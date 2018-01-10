В мире зверушек: пенсионерка снимает милые видео из зоопарка

Вечером 9 января издание «Медуза» опубликовало заметку о YouТube-канале жительницы Новосибирска Нины Курбаткиной. Пенсионерка снимает умилительные видео о жизни Новосибирского зоопарка. «У этих роликов нехитрый монтаж, трогательные закадровые комментарии, очень честные заголовки — и чаще всего несколько десятков просмотров», — написало издание. В ночь после публикации количество просмотров под некоторыми видео выросло в разы, Курбаткина буквально проснулась знаменитой.

«Я прямо не ожидала, ужас! Вчера просто [Султан] Сулейманов (автор материала на «Медузе». — Прим. ред.) написал мне "Скажите пару слов, как вы снимаете", ну я ему ответила и всё. Сегодня зашла и обалдела. Приятно, конечно, но такой популярности я не ожидала», — призналась Нина Курбаткина НГС.НОВОСТИ.







До публикации у одного из её самых популярных роликов «Любовь Кая и Герды» было 7 тысяч просмотров, к полудню 10 января их стало уже более 19 тысяч.





Нина Курбаткина — пенсионерка, она родилась в Ростове-на-Дону, но в 1983 году, после окончания строительного университета по распределению переехала в Новосибирск. До пенсии она 30 лет работала сметчиком в новосибирской проектной организации, в частности она составляла сметы для Южно-Сахалинского зоопарка.











Три года назад женщина вступила в группу «ВКонтакте» «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!», в которой общались горожане, настроенные против переезда медведицы в Японию. С тех пор женщина сильно увлеклась жизнью уже местного зоопарка, и по её словам, теперь ходит туда каждую неделю. «До этого как-то не ходила, у меня были домашние дела, огород. Зоопарк я как-то не посещала. А с появлением Шилки зоопарк меня тянет и всё», — рассказала собеседница.











Свои видео автор снимает на «непрофессиональный» фотоаппарат Canon и монтирует в программе Kinostudio Windows Live. «Что-то обрезаю… Где-то, может, что-то не очень качественно [сделано], это же любительское видео! Сейчас я прямо очень люблю снимать и монтировать, мне это очень нравится», — рассказала пенсионерка. В последние годы она участвует в фотоконкурсах, которые проводит зоопарк. Её портрет медвежонка Ростика с тыквой теперь украшает теплый павильон «Тропический мир».











Самыми любимыми своими животными Курбаткина называет белых медведей, кошачьих и обезьян. «Это просто невероятная коллекция обезьян! Это что-то! Столько малышей у них! Это говорит о том, что очень хорошо в нашем зоопарке. Показатель-то — это рождаемость. А как они питаются? Мы смотрим на них и думаем, нам бы так питаться!» — шутит женщина.











По её словам, защитники Шилки общаются до сих пор и поддерживают связь с японцами из Осаки, куда увезли медвежонка в 2015 году. Курбаткина рассказала, что сейчас с Шилкой всё в порядке, вероятно, в конце года к ней привезут её жениха — другого российского медведя по имени Гога. Однако климат Осаки заметно отличается от Новосибирского, замечает женщина: «У Шилки всё хорошо, но немного жарковато ей в том климате. Мы уже поговорили с японцами, что Шилке нужен ледогенератор, будут думать. Думаю, что поставят. Всё равно мы будем за ней следить», — говорит Нина Курбаткина.







Кстати, самые свежие ролики автора посвящены детенышу пумы, который недавно родился в Новосибирском зоопарке.