«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)

Читатели НГС выбирают лучшего мастера парковки: «Лексусам» можно всё и божья кара за нарушения

В 2017 году в рамках проекта «Я паркуюсь как чудак» вышло ровно 50 выпусков, в которых читатели НГС запечатлели 600 мастеров новосибирской парковки. Их увидела огромная аудитория (более 1,67 млн просмотров) и сегодня мы выбираем чудака года из 20 лучших мастеров парковки.   


«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


1. Эту «ГАЗель» несколько дней видели припаркованной прямо на остановке общественного транспорта.



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


2. Водитель «Ниссан Альмера» просто припарковал свой автомобиль на дороге.



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


3. Владелец «Тойоты Короны» с улицы Ватутина обустроил себе во дворе красивый шалашик.  



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


4. Джип «Мицубиси Паджеро Спорт» мастерски запаркован на площади Маркса. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


5. Владелец кроссовера «Мицубиси Аутлендер» решил поменять колёса прямо на тротуаре Красного проспекта. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


6. Этот УАЗ с улицы Кузьмы Минина неоднократно вызывал негодование местных жителей. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


7. Водитель «Хонды» практикует парижский способ парковки — по звуку хруста бампера. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


8. «Лексус» на парковке «МЕГИ» даёт мастер-класс, как занять сразу 4 места. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


9. Благородный британский внедорожник «Рендж Ровер» с номером ААА облюбовал себе целую газонную поляну под окнами дома.  



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


10. Чёрная чиновничья «Тойота Камри» с номерами ООО и цифрами 036 из первой сотни встала под запрещающим знаком на Советской, да ещё и на встречной полосе. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


11. Водитель «Ниссан Икстрейл» так торопился, наверное, за глотком культуры, что чуть не въехал внутрь музыкального колледжа.



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


12. «Тойота Камри» с номерами из первой сотни О066ОО стоит то под знаком запрета парковки, то на инвалидном месте. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


13. Мощный «Хаммер» месит грязь прямо в сердце Новосибирска, на пересечении Ленина и Советской.



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


14. Ну приехал на «Хонде ЦРВ» на балерин посмотреть, чего такого. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


15. Этот «Лексус» просто встал на бульваре посреди Красного проспекта в центре города. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


16. «Фольксваген» перекрыл проезд через арку дома.   



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


17. «Ниссан Джук» заехал на газон и забуксовал.



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


18. Водитель «Тойоты Короллы» подаёт пример, как надо блокировать и лестницу, и пандус. 



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


19. «Лексус» припарковался среди детских качелей.



«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)


20. А что, так можно было? Владелец «Тойоты Камри» просто нашёл местечко в просторном Первомайском сквере среди забитых машинами улиц центра. 


Чудак года – 2017

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса.
  • 1. «ГАЗель» на остановке
  • 2. «Ниссан Альмера» посреди дороги
  • 3. «Тойота Корона» в шалаше
  • 4. «Мицубиси Паджеро Спорт» на площади Маркса
  • 5. «Мицубиси Аутлендер» на тротуаре Красного проспекта
  • 6. УАЗ с улицы Кузьмы Минина
  • 7. «Хонда» и погнувшийся столбик
  • 8. «Лексус» на 4 местах на парковке «МЕГИ»
  • 9. «Рендж Ровер» на газонной поляне 
  • 10. «Тойота Камри» ООО на встречной полосе
  • 11. «Ниссан Икстрейл» возле музыкального колледжа
  • 12. «Тойота Камри» О066ОО под знаком запрета парковки
  • 13. «Хаммер» на пересечении Ленина и Советской
  • 14. «Хонда ЦРВ» возле оперного
  • 15. «Лексус» на бульваре Красного проспекта
  • 16. «Фольксваген» в арке дома
  • 17. «Ниссан Джук», забуксовавший на газоне
  • 18. «Тойота Королла», перекрывшая лестницу
  • 19. «Лексус» посреди детских качелей
  • 20. «Тойота Камри» в Первомайском сквере
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Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru. 

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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