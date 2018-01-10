Новосибирск-2018: припомнить всё

10 круглых дат этого года — от визита Сталина в Сибирь и битвы с Кучумом до юбилея моста

Работники Новосибирской областной научной библиотеки и госархива НСО выпустили «Календарь знаменательных и памятных дат» — в издании собраны самые интересные события начавшегося года, которые стоит отметить новосибирцам. Обозреватель НГС.НОВОСТИ изучил «Календарь» и нашёл 10 интересных круглых дат по Новосибирской области — среди них юбилей командировки Сталина в сибирскую столицу, годовщина создания флага и герба области, 100-летие ГПНТБ и другие события. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

420-летие со дня Ирменского сражения







Битва на реке Ирмень — поле сражения сейчас затоплено Обским морем





Самая крупная дата в «Календаре» — юбилей Ирменского сражения. 420 лет назад на реке Ирмень произошло решающее сражение между казаками и войском хана Кучума. Так, 20 августа 1598 года принято считать датой окончательного завоевания Сибири. Сегодня место битвы лежит на дне Обского моря около Быстровки — среди Пичуговских островов.







110 лет улицам Новосибирска





Улице Ермака, как и десятку других улиц Новосибирска, дали название 110 лет назад





10 июля 1908 года на заседании уполномоченных Новониколаевска решили дать название нескольким ранее безымянным улицам, большая часть из которых есть на карте Новосибирска до сих пор. Среди них — улицы Ломоносова, Державина, Ермака, Крылова, Карамзина, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Жуковского (ныне — Демьяна Бедного), Кольцова, Писарева, Мочищенская (ныне — Островского), Железнодорожная, Туруханская (ныне — Ленская), Шевченко, Маковского, Никитина, Грибоедова, Змеиногорская (ныне — Якушева), Казанская (ныне — Декабристов), Самарская (ныне — 9-го Ноября), Саратовская (ныне — 3 Интернационала), Нижегородская, Садовая, Телеграфная (ныне — Кирова), Московская, Петербургская (ныне — Ленинградская), Толстого, Чехова, Тургенева, Белинского, Лескова, Короленко, Кирпичная (ныне — Далидовича).







40 лет Димитровскому мосту





Димитровскому мосту 40 лет





В 1978 году открыли движение по второму городскому коммунальному (Димитровскому) мосту, который строили 7 лет. Общая стоимость проекта с подходами, подъездами и развязками в ценах 1970-х годов достигала 53 млн рублей. Мост считался уникальным: у его элементов не было болтов — он был цельносварной. Общая длина сварных швов достигала почти 25 км.







90-летие визита Сталина в Новосибирск







Иосиф Сталин приезжал в Новосибирск в 1928 году





В конце 1927 года в СССР разразился кризис хлебозаготовок — Политбюро решило направить в ряд регионов членов ЦК, чтобы разобраться с проблемой. Так, в Сибирь приехал генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин. Сообщать о командировке советской прессе запретили, но о прибытии вождя узнали многие сибиряки. Сталин прибыл в Новосибирск 17 января 1928 года, а на следующий день поддержал предложение краевого руководства — применить к задерживающим поставки хлеба кулакам ст. 107 УК РСФСР. По ней виновных в спекуляции в нежелании продавать хлеб арестовывали, а их товары конфисковывали в пользу государства. В следующем году государство перешло к ускоренной и насильственной коллективизации, а затем — к раскулачиванию.







100-летие ГПНТБ





ГПНТБ отметит в этом году вековой юбилей





Государственная научно-техническая библиотека начала работать 17 июля 1918 года в Москве. В Новосибирск она переехала спустя 40 лет — в 1958 году, как только образовалось Сибирское отделение Академии наук СССР. Сегодня ГПНТБ считается одной из крупнейших библиотек в мире — в её фондах хранится более 10 млн печатных изданий — и по объёму сопоставима с Российской национальной и Российской государственной библиотеками в Санкт-Петербурге и Москве.





70 лет Новосибирскому заводу химконцентратов







Работники Новосибирского завода химических концентратов готовятся к юбилею





НЗХК основали 25 сентября 1948 года — его строили для переработки уранового сырья. Сегодня завод считается одним из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран.







90-летие Делового дома





Здание бывшего Делового дома сейчас украшают вывески магазина «Л'Этуаль» и «Сибакадемстроя»





90 лет назад в Новосибирске закончили строительство Делового (доходного) дома — здания на площади Ленина, где сейчас расположились магазин «Л'Этуаль», офис «Сибакадемстроя» и несколько кафе и ресторанов.







«Оживлённый перекрёсток Красного проспекта и улицы Кузнецкой (ныне Ленина) был признан неподходящим для такого крупного объекта строительства. При этом не вызывала сомнений необходимость формирования делового центра Новосибирска и архитектурного оформления создающейся площади. Было принято решение отодвинуть здание от Красного проспекта на 25 саженей (65 метров) вглубь квартала, а перед ним оставить "квадрат в 50 саженей <…>, где могли бы останавливаться экипажи и автомобили"», — сообщается в «Календаре». Здание строили, чтобы разместить там современные торговые предприятия.







100-летие радио в Новосибирске







Из передач первой радиостанции новосибирцы узнавали новости и декреты Совнаркома





В феврале 1918 года в РСФСР решили установить по всей стране 300 приёмных радиостанций, и в число первых 90 точек попал Новониколаевск. Первую станцию установили в центре города, в здании гостиницы на углу Николаевского проспекта и улицы Тобизеновской (ныне — перекрёсток Красного проспекта и улицы Горького).





«Главным образом из Москвы передавались сообщения Российского телеграфного агентства с новостями из жизни молодой Советской республики, декреты Совнаркома, сведения о положении на фронтах и т.д. Также принимались радиосообщения из Средней Азии, из городов Ташкент и Кушка», — поясняют специалисты и добавляют, что первая радиостанция прослужила городу до 1926 года — её сменила более мощная и современная.







60-летие художественного музея





Художественный музей в разные годы переезжал несколько раз и в итоге обосновался в здании бывшего обкома КПСС, построенного по проекту Крячкова





В 1957 году Министерство культуры РСФСР приказало сформировать фонды Новосибирской картинной галереи, а спустя несколько месяцев, 27 декабря 1958 года, её открыли для всех желающих. Первые экспозиции размещали на первом этаже жилого дома на Свердлова, 37. В здание на Красном проспекте, 5 музей перенесли в 1982 году, там он располагается и сегодня. Сейчас в фондах музея хранится более 11 тысяч экспонатов: произведения русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и многие другие.







15 лет гербу и флагу Новосибирской области







Соболя с караваем красуются на официальной символике Новосибирской области уже 15 лет





15 лет назад Новосибирский областной Совет депутатов принял законы о гербе и флаге Новосибирской области. «Соболя символизируют преемственность поколений, традиции, историческую память, лазоревый столб — реку Обь, а горизонтальный узкий чёрный пояс — Транссибирскую железнодорожную магистраль. Золотой каравай с солонкой выражает основополагающий принцип "Хлеб всему голова" и символизирует агропромышленный комплекс области», — напомнили составители «Календаря».





Среди других знаменательных дат 2018 года в «Календаре» — 100-летие с начала Гражданской войны на территории НСО, 90-летие новосибирского Дома культуры имени Октябрьской революции, а также 125-летие Новосибирска. В честь последнего власти устроили конкурс и выбрали несколько идей новосибирцев, которые пообещали воплотить в городе к юбилею.





Справка: «Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области» издают с 1967 года. В него входят наиболее значительные события из истории региона, а также биографии выдающихся новосибирцев. В создании «Календаря» принимали участие историки, писатели, педагоги, работники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышленного производства, науки, медицины, искусства, спорта и других сферах.