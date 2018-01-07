Гонка голубоглазых

Шустрые хаски и лайки соревновались в скорости бега — псы устроили интригующую гонку в мороз

Новосибирские собачники начали год жёлтой собаки весело. Они устроили 6 января настоящую гонку — на чемпионат и первенство НСО по ездовому спорту приехали больше ста собак из разных городов Сибири. Быстроногих хаски и маламутов не остановили ни морозы, ни трудная трасса — они отчаянно бежали и тянули нарты вперёд. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли самых милых четвероногих бегунов «Рождественского забега» и узнали у погонщиков, как из любой собаки воспитать спортсмена. 


Гонка голубоглазых (фото)


Новогодние каникулы подходят к концу, все салаты уже съедены, а фильмы посмотрены, но ещё остались силы на активный отдых. Например, прокатиться на нартах с собаками или посмотреть на гонку. На Новосибирском биатлонном комплексе 6 января прошёл чемпионат и первенство Новосибирской области по ездовому спорту — в соревнованиях участвовали десятки спортсменов и больше сотни собак. 


Гонка голубоглазых (фото)


Соревновались в скорости не только местные спортсмены. На «Рождественский заезд» многие приехали издалека — спортсмены с хвостатыми напарниками добирались из Омска, Горно-Алтайска, Кемерова, Красноярска, Томска и других сибирских городов. Главный судья чемпионата Мария Дубова прибыла из Омска.


Гонка голубоглазых (фото)


Здесь собрались самые разные породы — сибирские хаски, аляскинские маламуты, якутские лайки, родезийские риджбеки и самоеды. 


Гонка голубоглазых (фото)


Соревнования — волнительный для животных момент ещё до старта. С восьми утра в окружении других собак им нужно пройти регистрацию и ветеринарный осмотр. 


Гонка голубоглазых (фото)


Перед гонкой хозяева растирают животным лапы, всячески подбадривают и шепчут что-то важное на ушко — у каждой команды свой ритуал подготовки.


Гонка голубоглазых (фото)


Первыми стартовали юниоры в дисциплине скиджоринг, где спортсмен бежит на лыжах в связке с собакой. Там не обошлось без забавных инцидентов. 


Гонка голубоглазых (фото)


Строптивый, но очень весёлый риджбек, пройдя несколько десятков метров, отцепился от своего спортсмена, вернулся к старту и долго дразнил пытавшихся поймать его людей, чем сильно позабавил толпу.


Гонка голубоглазых (фото)


Молодые псы ещё не привыкли к оживленной публике и вспышкам фотокамер и иногда смущаются, растерявшись, забегают за хозяина.


Гонка голубоглазых (фото)


Погода испытывала людей и животных на стойкость духа — в Новосибирск пришли январские морозы, температура воздуха упала до –25 градусов, а лес вокруг комплекса покрылся тяжёлым слоем инея. Однако псам-северянам, кажется, такая погода была только в радость. Многие после длинной дистанции кусали сугробы, словно это сливочный пломбир в жаркий полдень.


Гонка голубоглазых (фото)


К финишу многие собаки запыхались, а от горячего дыхания заиндевели не только усы — вся шерсть чуть ли не до хвоста покрылась льдинками. 


Гонка голубоглазых (фото)


Ожидания своего старта утомляет мощных псов, многим не терпится начать дистанцию или просто побегать прямо сейчас — над биатлонным комплексом несколько часов не умолкает лай и вой на все голоса.


Гонка голубоглазых (фото)


Каюры — погонщики собак в нартах — признаются, что трасса биатлонного комплекса непростая, на ней можно легко заплутать самому, а ведь им на ходу нужно давать команды собакам. На трассе много резких поворотов, горок и спусков — это серьёзное испытание для начинающих.


Гонка голубоглазых (фото)


В упряжке собаки развивают скорость до 27 км/ч. Кажется, в застрявшем в пробках Новосибирске быстрее добираться с работы домой на собачьей упряжке, чем на авто.


Гонка голубоглазых (фото)


Посмотреть гонку пришли щенята и молодые собаки, которым только предстоят тренировки и длительные забеги, а пока хорошо и на ручках. 


Гонка голубоглазых (фото)


Во главе упряжки встают настоящие бойцы и задиры — лидер должен идти до конца и задавать настрой всей маленькой стае. По словам опытных спортсменов, первыми ставят в упряжку собак, способных бежать без оглядки.


Гонка голубоглазых (фото)


«Главная основа — это контакт человека и собаки. Собака должна слушать каюра. У нас есть лидер — коренник главный, он чётко знает команды "право", "лево", "мимо", "стоять", "ко мне". На трассе был момент, когда крутой спуск и резкий поворот налево. Если они бы меня не услышали, мы либо в дерево, либо в другую сторону уехали, — рассказала участница спринта на нарте с четырьмя якутскими лайками Юлия Алфёрова. — Если много собак, в питомниках смотрят, какой щенок проявляет большую активность и смелость. У меня всего четыре, я смотрю по ним, кто на что способен. Двое коренники — на них основная тяжесть нарт. Один вот всё знает и понимает, второй задаёт скорость».


Гонка голубоглазых (фото)


Новосибирская спортсменка Полина Гончаренко в упряжке с четырьмя собаками пробежала 8,5 км всего за 28 минут — это лучший результат в группе. На 19,31 секунд больше потребовалось Вячеславу Баркалову из Красноярска, чтобы преодолеть эту дистанцию на шести псах. В скиджоринге Татьяна Банных из Томске вместе с собакой одолели трассу всего за 26 минут 49 секунд.


Гонка голубоглазых (фото)


Елизавета Кузовникова из Республики Алтай отметила, ездовым спортом может заниматься любая собака. Главное — это целеустремлённость, выносливость, и терпение, чтобы собака научилась не отвлекаться ни на что во время заезда.



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