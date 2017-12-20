Новый год не по карману: в Новосибирске резко подорожала красная икра

Торговцы винят в этом плохой улов и низкий спрос — и просят за 100 грамм 540 рублей

Глобальное потепление ударит по новосибирцам в этом декабре, несмотря на сильные морозы. Изменение климата привело к снижению вылова красной рыбы на Сахалине, в результате цена красной икры в конце года выросла уже более чем на 30%. Подорожал даже имитирующий икру суррогат — он стоит теперь почти столько же, сколько лет восемь назад настоящая икра. Подробности и обзор цен в магазинах Новосибирска — в материале НГС.НОВОСТИ.





В прошлом году икра на развес стоила порядка 2500 рублей за килограмм





Розничная цена красной икры в новосибирских магазинах выросла по сравнению с прошлым годом как минимум на 30%.







«В прошлом декабре банка 95 грамм стоила у нас от 189 рублей, а сейчас в районе 250 рублей, и это цена по акции. Соответственно, упали и продажи», — подтвердила НГС.НОВОСТИ директор по маркетингу торгового холдинга «Гигант» Мария Бей.







Самая дешёвая икра в банках, которую встретил корреспондент НГС.НОВОСТИ, стоит 270 рублей за 95 грамм





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, обычная цена маленькой банки (95 грамм) в сети «Мегас» сейчас 326 рублей, цена по акции — 269 рублей. И это далеко не предел. Так, в сети «Рыбный день» стограммовые стеклянные баночки под маркой «Смак» новосибирского производства продаются за 441 рубль, а икра на вес — по 3600 рублей килограмм (то есть 95 грамм такой икры будут стоить 342 рубля).





В «Ленте» такие же баночки (95 грамм) можно купить за 349 рублей 99 копеек (цена для обладателей дисконтных карт «Ленты»), а продукт под собственной торговой маркой сети «365» стоит 299 рублей 99 копеек. Дороже всех икру продают в «Универсаме» — здесь цена её на вес уже 5452 рубля за килограмм.







Чтобы лучше продать подорожавший продукт, торговцы выкладывают баночки на лёд, как охлажденную рыбу





Причиной повышения цен, по мнению торговцев, является плохой улов, который вызван аномальным потеплением воды на Дальнем Востоке. Так по данным Росрыболовства, Хабаровский край и Сахалин в 2015–2016 годах обеспечивали больше 44% всего вылова лососевых на Дальнем Востоке, а в этом году их доля уже снизилась до 28%.







Цена килограмма икры в некоторых магазинах уже перевалила за 5000 рублей





Издание РБК приводит мнение руководителя группы компаний «Доброфлот» (один из крупнейших в стране рыбопереработчиков) Александра Ефремова, который считает, что рост цен вызван именно сокращением вылова на Сахалине, поскольку тамошняя рыба (и икра) ценится дороже и идёт на экспорт в первую очередь.







Представитель ещё одной новосибирской розничной компании на условиях анонимности сообщил, что рост цен поставил поставщиков перед нелёгким выбором.







«Продажи упали, и все пытаются компенсировать это, ещё больше повышая цены, в надежде на то, что перед Новым годом люди купят икру в любом случае. Но это снижает спрос ещё больше, поскольку, видя цену в 400 рублей за маленькую баночку, значительная часть покупателей готова просто отказаться от этого деликатеса в принципе», — говорит собеседник.







Тем, кто не может себе позволить настоящий продукт, магазины предлагают имитацию. На фотографиях в Instagram она будет неотличима от настоящей





Желающие украсить новогодний стол красной икрой, впрочем, могут воспользоваться её дешёвой имитацией. Так, в сети «Лента» были замечены баночки такого заменителя — с дизайном, не отличающимся от обычной красной икры. Стоит такой суррогат 84 рубля. Примерно столько же, кстати, стоила в Новосибирске настоящая икра в 2010 году.





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