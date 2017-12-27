Прогремели на весь мир

Депутат-матерщинник, РПЦ против «Щелкунчика» и Освенцим на Оби — обзор самых громких скандалов года

Новосибирск — даром что жители Москвы считают его глухой провинцией — в этом году не раз попадал на страницы федеральных, а то и международных СМИ: были и нелепые, и трагические события, благодаря которым о нашем городе говорили в разных уголках планеты. Обозреватель НГС.НОВОСТИ вспомнил 10 новосибирских событий 2017 года, которые обсуждали далеко за границами нашего города, — и предлагает вам их вспомнить.

Церковь против «Щелкунчика»


Прогремели на весь мир


В начале января на премьере оперы «Рождество» митрополит Новосибирский и Бердский Тихон неожиданно противопоставил это представление всемирно известному балету «Щелкунчик», назвав его оккультной постановкой, а самого героя сказки Гофмана — «принцем-оборотнем», представление о котором «не отражает суть Рождества Христова». Если бы речь шла о каком-то современном спектакле, на высказывание священника, может быть, и не обратили бы особого внимания. Однако балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского давно стал классикой российской и мировой музыки, так что смелая трактовка Тихона вызвала бурю в соцсетях и массу публикаций в самых разных медиа — от либерального «Дождя» до вполне консервативного агентства ТАСС.


Назад, в Германию


Прогремели на весь мир


Наделавшая много шума семья Мартенс, сбежавшая в 2016 году из Германии «от сексуального просвещения» и поселившаяся в селе Кыштовка Новосибирской области. Приезд «сексуальных беженцев» активно освещался государственными телеканалами, а в 2017 году семья неожиданно уехала из Новосибирской области. Причиной отъезда, как потом выяснилось, стали проблемы с обустройством на новом месте. Впоследствии, впрочем, семья Мартенс всё же обосновалась в России, только выбрав для этого уже Ставропольский край.   


Ревнивец с двустволкой


Прогремели на весь мир


В феврале во дворе дома на улице Богдана Хмельницкого произошло безжалостное убийство, которое зафиксировала камера наружного наблюдения. Мужчина дважды выстрелил в женщину, которая проходила мимо его машины, а потом оставил её на улице умирать. Как потом выяснилось, новосибирец Сергей Романов таким образом отомстил своей бывшей любовнице, которая решила порвать с ним отношения. Шокирующее обыденностью происходящего видео обошло большинство центральных каналов и даже засветилось в международной хронике. В декабре суд приговорил убийцу к 11 годам строго режима. 


Случайное лишение девственности


Прогремели на весь мир


30-летняя жительница Новосибирска отсудила у родильного дома 45 тысяч рублей за то, что врач-гинеколог лишила её девственности во время осмотра. Сам по себе этот неприятный инцидент случился ещё в начале 2016 года, после чего пострадавшая подала в суд, утверждая, в частности, что случившиеся с ней после посещения гинеколога изменения привели к расторжению помолвки. Возмещение ущерба оказалось небольшим, зато сама по себе история попала а целый ряд федеральных изданий (включая не новостные, такие как журнал «Космополитен»). 


Шутки про Освенцим


Прогремели на весь мир


В апреле НГС.НОВОСТИ написали о бане в районе Бугринской рощи, которая мало того что была названа «АБВЕР» (орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919–1944 годах. — НГС.НОВОСТИ), так ещё и придумала себе креативный (как показалось, видимо, владельцу) слоган: «Освенцим отдыхает», имея в виду, по всей видимости, жар в парной. История разошлась по социальным сетям и федеральным СМИ как пример цинизма и безвкусицы.


Дело Морковина


Прогремели на весь мир


В мае новосибирец Дмитрий Морковин решил заступиться за пару прохожих, к которым, как он утверждал, привязались двое агрессивных хулиганов. Послав одного из нападавших в нокаут, Дмитрий уехал по своим делам — и попал под уголовное дело о нанесении побоев. Эта история тогда настолько взбудоражила публику, что пост об этом в группе НГС в сети Facebook собрал больше миллиона прочтений (и ещё порядка 250 тысяч добавила сеть «ВКонтакте»). История, впрочем, оказалась в итоге запутанной. Найти пару, которую защищал Морковин, так и не удалось, а получивший нокаутирующий удар в голову мужчина утверждал впоследствии, что просто дурачился и ни к кому не приставал.


«Тион» под следствием


Прогремели на весь мир


В июне генеральный директор новосибирской компании «Тион» Дмитрий Трубицын попал под уголовное дело о фальсификации очистителей воздуха, которые компания поставляет в больницы по государственным контрактам. Сами по себе эти обвинения прозвучали ещё в прошлом году, но в компании (и тогда, и сейчас) называют эту ситуацию недоразумением, которое компания сразу же устранила. Многочисленные защитники Трубицина  в самом Новосибирске и за его пределами восприняли эту историю как атаку на инновационный частный бизнес в принципе. О деле «Тиона» написали все крупнейшие деловые издания, а журналы «Секрет фирмы» и «Эксперт» посвятили ему целые расследования. В декабре Трубицына выпустили из под домашнего ареста. Дело против его компании, впрочем, так и не закрыто. 


Смерть продавщицы в Донбассе


Прогремели на весь мир


В середине августа в непризнанной Донецкой Народной республике погибла жительница Новосибирской области Анастасия Паутова. По понятным причинам российские СМИ о ней практически не писали, зато этот случай разошёлся в украинской прессе, где сибирячку называли не иначе как «террористкой». Анастасия стала не первой жертвой этой войны из Новосибирска, однако до неё речь шла всё же только о мужчинах. Что на самом деле заставило несостоявшегося филолога бросить в Новосибирске двухлетнюю дочь и уехать на войну, так и осталось загадкой. Как, впрочем, и обстоятельства её гибели. 


Сердитый депутат


Прогремели на весь мир


В августе же в сети появилось видео, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков ругается на рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser. Сам по себе факт того, что чья-то машина оказалась на штрафстоянке, вряд ли заинтересовал бы широкую публику. Но увидев, как негодует представитель власти (пусть и законодательной), читатели прониклись к нему не сочувствием, а злорадством. Теперь о том, как умеет материться Титков, знает вся страна.


Сладкое убежало


Прогремели на весь мир


Много шума из ничего наделало озеро Сладкое на границе с Казахстаном. Сначала появилось сообщение, что в результате очередной демаркации государственной границы небольшой водоём был передан Республике Казахстан. Новость о том, что где-то в Сибири разбрасываются налево и направо озёрами, так возмутила публику, что публикациями об этом отметились вполне солидные издания вроде «Российской газеты» или Газеты.Ру. Потом, правда, выяснилось, что дело вовсе не в каком-то разбрасывании территориями (и водоёмами). Просто озеро это порядком усохло, и реально существующий сейчас водоём полностью остался на территории сопредельного государства.

Прочтений: 3119
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено