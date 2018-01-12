Прощай, «Тойота»

Во всём мире царит «Королла» — а новосибирцы променяли её на «немцев» и «корейцев»

Мировое аналитическое агентство focus2move подвело итоги 2017 года в автоиндустрии и составило список самых популярных моделей в мире. В топ-10 вошли и «японцы», и «немцы», и «американцы», а количество проданных автомобилей из этого списка измеряется миллионами. В Новосибирске продажи новых авто измеряются сотнями, да и лидеры совсем другие. Портал НГС.АВТО сравнил вкусы сибиряков со вкусами жителей планеты и попытался понять, почему боготворимая у нас «Тойота» очутилась в конце списка лидеров.

«Автомобилем года» в 2017-м вот уже в который раз подряд стало бессмертное произведение японского автопрома Toyota Corolla. По миру она разошлась в количестве 1 224 990 штук — это почти столько же, сколько продается машин всех марок на российском рынке. Второе место занял уникальный в своем роде автомобиль — американский пикап Ford F-Series с показателем 1 076 551 штук. Почти вся эта огромная масса продана всего лишь в одной стране — США. Почетное третье место досталось немцу Volkswagen Golf, который традиционно является самым популярным автомобилем в Европе.









А что-же предпочитают новосибирцы? По данным аналитического агентства «Автостат», у нас первое место по продажам занимает «кореец» Hyundai Solaris. Второе и третье места — тоже азиаты, KIA Rio и Hyundai Creta. Никаких «Тойот» или иных «японцев» на вершине рейтинга нет. Единственный совпадающий японский тренд — кроссовер Toyota RAV4, который в мире занимает 5-е место, а у нас 8-е в десятке лидеров.









Есть одно совпадение и по немецким моделям. Недорогой Volkswagen Polo в мире занял 10-е место, а у нас 5-е. Выбирают новосибирцы вместо «Тойот» и другие европейские модели — в списке сразу два Renault: Daster и Logan. Впрочем, пока «Тойота», в частности «Королла», удерживает лидерство на вторичном рынке Новосибирска — за год перепродано 2648 штук этой модели.











Почему же новосибирцы не налегают на «Короллу» и «Камри» так, как это было раньше? Почему «Тойота» не играет существенной роли именно в массовом сегменте? Отчасти причиной тому послужил миф о том, что машины этой марки «дорогие». Да, действительно, на вторичном рынке считается, что «Тойота» надёжней, поэтому цены на подержанные экземпляры несколько выше, чем на аналогичные модели других брендов.





А вот на рынке новых авто уровень цен фактически одинаков. Та же «Королла» в адекватной комплектации с 1,6-литровым мотором, вариатором, кожаным рулём с обогревом, радиосистемой, светодиодными ДХО стоит 1 178 000 рублей. Для сравнения: её конкурент в С-классе Ford Focus c 1,6-литровым мотором, «роботом» и аналогичным оборудованием стоит 1 126 000 рублей. А чешская Skoda Octavia на «автомате» выйдет даже дороже — 1 184 300 рублей.





Читайте также:



Чего ломаешься — в самые надёжные поезженные машины попали Land Rover и Skoda, а какая иномарка стала самой ломучей









Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

