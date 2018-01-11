Тянем-потянем

Компания «Шкода» раскрыла данные о продажах за 2017 год — из 62 тысяч реализованных машин на долю нового кроссовера «Кадьяк» пришлось 2086 штук. Этот кросс, появления которого с нетерпением ожидали на авторынке, мог бы разойтись и в большем количестве, однако производитель пока не наладил локализованную сборку модели на отечественном заводе. Соответственно и машин по обещанной низкой цене в 1,5 млн рублей сейчас нет в продаже, импортируются только дорогие версии. Доступные комплектации с 1,4-литровым мотором обещают начать продавать в 2018-м. Так что же представляет собой крупный кроссовер с таким маленьким моторчиком, способен ли он ехать, — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко









Семиместный Skoda Kodiaq продаётся у нас уже полгода, но пока дешёвых версий с обещанной стоимостью 1,5 млн рублей в магазинах вы не найдете. Автомобили собирают только за рубежом и ввозят к нам в богато укомплектованных версиях стоимостью от 2 млн.















Цена на «Кадьяк» в январе подросла, и теперь это минимум 2 017 000 рублей. Но всё же производитель обещает в этом году локализовать сборку модели в России, и тогда может получиться интересный вариант — ведь этот кроссовер крупный, семиместный. А в ценовой нише «1,5 млн+» рынок предлагает модели чуть поменьше и без третьего ряда сидений — Nissan X-Trail, Ford Kuga, Mazda CX-5.















Однако потребителей в Сибири, помимо цены, волнуют и вопросы надёжности, практичности, — как поведёт себя 1,4-литровый мотор на «дешёвом» «Кадьяке», способен ли он вообще тянуть 1,6-тонный внедорожник.















Возможности мотора 1,4 TSI мы проверили на безлимитных немецких шоссе и на горных альпийских серпантинах — сколько можно «выжать» из такого «Кадьяка», каков запас тяги на крутых подъёмах, как мотор удерживает обороты.















На ровной дороге на первый взгляд кроссовер довольно быстро набирает скорость — помогает турбинка. Мотор имеет мощность 150 л.с. и крутящий момент 250 Н·м — для нормального старта хватает. После 100 км/ч запал начинает стихать, но автомобиль всё равно разгоняется.













После 200 км/ч каждое деление на шкале даётся с трудом, мне удалось достичь около 220 км/ч. Показания тахометра при этом составили 4250 об/мин.













На горных перевалах, в рваном режиме с разгонами/торможениями такой двигатель приходится конечно, чаще и сильнее раскручивать, нежели 2-литровый мощностью 180 л.с. с моментом 320 Н·м. Вот мы степенно разгоняемся до 60 км/ч — на 4-й передаче обороты держатся около отметки 2000.













Для сравнения: машина с 2-литровым агрегатом в таком же режиме уже едет на 7-й передаче с показателем тахометра 1250 об/мин.















Если разгоняться интенсивней, на скорости 75 км/ч младший мотор раскручивается до 3250 об/мин, а передача всё ещё третья. И выше неё на извилистом серпантине вряд ли вы переключитесь.













«Двушка» же на этот момент уже находится на 7-й передаче с теми же 1250 об/мин.















Звук 1,4-литрового мотора благодаря шумоизоляции кроссовера до последнего не досаждает водителю, но после 3500 оборотов он начинает отчетливо присутствовать в вашей жизни. Характер звука напоминает зудение, вибрации при этом терпимые.















В паре с «роботом» DSG этот двигатель работает достаточно адекватно, переключения быстрые, сброс передачи вниз происходит вовремя, так что захлебнуться мотору на резком подъёме электроника вряд ли позволит. Однако же постоянный набор/сброс оборотов на подобном рельефе может вас вскоре утомить.















Пока ещё нет данных о надежности работы 1,4-литрового турбомотора на таких тяжёлых автомобилях, но по крайней мере в новом состоянии он вполне способен передвигать кроссовер по ровной поверхности в городе и на трассе. А вот для сложной езды с перепадами высот, для штурма бездорожья тяги 1.4 TSI может и не хватить. Поэтому, если ехать в горы с полной загрузкой и семью членами экипажа, придется выбирать двигатель помощнее.











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