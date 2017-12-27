«Мы живём в больницах»: клиника отказалась платить 7 миллионов за искалеченную пациентку

Весной этого года сибирячка отсудила беспрецедентно большую сумму у частной клиники, в которой лечили её мать, — после операции женщина стала инвалидом. Однако спустя полгода клиника так и не заплатила положенные по суду 7 млн рублей. По словам юристов пострадавшей стороны, руководство клиники оформило банкротство и организовало новое юрлицо, чтобы продолжать делать пластические операции. Подробности истории — в материале НГС.НОВОСТИ.

Ещё в начале 2017 года клиника эстетической медицины «Дюна» подала апелляционную жалобу в областной суд — врачи не согласились с тем, что должны выплатить 7 млн Наталье Швецовой. Её мать Наталья Васильевна сильно заболела после передозировки наркоза на гинекологической операции в частной клинике «Дюна» в середине 2011 года — ранее сибирячка подробно рассказала НГС.НОВОСТИ об этом.





Сейчас Швецова-старшая, у которой была диагностирована тяжёлая мозговая кома, постоянно лежит в новосибирских больницах — ей нужна профессиональная помощь медиков.





Несмотря на то что областной суд постановил взыскать эти 7 млн рублей с клиники «Дюна» в пользу Швецовых ещё в апреле, к концу года семья так и не получила деньги, рассказала Наталья Швецова.







По данным «СПАРК», клиника эстетической медицины «Дюна», выступавшая по делу ответчиком, ещё год назад сменила юридический адрес и руководителя — теперь она зарегистрирована в Барнауле. Прежние владельцы «Дюны» учредили по адресу улица Ермака, 4, где находилась «Дюна», новое юрлицо — ООО «Медицина». Эту компанию возглавляет прежний директор и совладелец «Дюны» Дмитрий Егоров, а клиника называется Dune Ego.







«Областной суд они (представители «Дюны». — М.М.) также проиграли… После этого [мы] пошли с заявлением в полицию. Заявление в полицию отдано очень давно, обратной связи никакой. Мы же через полицию назначили встречу — он (Дмитрий Егоров. — М.М.) ссылался на плохое самочувствие. Естественно, эту встречу никуда не перенесли, хотя назначили», — пояснила Наталья Швецова.





Она добавила, что выигранные деньги планировали потратить на содержание матери в больницах — сейчас в месяц на это уходит минимум 30 тысяч рублей и приходится даже брать кредиты. По словам дочери, Наталья Васильевна чувствует себя так же, как и полгода назад. «Мы в очередной раз на курсе антибиотиков. Слава Богу — если можно так сказать, — мама стабильна, по крайней мере она с нами и продолжает жить. Но мы в больницах живём», — рассказала девушка.





Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось связаться с главным врачом Dune Ego Дмитрием Егоровым только в соцсети Instagram, где он ведёт активный аккаунт о личной жизни, путешествиях и пластической хирургии. По телефонам клиники с ним не соединяли, ссылаясь на то, что у врачей идёт совещание.







«Клиника по доброй воле содержала её несколько лет, хотя инвалидом её сделали в другой больнице потом. Клиника переехала в другой город, к ним даже никто не обращался за выплатой.





Им предлагали 3 500 000 рублей, они сказали: "Мало!" <…> Пациентка на полном гособеспечении, лечения не требует, только уход и еда», —





написал он в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.







Дмитрий Егоров добавил, что теперь работает в другой клинике и «пациентку в глаза не видел», а также отметил, что «на саму пациентку родственникам и юристам наплевать, всех интересуют только деньги».







По словам Швецовой и её представителей в суде, юристы клиники действительно пытались решить вопрос в досудебном порядке, но предложили только 2 млн рублей, хотя на содержание матери требовалось больше.







На содержание Натальи в больницах уходит по 30 тысяч рублей в месяц





«Клиника "Дюна" во главе с Егоровым частично помогала с содержанием мамы, пока шло уголовное [дело], выплаты происходили по копиям чеков, согласование выплат занимало до 4 месяцев. Полное гособеспечение регламентируется нашим государством, сколько и чего выдать по уходу, какие лекарства использовать и какие специалисты работают. Поэтому всё, что не входит в этот перечень, мы приобретаем самостоятельно», — ответила на упрёки Швецова-дочь.







Управляющий партнёр юридического агентства «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов рассказал, что за ситуацию Швецовых взялось сообщество юристов, которые помогают семье бесплатно. Сейчас они изучают документы клиники и планируют подать заявление о привлечении бывшего руководства «Дюны» к субсидиарной ответственности при банкротстве.







«Её (клинику. — М.М.) сбросили на номинального директора, после чего начали процедуру банкротства по нарисованным документам.





Соответственно, что делать в такой ситуации? Успевать просуживаться быстрее, успевать банкротить, если компания не рассчитывается, тоже быстрее. В данном случае Наталья-младшая очень долго ждала перед тем, как обратиться в суд, и дождалась.







По сути, это "уголовка" — соответственно, бороться с таким должны не частные юристы, а правоохранительные органы. Но дела, связанные с банкротством, для них кажутся сложными, и они с неохотой берутся за их расследование», — уверен он.







По информации Кирилла Кузнецова, смена юрлица для компании, попавшей в серьёзное судебное дело, — не редкость, особенно если её финансовое положение неустойчивое. Однако такая история довольно эксклюзивна для преуспевающей частной клиники, говорит юрист.







«Думаю, это (судебный процесс. — М.М.) будет небыстро, но уверен, что господин Егоров, который в своем Instagram активно ведёт красивую жизнь — поездки в Эмираты, катание на снегоходах, новые автомобили, ещё что-то, — рано или поздно вынужден будет рассчитаться. И может так получиться, что сумма ещё умножится», — пугает Кузнецов.







Независимый от обеих сторон юрист, адвокат коллегии «Жуков и партнёры» Елена Пешкова согласилась, что в подобных случаях есть смысл банкротить старое юридическое лицо.







«С нового ничего не возьмёшь — у них правоопреемства никакого нет, а если старое начать банкротить, то можно и директора субсидиарно привлечь. Потому как имущество он вывел не куда-то там, а по конкретным сделкам, наверняка на балансе что-то числилось, какая-то была прибыль, какое-то было имущество, может быть, помещение», — описала Пешкова.







Эксперт отметила, что пациентка или её родственники могли бы попытаться привлечь к личной ответственности врача, который допустил ошибку, но уголовное дело возбуждать уже поздно.





К тому же взыскиваемые с юрлиц суммы гораздо серьёзнее. Также пациенты частных клиник могут пожаловаться на качество лечения в Росздравнадзор.





«При неоднократных нарушениях может быть приостановлена лицензия. [Это происходит] в судебном порядке», — лаконично ответили в новосибирском Росздравнадзоре, но подробнее пояснить отказались, предложив написать письменный запрос.







Два года назад клиника «Дюна» уже попадала в громкий скандал — её пластический хирург попал под уголовное дело из-за смерти пациентки после абдоминопластики (пластическая операция на животе). Муж сибирячки требовал в суде 10 млн рублей, но выиграть дело ему не удалось.