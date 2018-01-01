Что нас ждет в январе: рост акцизов на бензин, запрет алкогольных энергетиков и налоговая амнистия

Начинает действовать закон о ежемесячных выплатах за первенца

В январе в России начнут действовать новые нормы и законы. Мы подготовили для вас подборку самых важных новшеств.





Начинает действовать закон о ежемесячных выплатах за первенца





С 1 января 2018 года семьи, в которых родится первый ребенок, смогут ежемесячно получать новые выплаты. Обязательное условие: доходы каждого члена семьи не должны превышать 1,5 прожиточного минимума. Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в месяц. Пособие будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится 1,5 года.





Новый знак будет устанавливаться на участках дорог с максимально допустимой скоростью до 10–20 км/ч

В ПДД вводится новый дорожный знак







С 1 января 2018 года в России будет действовать новый дорожный знак — «Зона успокоенного движения». Он будет устанавливаться на тех участках дорог, где скорость не должна превышать 10–20 км/ч. Обгон на таких участках будет запрещен.





Вступает в силу налоговая амнистия







Долги по налогам, накопившиеся до 1 января 2015 года, признают безнадежными и спишут. Простым россиянам простят долги по имущественным налогам — на землю, недвижимость и транспорт. Индивидуальных предпринимателей освободят от уплаты старых страховых взносов. Также закон освободит пенсионеров, инвалидов и участников войны от земельного налога на участки менее 6 соток.







Упрощается процедура получения налоговых льгот





С 1 января россиянам больше не нужно собирать кипу бумаг для получения налоговой льготы. Инспекторы сделают это за вас. Достаточно лишь написать заявление в налоговую, указав в нем реквизиты документов, подтверждающих право на льготу.





Снижается транспортный налог для дорогих автомобилей





С 1 января повышающий коэффициент для расчета транспортного налога с машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей снизится до 1,1 — это минимальное значение. В итоге налог на дорогие машины с 2018 года станет меньше на 20–40% в зависимости от ставок, действующих в регионах.





Полис ОСАГО дополняется QR-кодом





С 1 января 2018 года полисы ОСАГО будут дополнены QR-кодами в верхнем правом углу. Считав код, можно будет получить сведения о договоре ОСАГО на сайте Российского союза автостраховщиков онлайн.





Возвращается налог на «модернизацию» бизнеса





Сейчас компании не платят налог по движимому имуществу, поставленному на учет после 2013 года. С 1 января налог на движимое имущество организаций составит 1,1% в год. Но чиновники в конкретных регионах могут устанавливать льготы по этому налогу.





Алкоэнергетики будут производиться только на экспорт

В России запрещают энергетики с алкоголем





С 1 января в России запрещено продавать алкогольные напитки крепостью менее 15%, содержащие тонизирующие вещества. При этом алкоэнергетики можно будет экспортировать из России в другие страны. И грустные новости для любителей привозить спиртное из-за рубежа: норма ввоза немаркированного алкоголя теперь ограничивается 10 литрами на человека. Нарушителей ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей и конфискация напитков.





Увеличивается срок отказа от добровольного страхования





С 1 января россияне смогут отказаться от уже заключенного договора добровольного страхования в течение 14 календарных дней (а не 5 рабочих дней, как было ранее). Страховая компания в этом случае обязана вернуть вам деньги, которые вы заплатили, если в этот период не произошло никаких страховых случаев.





Подорожают бензин и другие подакцизные товары





В 2018 году акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут дважды — с 1 января и с 1 июля, оба раза на 50 копеек за литр. В оптовые цены рост акциза в следующем году закладывается уже сейчас: они повышаются. Динамика же розничных цен будет зависеть от воли региональных властей и их возможностей договориться с производителями о том, чтобы топливо не дорожало резко.





Начинает действовать закон о телемедицине





С 1 января вступает в силу закон о телемедицине, который позволяет получать дистанционные консультации у своего лечащего врача через интернет. При этом первичный прием и осмотр пациента врач должен провести очно. Планируется, что в будущем через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет делать выписки из истории болезни и отслеживать статус медицинских тестов.





Автобусы для перевозки детей будут оборудованы тахографами и спутниковой навигацией

Запрещается перевозка детей на автобусах старше 10 лет







С 1 января 2018 года на автобусах старше 10 лет нельзя будет перевозить детей. А автобусы, проходящие по возрастному цензу, придется в обязательном порядке оборудовать тахографами и спутниковой навигацией. В ГИБДД считают запрет на «пожилые» машины необходимым, поясняя, что на штрафстоянки регулярно поступают десятки автобусов с неисправностями рулевой и тормозной систем. Соответствующее постановление правительства удалось ввести в действие только с четвертого раза.





Меняются учетные номера федеральных трасс





Обозначение «М» с 1 января используется только для федеральных трасс, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами регионов России. Обозначение «Р» отныне ставится перед номером автодорог, соединяющих административные центры регионов. Буква «А» присваивается в целом ряде случаев: если трасса соединяет административный центр российского региона с крупнейшими транспортными узлами, аэропортами, морскими портами, железнодорожными станциями или границами иностранных государств; если трасса соединяет дороги федерального значения между собой.

