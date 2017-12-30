«Я паркуюсь как чудак»: чудак года (голосование)

Читатели НГС выбирают лучшего мастера парковки: «Лексусам» можно всё и божья кара за нарушения

В 2017 году в рамках проекта «Я паркуюсь как чудак» вышло ровно 50 выпусков, в которых читатели НГС запечатлели 600 мастеров новосибирской парковки. Их увидела огромная аудитория (более 1,67 млн просмотров) и сегодня мы выбираем чудака года из 20 лучших мастеров парковки.









1. Эту «ГАЗель» несколько дней видели припаркованной прямо на остановке общественного транспорта.















2. Водитель «Ниссан Альмера» просто припарковал свой автомобиль на дороге.















3. Владелец «Тойоты Короны» с улицы Ватутина обустроил себе во дворе красивый шалашик.













4. Джип «Мицубиси Паджеро Спорт» мастерски запаркован на площади Маркса.















5. Владелец кроссовера «Мицубиси Аутлендер» решил поменять колёса прямо на тротуаре Красного проспекта.















6. Этот УАЗ с улицы Кузьмы Минина неоднократно вызывал негодование местных жителей.















7. Водитель «Хонды» практикует парижский способ парковки — по звуку хруста бампера.















8. «Лексус» на парковке «МЕГИ» даёт мастер-класс, как занять сразу 4 места.













9. Благородный британский внедорожник «Рендж Ровер» с номером ААА облюбовал себе целую газонную поляну под окнами дома.













10. Чёрная чиновничья «Тойота Камри» с номерами ООО и цифрами 036 из первой сотни встала под запрещающим знаком на Советской, да ещё и на встречной полосе.













11. Водитель «Ниссан Икстрейл» так торопился, наверное, за глотком культуры, что чуть не въехал внутрь музыкального колледжа.













12. «Тойота Камри» с номерами из первой сотни О066ОО стоит то под знаком запрета парковки, то на инвалидном месте.













13. Мощный «Хаммер» месит грязь прямо в сердце Новосибирска, на пересечении Ленина и Советской.













14. Ну приехал на «Хонде ЦРВ» на балерин посмотреть, чего такого.













15. Этот «Лексус» просто встал на бульваре посреди Красного проспекта в центре города.













16. «Фольксваген» перекрыл проезд через арку дома.













17. «Ниссан Джук» заехал на газон и забуксовал.













18. Водитель «Тойоты Короллы» подаёт пример, как надо блокировать и лестницу, и пандус.













19. «Лексус» припарковался среди детских качелей.













20. А что, так можно было? Владелец «Тойоты Камри» просто нашёл местечко в просторном Первомайском сквере среди забитых машинами улиц центра.





Чудак года – 2017

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса. 1. «ГАЗель» на остановке

2. «Ниссан Альмера» посреди дороги

3. «Тойота Корона» в шалаше

4. «Мицубиси Паджеро Спорт» на площади Маркса

5. «Мицубиси Аутлендер» на тротуаре Красного проспекта

6. УАЗ с улицы Кузьмы Минина

7. «Хонда» и погнувшийся столбик

8. «Лексус» на 4 местах на парковке «МЕГИ»

9. «Рендж Ровер» на газонной поляне

10. «Тойота Камри» ООО на встречной полосе

11. «Ниссан Икстрейл» возле музыкального колледжа

12. «Тойота Камри» О066ОО под знаком запрета парковки

13. «Хаммер» на пересечении Ленина и Советской

14. «Хонда ЦРВ» возле оперного

15. «Лексус» на бульваре Красного проспекта

16. «Фольксваген» в арке дома

17. «Ниссан Джук», забуксовавший на газоне

18. «Тойота Королла», перекрывшая лестницу

19. «Лексус» посреди детских качелей

20. «Тойота Камри» в Первомайском сквере К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



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