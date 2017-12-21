«Запустить бабочку» и «попасть в домик»: тест НГС ко Дню российского хоккея

22 декабря отмечают День российского хоккея





22 декабря отмечают День российского хоккея — одной из самых популярных спортивных игр в мире. В этот день в 1946 году в Москве начался первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой, а спустя пару лет в Новосибирск привезли первую «канадскую» клюшку и шайбу, что заразило сибиряков хоккейной болезнью. НГС.НОВОСТИ придумали 10 непростых вопросов на знание хоккея и игроков «Сибири», а проиллюстрировать их решили очаровательными девушками из группы поддержки новосибирского клуба. Хоккеистов многие знают в лицо, а красавиц в цветах «Сибири» — нет, и это несправедливо. Полюбоваться ими и проверить свои познания в хоккее вы можете в новом тесте от НГС.НОВОСТИ.

