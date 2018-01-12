«В нас что-то прилетело, не могу понять, что с Даниилом»

Вечером 11 января во время страшного урагана на улице Фабричной на проезжающий автомобиль упал лист от сорванной ветром крыши. В машине находились парень с девушкой — они ехали домой с работы. Лист кровли ударил по водителю, его спутница почти не пострадала. Девушка схватила руль, чтобы машина не вылетела на встречку, но машина всё равно задела КАМАЗ и остановилась только в сугробе. Водитель после удара был жив, но с каждой минутой пульс мужчины прощупывался всё слабее, и приехавшие медики смогли только зафиксировать смерть молодого человека. Почему родственники погибшего считают, что парня можно было спасти, и найдут ли виновного в нелепой смерти молодого таксиста — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В начале одиннадцатого часа вечера 11 января Даниил Русаков, как обычно, подъехал к ТЦ «Аура» за своей невестой Елизаветой Бортниковой, чтобы забрать её домой с работы. Девушка закончила дела и села в машину к жениху. На улице в это время уже начиналась буря. «Видимость в тот день была плохая, на Фабричной стало ещё хуже, — вспоминает Елизавета. — Помню, что включились сигнальные огни и буквально через пару секунд — удар. Я его ощутила только по звуку, громкому. И по голове меня ударило, несильно. Я сразу, как только произошёл удар, почувствовала, что начинаем сворачивать налево, на встречку. Я тогда взялась правой рукой за руль и стала поворачивать его вправо, потом опять был несильный удар. Потом сказали, что мы врезались, задели КАМАЗ. Я этого не ощутила. Потом был удар в сугроб».





Как рассказывали ранее корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас», ДТП произошло примерно в 22:50, когда машина проезжала мимо здания № 10 по улице Фабричной, с дома сорвало листы от крыши, они и упали на автомобиль.





По словам Елизаветы, она сначала растерялась — выбежала из машины, пытаясь остановить попутные автомобили, и никак не могла вспомнить номер скорой помощи.





«Я знала, что Даниил везёт свою невесту с работы. А потом позвонила невестка и сказала: "В нас что-то прилетело, я не знаю, что это. Не могу понять, что с Даниилом"», — вспоминает Евгения Русакова, мама погибшего. После этого женщина сразу же вызвала такси и поехала на место ДТП.





Фрагменты упавшей крыши

По словам очевидцев, первыми на место приехали сотрудники ГИБДД, минут через 30 — скорая. Всё это время Елизавета придерживала окровавленное тело парня, чтобы он не упал. «Сердцебиение было, пульс прощупывался, — продолжает девушка. — Сначала [пульс] нормальный был, потом в течение получаса всё тише и тише. Когда приехала скорая, пульс почти не прощупывался. Я кричу, чтобы подошёл врач. А мне в ответ: "Извините, у нас только фельдшер, врача нету, врач едет"». Фельдшер усадил девушку в машину скорой помощи, сколько она там просидела, Елизавета не помнит. «Ощущение времени было очень странное. Потом сказали: "Приехал врач, констатировал смерть. Травма, несовместимая с жизнью, и он [Даниил] умер", — голос Елизаветы срывается, девушка плачет. — Он был добрым, отзывчивым, заботливым. Никогда даже голоса не повышал. За что это всё?».





Родственники Даниила собираются писать заявление в прокуратуру и обращаться в мэрию, чтобы виновник в смерти парня был наказан. «Они должны найти ответственного, почему крыша не закреплена, там крыша и раньше болталась. Всё упало, один лист прилетел нам», — подчёркивает Евгения. По словам женщины, у сына были большие планы: он собирался пожениться с Елизаветой, поэтому всё свободное время проводил на работе — он был таксистом.





Кусок крыши прилетел в иномарку — после удара о грузовик и сугроб машину будет сложно восстановить

Как сообщили в Следственном комитете, сейчас следователи проводят проверку по факту смерти Даниила.







«Вчера был довольно сильный порывистый ветер, провести оперативные действия он не давал. Была угроза жизни не только сотрудников МЧС, но и всех остальных сотрудников оперативной группы. Сегодня ветер стих, мы продолжаем все необходимые мероприятия», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.







Следователи установили, что автомобиль погибшего был повреждён фрагментом металлической крыши, сорванной ветром. Проверка проходит по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По словам представителей Следственного комитета, пока непонятно, кто именно виновен в несчастном случае, но они подчёркивают, что после возбуждения уголовного дела виновник обязательно будет наказан.





