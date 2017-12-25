Девушка года: красотка за рулём (фото)
Самые красивые девушки на «Лексусах» и BMW — читатели НГС выбирают лучшую
Декабрьский выпуск проекта будет посвящён всем девушкам месяца на НГС.АВТО, которые со своими машинами принимали участие в рубрике на протяжении уходящего года. Читатели НГС могут проголосовать за понравившуюся участницу и выбрать девушку года – 2017.
Ксения, окончила Сибирский университет потребительской кооперации. Работает в автосалоне, увлекается бодифитнесом, любит автогонки. Ездит на чёрном Ford Focus III.
Анна, замужем, воспитывает 2-летнюю дочь. Два высших образования — финансовый менеджер и переводчик. Работает менеджером по ключевым клиентам компании «Балтика». Увлекается фитнесом, путешествиями. Ездит на спортивной Toyota Celica.
Юлия, два высших образования — управленческое и экономическое. Закончила магистратуру по направлению «банки и банковское дело». Работает в банке с ВИП-клиентами. Владеет Subaru Impreza XV.
Алёна, окончила НГУЭУ по специальности «антикризисное управление». Работает в крупном иностранном банке. Ездит на французском Renault Fluence.
Анастасия, окончила Новосибирский государственный технический университет, специальность — инженер-экономист. Работает региональным менеджером. Ездит на красной Honda CR-V.
Дарья, училась в НГТУ, получила специальность «социальный работник». Помогает мужу в бизнесе, работает фотомоделью, развивает собственный бизнес — магазин модной женской одежды. Автомобиль — синий Lexus NX.
Екатерина, окончила НГТУ, специалист по связям с общественностью. Последние 10 лет проработала в сфере рекламы и PR в обувном бизнесе. Ушла в декретный отпуск по уходу за годовалой дочкой. Занимается прокатом платьев и изготовлением украшений для фотосессий, регулярно посещает фитнес. Автомобиль — Lexus NX 200.
Вероника, окончила Новосибирский технологический институт Московского государственного университета дизайна и технологии по специальности «инженер-химик». Работает в отделе продаж крупной оптовой компании. Ездит на чёрном BMW X5.
Анастасия, получила высшее юридическое образование и неоконченное актёрское. Работает в собственной компании по производству пластырей для похудения. Увлекается химией, натуропатией, минералогией. Ведёт активный образ жизни — танец живота, спортзал, конный спорт. Ездит на белом Lexus RX450.
Ольга, замужем, 10-месячный сын. Высшее техническое образование СибГУТИ, инженер-проектировщик объектов энергетики. Автомобиль — Hyundai Solaris.
Анна, замужем, два высших образования, работает заместителем директора средней школы. Стала лауреатом новосибирского конкурса «Педагог-психолог – 2015» и лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2017». Ездит на ярком Nissan Qashqai.
Девушка года – 2017
- Ксения на Ford Focus III
- Анна на Toyota Celica
- Юлия на Subaru Impreza XV
- Алёна на Renault Fluence
- Анастасия на Honda CR-V
- Дарья на Lexus NX
- Екатерина на Lexus NX
- Вероника на BMW X5
- Анастасия на Lexus RX450
- Ольга на Hyundai Solaris
- Анна на Nissan Qashqai
Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».
Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой