Пол-«Камри» за «хруща»

Машины подорожали, а квартиры подешевели — сколько хрущёвок можно купить за одну «Тойоту Камри»

С начала кризиса прошло уже более трёх лет и за это время кардинально изменилось соотношение ключевых потребительских цен на жилье и автомобили. Если раньше машины были относительно дешёвыми, а недвижимость дорогой, то теперь автомобиль даже среднего уровня вполне может быть эквивалентом полноценной квартиры. Подробнее — в материале НГС.АВТО.

Начиная с конца 2014 года новые автомобили дорожали стремительно, то каждый месяц, то каждый квартал. За три года цены на машины выросли практически в 1,5 раза, а недвижимость при этом постоянно теряла в стоимости, хоть и не так резко, как автомобили. Как же изменилось соотношение цен в этих ключевых категориях, разберёмся на примере наиболее популярных и ликвидных представителей каждой категории.





Типовая хрущёвка

Что в Новосибирске всегда являлось «твёрдой валютой» на рынке жилья? Конечно же, хрущёвка по линии метро. Она стабильно может приносить доход от сдачи в аренду, не требует больших затрат на ремонт и содержание, её всегда можно быстро продать без существенной потери стоимости.





А какую машину в Сибири можно использовать в качестве эталонной автомобильной единицы? Разумеется, «Тойоту», а конкретно «Камри» — популярную, простую, понятную всем потребителям модель. Она считается надёжной, неприхотливой и обладает высокой ликвидностью на вторичном рынке.





По данным портала по выбору недвижимости N1.RU, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Новосибирске в течение 4 лет менялась следующим образом:





2014 — 65 300 рублей



2015 — 58 600 рублей



2016 — 58 200 рублей



2017 — 58 900 рублей







Общее падение средней цены квадратного метра в городе за это время составило 9,8%. А вот хрущёвки по линии метро, а конкретно в Центральном районе, подешевели заметно сильнее. По статистике N1, стоимость типовой 2-комнатной хрущёвки площадью 44 кв.м. за тот же период упала на 16,93%:





2014 — 3 379 200 рублей

2015 — 2 838 000 рублей

2016 — 2 816 000 рублей

2017 — 2 807 200 рублей





Toyota Camry

Теперь посмотрим на изменение стоимости типового автомобиля Toyota Camry c 2,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. на «автомате». По данным сети дилерских центров «Автомир», стоимость такой машины в комплектации Standart росла следующим образом:







2014 — 969 000 рублей



2015 — 1 245 000 рублей



2016 — 1 364 000 рублей



2017 — 1 407 000 рублей







Таким образом, если раньше 2-комнатная хрущёвка в центре была эквивалентна 3,5 автомобилям «Камри», то теперь за такую квартиру «дают» только 2 машины. А если ввести своего рода валютный курс «хрущёвка/авто», то за эти годы «квартирная валюта» подешевела к автомобильной на целых 43%:





(«Камри» за одну хрущёвку)

2014 — 3,49



2015 — 2,28

2016 — 2,06

2017 — 1,99





Мало того, если рассматривать Camry в максимальной комплектации Luxe за 2 009 000 рублей, то окажется, что автомобиль даже дороже стандартной 1-комнатной хрущёвки в любом районе средней отдалённости ( 1 800 000 рублей).





Читайте также:



Детёныш «Икс пятого» — тест-драйв: в BMW сделали джип, который догнал X5 по размерам и злобности, — а стоит он дешевле.





Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.





