о необходимости таких курсов, была директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу (дочь Сергея Шойгу), но и её призывы пока не обрели практического исполнения.







Платные же курсы будут востребованы, пока крупные компании не обучат всех своих сотрудников навыкам первой медицинской помощи —





именно они основные посетители тренингов, уточнила специалист в области медицинского маркетинга и бизнес-консультирования Ирина Овдина.







«Если говорить просто о жителях — я ставлю [востребованность] под вопрос — у нас в городе, к сожалению, не столько социально ответственных жителей. И с другой стороны, я считаю, что такие мероприятия должны проходить бесплатно», — говорит эксперт. Она привела в пример экспресс-курсы первой помощи Дорожной клинической больницы в декабре 2017 года — врачи учили горожан в ТРЦ «Галерея Новосибирск». По словам Ирины Овдиной, так горожане получили важные знания, а больница сделала себе социально ориентированную рекламу.





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