«Запустить бабочку» и «попасть в домик»: тест НГС ко Дню российского хоккея
10 заковыристых вопросов на знание самой сибирской игры
22 декабря отмечают День российского хоккея — одной из самых популярных спортивных игр в мире. В этот день в 1946 году в Москве начался первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой, а спустя пару лет в Новосибирск привезли первую «канадскую» клюшку и шайбу, что заразило сибиряков хоккейной болезнью. НГС.НОВОСТИ придумали 10 непростых вопросов на знание хоккея и игроков «Сибири», а проиллюстрировать их решили очаровательными девушками из группы поддержки новосибирского клуба. Хоккеистов многие знают в лицо, а красавиц в цветах «Сибири» — нет, и это несправедливо. Полюбоваться ими и проверить свои познания в хоккее вы можете в новом тесте от НГС.НОВОСТИ.
Как всегда, начнём с простого: на что хоккеисты надевают гамаши?
- На
руки — это же перчатки.
- На ноги — это же чулки.
- На
коньки — это же лезвия.
Как в игре «попасть в домик»?
- Забросить шайбу в сторону скамейки для игроков своей команды.
- Попасть
шайбой сопернику в пах.
- Забить гол, пропустив шайбу между ног вратаря.
Где в Новосибирске залили первую в городе хоккейную коробку?
- На
окраине Академгородка, неподалёку от Дома учёных.
- На набережной Оби у речного вокзала.
- В
одном из дворов рядом с нынешним ЛДС «Сибирь».
Как на льду «запустить бабочку»?
- Сделать несильный бросок, чтобы шайба полетела кувырком по льду.
- Попасть клюшкой по шайбе так, чтобы она подскочила вверх.
- Показать не очень приличный жест судье.
Из какого города приехал играть за «Сибирь» её самый взрослый игрок — 35-летний Сергей Коньков?
- Из Новосибирска.
- Из Москвы.
- Из Осбю — это в Швеции.
Создатели какого популярного мультфильма нарисовали известного новосибирского хоккеиста, выступающего сейчас в США, Владимира Тарасенко?
- «Смешарики».
- «Южный Парк».
- «Губка Боб Квадратные Штаны».
Что такое тафгай?
- Это игрок, который постоянно дерётся на льду.
- Это звук
финальной сирены.
- Это когда один игрок забивает три шайбы за матч.
Какое достижение «Сибири» на сегодня считается наивысшим?
- Чемпион
РСФСР.
- Второе
место на турнире памяти Виктора Блинова.
- Бронзовые медали КХЛ.
Как превратить какой-нибудь матч «Сибири» в бенди?
- Оставить в каждой команде по одному игроку и одному вратарю.
- Заменить шайбу на мяч.
- Поставить на лёд стол с едой и вином.
Что нужно делать игрокам, если они увидели на льду замбони?
- Всем придётся уйти — лёд перезаливают.
- Петь гимн и радоваться — их только что наградили почётной наградой!
- Вернуть
замбони обратно в раздевалку, как он на льду-то оказался?!
Правильные ответы: 5/10
Вы почти ничего не смыслите в хоккее! И верните замбони из раздевалки, наконец!
Правильные ответы: 5/10
Вы немного разбираетесь в хоккее и даже неплохо держитесь на льду в экипировке, но гамаши на руках вас всё же выдают!
Правильные ответы: 5/10
Вы — превосходный игрок, вперёд на лёд!
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Кирилл Шматков
Фото Александра Лукина (1, 3–5, 7–11), Алексея Иванова (2, 6)