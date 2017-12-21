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«Запустить бабочку» и «попасть в домик»: тест НГС ко Дню российского хоккея

10 заковыристых вопросов на знание самой сибирской игры

22 декабря отмечают День российского хоккея
22 декабря отмечают День российского хоккея


22 декабря отмечают День российского хоккея — одной из самых популярных спортивных игр в мире. В этот день в 1946 году в Москве начался первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой, а спустя пару лет в Новосибирск привезли первую «канадскую» клюшку и шайбу, что заразило сибиряков хоккейной болезнью. НГС.НОВОСТИ придумали 10 непростых вопросов на знание хоккея и игроков «Сибири», а проиллюстрировать их решили очаровательными девушками из группы поддержки новосибирского клуба. Хоккеистов многие знают в лицо, а красавиц в цветах «Сибири» — нет, и это несправедливо. Полюбоваться ими и проверить свои познания в хоккее вы можете в новом тесте от НГС.НОВОСТИ.


Как всегда, начнём с простого: на что хоккеисты надевают гамаши?

  • На руки — это же перчатки.
  • На ноги — это же чулки.
  • На коньки — это же лезвия.


Как в игре «попасть в домик»?

  • Забросить шайбу в сторону скамейки для игроков своей команды.
  • Попасть шайбой сопернику в пах.
  • Забить гол, пропустив шайбу между ног вратаря.


Где в Новосибирске залили первую в городе хоккейную коробку?

  • На окраине Академгородка, неподалёку от Дома учёных.
  • На набережной Оби у речного вокзала.
  • В одном из дворов рядом с нынешним ЛДС «Сибирь».


Как на льду «запустить бабочку»?

  • Сделать несильный бросок, чтобы шайба полетела кувырком по льду.
  • Попасть клюшкой по шайбе так, чтобы она подскочила вверх.
  • Показать не очень приличный жест судье.


Из какого города приехал играть за «Сибирь» её самый взрослый игрок — 35-летний Сергей Коньков?

  • Из Новосибирска.
  • Из Москвы.
  • Из Осбю — это в Швеции.


Создатели какого популярного мультфильма нарисовали известного новосибирского хоккеиста, выступающего сейчас в США, Владимира Тарасенко?

  • «Смешарики».
  • «Южный Парк».
  • «Губка Боб Квадратные Штаны».


Что такое тафгай?

  • Это игрок, который постоянно дерётся на льду.
  • Это звук финальной сирены.
  • Это когда один игрок забивает три шайбы за матч.


Какое достижение «Сибири» на сегодня считается наивысшим?

  • Чемпион РСФСР.
  • Второе место на турнире памяти Виктора Блинова.
  • Бронзовые медали КХЛ.


Как превратить какой-нибудь матч «Сибири» в бенди?

  • Оставить в каждой команде по одному игроку и одному вратарю. 
  • Заменить шайбу на мяч.
  • Поставить на лёд стол с едой и вином.


Что нужно делать игрокам, если они увидели на льду замбони?

  • Всем придётся уйти — лёд перезаливают.
  • Петь гимн и радоваться — их только что наградили почётной наградой!
  • Вернуть замбони обратно в раздевалку, как он на льду-то оказался?!


«Запустить бабочку» и «попасть в домик»: тест НГС ко Дню российского хоккея

Правильные ответы: 5/10

Вы почти ничего не смыслите в хоккее! И верните замбони из раздевалки, наконец!

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«Запустить бабочку» и «попасть в домик»: тест НГС ко Дню российского хоккея

Правильные ответы: 5/10

Вы немного разбираетесь в хоккее и даже неплохо держитесь на льду в экипировке, но гамаши на руках вас всё же выдают!

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«Запустить бабочку» и «попасть в домик»: тест НГС ко Дню российского хоккея

Правильные ответы: 5/10

Вы — превосходный игрок, вперёд на лёд!

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