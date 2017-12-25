Девушка года: красотка за рулём (фото)

Самые красивые девушки на «Лексусах» и BMW — читатели НГС выбирают лучшую

Декабрьский выпуск проекта будет посвящён всем девушкам месяца на НГС.АВТО, которые со своими машинами принимали участие в рубрике на протяжении уходящего года. Читатели НГС могут проголосовать за понравившуюся участницу и выбрать девушку года – 2017.





Ксения, окончила Сибирский университет потребительской кооперации. Работает в автосалоне, увлекается бодифитнесом, любит автогонки. Ездит на чёрном Ford Focus III.













Анна, замужем, воспитывает 2-летнюю дочь. Два высших образования — финансовый менеджер и переводчик. Работает менеджером по ключевым клиентам компании «Балтика». Увлекается фитнесом, путешествиями. Ездит на спортивной Toyota Celica.













Юлия, два высших образования — управленческое и экономическое. Закончила магистратуру по направлению «банки и банковское дело». Работает в банке с ВИП-клиентами. Владеет Subaru Impreza XV.















Алёна, окончила НГУЭУ по специальности «антикризисное управление». Работает в крупном иностранном банке. Ездит на французском Renault Fluence.















Анастасия, окончила Новосибирский государственный технический университет, специальность — инженер-экономист. Работает региональным менеджером. Ездит на красной Honda CR-V.















Дарья, училась в НГТУ, получила специальность «социальный работник». Помогает мужу в бизнесе, работает фотомоделью, развивает собственный бизнес — магазин модной женской одежды. Автомобиль — синий Lexus NX.















Екатерина, окончила НГТУ, специалист по связям с общественностью. Последние 10 лет проработала в сфере рекламы и PR в обувном бизнесе. Ушла в декретный отпуск по уходу за годовалой дочкой. Занимается прокатом платьев и изготовлением украшений для фотосессий, регулярно посещает фитнес. Автомобиль — Lexus NX 200.















Вероника, окончила Новосибирский технологический институт Московского государственного университета дизайна и технологии по специальности «инженер-химик». Работает в отделе продаж крупной оптовой компании. Ездит на чёрном BMW X5.















Анастасия, получила высшее юридическое образование и неоконченное актёрское. Работает в собственной компании по производству пластырей для похудения. Увлекается химией, натуропатией, минералогией. Ведёт активный образ жизни — танец живота, спортзал, конный спорт. Ездит на белом Lexus RX450.















Ольга, замужем, 10-месячный сын. Высшее техническое образование СибГУТИ, инженер-проектировщик объектов энергетики. Автомобиль — Hyundai Solaris.















Анна, замужем, два высших образования, работает заместителем директора средней школы. Стала лауреатом новосибирского конкурса «Педагог-психолог – 2015» и лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2017». Ездит на ярком Nissan Qashqai.











Девушка года – 2017

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса. Ксения на Ford Focus III

Анна на Toyota Celica

Юлия на Subaru Impreza XV

Алёна на Renault Fluence

Анастасия на Honda CR-V

Дарья на Lexus NX

Екатерина на Lexus NX

Вероника на BMW X5

Анастасия на Lexus RX450

Ольга на Hyundai Solaris

Анна на Nissan Qashqai К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



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