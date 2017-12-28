Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска

Ёлки из поленьев, противогазов и гигантские ели — среди них даже нашлась одна говорящая

До Нового года остались считаные дни, если даже не часы. Новосибирцы вовсю уже отмечают корпоративы и украшают офисы к празднику. Чиновники, врачи, ректоры университетов и сотрудники различных компаний города показали, как нескучно украсили рабочие места, а корреспонденты НГС.НОВОСТИ сфотографировали самые красивые ёлки в важных учреждениях Новосибирска, а также нашли альтернативные ёлки — под многими из них можно сфотографироваться.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Начнём с нашей ёлочки. В редакции НГС.НОВОСТИ её украсили как в детстве: множество ярких игрушек, бусы, сверкающая мишура и гирлянды, а на верхушке большая золотая звезда. Мы старались!


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Одна из самых нарядных ёлок города стоит в зале ожидания вокзала Новосибирск-Главный, а вокруг неё — все 12 символов восточного календаря. Кажется, здесь можно проводить утренник для малышей.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Нет, это вовсе не интерьеры модной фотостудии, а клиника Мешалкина. Нарядные ёлочки там стоят в каждом корпусе, ведь многим пациентам придётся встретить Новый год не дома с родными, а на больничной койке после серьёзной операции. В такой праздничной атмосфере и выздоравливать веселее.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


В мэрии ёлка традиционная, без особых излишеств — в меру красных, золотых и синих шаров, немного гирлянд, а сверху красная звезда.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


В здании правительства Новосибирской области нарядили сразу несколько ёлок — на первом этаже стоит деревце с золотыми и красными шарами и белыми бантами… 


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


... а в коридорах нарядили золотистыми и фиолетовыми игрушками. Какая вышла симпатичнее?


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Ёлка в ТРК «Эдем» в Академгородке претендует на звание одной из самых больших в городе — высота натуральной ели достигает 12 метров, а звезда на верхушке находится на уровне третьего этажа комплекса.


«Ветви стянули стяжками до двух метров в диаметре и занесли через главный вход под покровом ночи. В эту же ночь её поставили в вертикальное положение в заранее сваренную металлическую подставку и закрепили тросами по этажам. Ставили с помощью тросов, системы блоков, в установке участвовало более 30 человек, вес ёлки 1,5 тонны», — рассказали в отделе маркетинга ТРК «Эдем». Ёлка простоит в «Эдеме» до 15 января, а после её отвезут в зоопарк на корм животным, также ТРК обещает высадить новые деревья на сумму, равную затратам на ёлку.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


В коридорах Новосибирского государственного университета поставили трёхметровую ёлку с красными и золотыми украшениями и небольшой искусственный камин, возле которого так и хочется присесть с большой кружкой какао и унять волнение перед экзаменом по квантовой механике. Однако это не самая большая ёлка НГУ.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Главная ёлка университета высотой целых восемь метров, её наряжали сотрудники и студенты объединения «Добровольцы НГУ».


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


А эта богато украшенная, словно из сказки про Щелкунчика, стоит в кабинете ректора Новосибирского государственного технического университета Анатолия Батаева — кроме обычных игрушек на ней есть фирменные снежинки вуза.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Возле ёлки Центра финансовых технологий оказываешься словно в гостиной шумной семьи Кевина МакКаллистера из кинофильма «Один дома». Сами сотрудники офиса на улице Шатурской говорят, что праздничное настроение складывается из «ламповых» мелочей, а в офисах ЦФТ царит очень домашняя атмосфера.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Необычную ёлку собрали программисты Новосибирской государственной областной научной библиотеки — ёлка работает на основе голосового помощника «Яндекса» — «Алисы». Ей можно задавать вопросы.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


В немецком читальным зале библиотеки при поддержке Гёте Института сейчас идёт выставка ёлочных игрушек, которые изготовили школьники, — вышло даже очень симпатично. 


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


В офисе «2ГИС» новогоднее настроение начали создавать уже с начала декабря — эту небольшую ёлочку поставили в кафе компании, чтобы каждый сотрудник мог порадоваться за обедом.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Ёлка не обязательно должна быть с зелёными иголками и сверкающими украшениями. Фотограф Алиса Арефьева изготовила для вечеринки в London bar ёлку в духе постапокалипсиса. «Представьте себе, что будет, если в ядерной пустоши банда рейдеров решит устроить себе ламповый Новый год вопреки всему, что вокруг. Из чего же сделать ёлочку? Поэтому материалы на неё пошли самые разнообразные — буквально всё, что под рукой. Ржавые трубы, кусочки арматуры, оцинковочная лента и пластиковые шланги для основы», — пояснили представители заведения необычное дизайнерское решение.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


В Толмачёво ёлок на любой вкус  — рестораны и заведения аэропорта стремятся удивить необычными украшениями прилетающих в Новосибирск. Например, ёлкой из берёзовых поленьев.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


В театре «Глобус» ёлка под потолок, а украшают её огромными шарами размером с настоящий глобус.


Нарядили красоту: НГС узнал, чем украсили офисы и кабинеты Новосибирска


Одной ёлки в «Глобусе» показалось мало. Главный художник театра Каринэ Булгач изготовила геометричную ёлку, украшенную колокольчиками.


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