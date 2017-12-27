Прогремели на весь мир

Новосибирск — даром что жители Москвы считают его глухой провинцией — в этом году не раз попадал на страницы федеральных, а то и международных СМИ: были и нелепые, и трагические события, благодаря которым о нашем городе говорили в разных уголках планеты. Обозреватель НГС.НОВОСТИ вспомнил 10 новосибирских событий 2017 года, которые обсуждали далеко за границами нашего города, — и предлагает вам их вспомнить.

Церковь против «Щелкунчика»











В начале января на премьере оперы «Рождество» митрополит Новосибирский и Бердский Тихон неожиданно противопоставил это представление всемирно известному балету «Щелкунчик», назвав его оккультной постановкой, а самого героя сказки Гофмана — «принцем-оборотнем», представление о котором «не отражает суть Рождества Христова». Если бы речь шла о каком-то современном спектакле, на высказывание священника, может быть, и не обратили бы особого внимания. Однако балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского давно стал классикой российской и мировой музыки, так что смелая трактовка Тихона вызвала бурю в соцсетях и массу публикаций в самых разных медиа — от либерального «Дождя» до вполне консервативного агентства ТАСС.







Назад, в Германию











Наделавшая много шума семья Мартенс, сбежавшая в 2016 году из Германии «от сексуального просвещения» и поселившаяся в селе Кыштовка Новосибирской области. Приезд «сексуальных беженцев» активно освещался государственными телеканалами, а в 2017 году семья неожиданно уехала из Новосибирской области. Причиной отъезда, как потом выяснилось, стали проблемы с обустройством на новом месте. Впоследствии, впрочем, семья Мартенс всё же обосновалась в России, только выбрав для этого уже Ставропольский край.







Ревнивец с двустволкой











В феврале во дворе дома на улице Богдана Хмельницкого произошло безжалостное убийство, которое зафиксировала камера наружного наблюдения. Мужчина дважды выстрелил в женщину, которая проходила мимо его машины, а потом оставил её на улице умирать. Как потом выяснилось, новосибирец Сергей Романов таким образом отомстил своей бывшей любовнице, которая решила порвать с ним отношения. Шокирующее обыденностью происходящего видео обошло большинство центральных каналов и даже засветилось в международной хронике. В декабре суд приговорил убийцу к 11 годам строго режима.





Случайное лишение девственности











30-летняя жительница Новосибирска отсудила у родильного дома 45 тысяч рублей за то, что врач-гинеколог лишила её девственности во время осмотра. Сам по себе этот неприятный инцидент случился ещё в начале 2016 года, после чего пострадавшая подала в суд, утверждая, в частности, что случившиеся с ней после посещения гинеколога изменения привели к расторжению помолвки. Возмещение ущерба оказалось небольшим, зато сама по себе история попала а целый ряд федеральных изданий (включая не новостные, такие как журнал «Космополитен»).







Шутки про Освенцим











В апреле НГС.НОВОСТИ написали о бане в районе Бугринской рощи, которая мало того что была названа «АБВЕР» (орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919–1944 годах. — НГС.НОВОСТИ), так ещё и придумала себе креативный (как показалось, видимо, владельцу) слоган: «Освенцим отдыхает», имея в виду, по всей видимости, жар в парной. История разошлась по социальным сетям и федеральным СМИ как пример цинизма и безвкусицы.







Дело Морковина









В мае новосибирец Дмитрий Морковин решил заступиться за пару прохожих, к которым, как он утверждал, привязались двое агрессивных хулиганов. Послав одного из нападавших в нокаут, Дмитрий уехал по своим делам — и попал под уголовное дело о нанесении побоев. Эта история тогда настолько взбудоражила публику, что пост об этом в группе НГС в сети Facebook собрал больше миллиона прочтений (и ещё порядка 250 тысяч добавила сеть «ВКонтакте»). История, впрочем, оказалась в итоге запутанной. Найти пару, которую защищал Морковин, так и не удалось, а получивший нокаутирующий удар в голову мужчина утверждал впоследствии, что просто дурачился и ни к кому не приставал.







«Тион» под следствием









В июне генеральный директор новосибирской компании «Тион» Дмитрий Трубицын попал под уголовное дело о фальсификации очистителей воздуха, которые компания поставляет в больницы по государственным контрактам. Сами по себе эти обвинения прозвучали ещё в прошлом году, но в компании (и тогда, и сейчас) называют эту ситуацию недоразумением, которое компания сразу же устранила. Многочисленные защитники Трубицина в самом Новосибирске и за его пределами восприняли эту историю как атаку на инновационный частный бизнес в принципе. О деле «Тиона» написали все крупнейшие деловые издания, а журналы «Секрет фирмы» и «Эксперт» посвятили ему целые расследования. В декабре Трубицына выпустили из под домашнего ареста. Дело против его компании, впрочем, так и не закрыто.





Смерть продавщицы в Донбассе











В середине августа в непризнанной Донецкой Народной республике погибла жительница Новосибирской области Анастасия Паутова. По понятным причинам российские СМИ о ней практически не писали, зато этот случай разошёлся в украинской прессе, где сибирячку называли не иначе как «террористкой». Анастасия стала не первой жертвой этой войны из Новосибирска, однако до неё речь шла всё же только о мужчинах. Что на самом деле заставило несостоявшегося филолога бросить в Новосибирске двухлетнюю дочь и уехать на войну, так и осталось загадкой. Как, впрочем, и обстоятельства её гибели.







Сердитый депутат











В августе же в сети появилось видео, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков ругается на рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser. Сам по себе факт того, что чья-то машина оказалась на штрафстоянке, вряд ли заинтересовал бы широкую публику. Но увидев, как негодует представитель власти (пусть и законодательной), читатели прониклись к нему не сочувствием, а злорадством. Теперь о том, как умеет материться Титков, знает вся страна.





Сладкое убежало









Много шума из ничего наделало озеро Сладкое на границе с Казахстаном. Сначала появилось сообщение, что в результате очередной демаркации государственной границы небольшой водоём был передан Республике Казахстан. Новость о том, что где-то в Сибири разбрасываются налево и направо озёрами, так возмутила публику, что публикациями об этом отметились вполне солидные издания вроде «Российской газеты» или Газеты.Ру. Потом, правда, выяснилось, что дело вовсе не в каком-то разбрасывании территориями (и водоёмами). Просто озеро это порядком усохло, и реально существующий сейчас водоём полностью остался на территории сопредельного государства.