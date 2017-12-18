«Это что за прикол?»: НГС устроил эксперимент с новой купюрой в 2000 рублей

На прошлой неделе в Новосибирск привезли новые купюры номиналом 2000 рублей — голубенькие бумажки, напоминающие евро, украсили Русский мост во Владивостоке и космодром Восточный. Банк России презентовал их вместе с «крымскими» 200-рублёвками ещё в октябре, но в Новосибирске, как и большинстве других городов страны, новые деньги — ещё диковинка. Обозреватель НГС.НОВОСТИ одним из первых в городе обзавёлся необычной купюрой и проверил, примут ли её продавцы и кассиры в магазинах, а заодно узнал, как её отличить от подделки. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Банкноты непривычным номиналом 2000 рублей появились в новосибирских банках на прошлой неделе, — совсем скоро, как уверяют в Сибирском ГУ Банка России, в городских банкоматах обновят программное обеспечение на приём и выдачу новых купюр, и тогда они появятся у каждого. Первыми, по словам начальника управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Натальи Гречаник, новые банкноты получили жители города-символа — Владивостока, а также Москвы.





На лицевой стороне ярко-голубой двухтысячной купюры изображён Русский мост, а на оборотной — космодром Восточный.





Новую купюру сделали в ярко-голубом цвете





Города-символы для новой купюры выбирали ещё в прошлом году с помощью народного голосования — любой человек мог предложить город и достопримечательность. В голосовании участвовал и Новосибирск — местные жители хотели увидеть на новых банкнотах Бугринский мост, оперный театр, зоопарк, часовню во имя Святого Николая Чудотворца и другие примечательные места города. Но Новосибирск выбыл из голосования.





Сама же купюра внешне сильно отличается от других российских, но, по планам Центробанка, к подобному дизайну рано или поздно приведут все банкноты.





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ отправились с новой бумажкой по магазинам и проверили, получится ли ею где-нибудь расплатиться. В итоге купюра везде вызвала подозрения.









Первой точкой стал супермаркет «Лента» — кассир на мгновение засомневалась, брать её или нет, но в итоге поняла, что перед ней — та самая купюра. «Ого!» — воскликнула она, проверила бумажку на просвет и положила её в кассу. Покупатели в очереди тоже удивились новой банкноте и предположили, что это подделка. «Да вон, смотрите, у него (автора. — К.Ш.) глаза красные — всю ночь поди рисовал!» — пошутила одна из покупательниц.









В «Холди», заметив новую банкноту, собрали целый «консилиум» с продавцом, администратором и охранником — последний, по правилам магазина, должен вызвать полицейских, если купюра окажется подделкой. Наша же — самая настоящая, прямо из банка.









В супермаркетах популярных сетей к новой банкноте относятся с большим доверием. В крайнем случае, как смеются продавцы, интересную фальшивку не жалко оставить себе. А вот в небольших магазинчиках новую купюру отказываются даже в руки брать — так было, например, в одном из киосков со сладостями в ТК «Гранит» у станции метро «Площадь Маркса».









Продавец продуктового магазина на Ватутина долго смотрела на голубую бумажку, лежащую на тарелке, и в итоге сказала, что проверить — проверит, но брать её в любом случае не станет.









В канцелярском магазине на Ватутина попытку расплатиться новой банкнотой приравняли к попытке ограбления — девушка за прилавком отказалась пробивать товар: «У нас в таком номинале ещё не существуют. Можете до банка сходить обменять». На возражения и просьбы проверить её на подлинность она вызвала охрану. Но и охранник, приехавший спустя 10 минут, нам не помог. «Девушка сомневается, так что извините», — развёл он руками.









Девушки из сети кондитерских «Кузина» долго вертели бумажку в руках, пытались разглядеть водяные знаки и прощупать рельефные элементы и даже включили запылившийся детектор валют. Они решили, что банкнота, безусловно, настоящая, но вот сдачи у них нет. Необычная банкнота привлекла внимание людей из очереди — они просили корреспондентов НГС.НОВОСТИ продать им её за 2100 рублей, но у них ничего не вышло.









В метро купюра ненадолго вызвала подозрения у кассира, но после проверки на её лице появилась улыбка. Удостоверилась в подлинности и продлила нам проездной.









В аптеку с новой купюрой лучше идти за чем-то несрочным — кассир унесла бумажку в подсобку, затем вместе с администратором проверила её на детекторе и, собравшись с мыслями, решила её взять. Узнав об эксперименте НГС.НОВОСТИ, попросила банкноту, чтобы её сфотографировать.









Продавец супермаркета «Ярче!» в ГУМе завертела головой, когда у неё на тарелочке оказались 2000 одной бумажкой. Она позвала свою коллегу, и вместе они, увидев на просвете изображение моста, решили, что купюра настоящая и что её место — в кассе.









Последней точкой стала булочная в подземке рядом со станцией метро «Площадь Ленина» — девушка посмеялась и сказала, что ею у неё ещё не расплачивались, но она держала её в руках: «Это что за прикол?! О, Господи! Я бы взяла, но я ещё не знаю, как их проверять».





Как пояснили в Сибирском ГУ Банка России, новые банкноты в 200 и 2000 рублей являются «законным средством наличного платежа на территории всей страны и обязательны к приёму без каких-либо ограничений». Если у покупателя возникают проблемы — нужно обратиться к администратору магазина, а в противном случае написать жалобу в Роспотребнадзор или Банк России.





Отличить подлинную двухтысячную купюру от подделки несложно. Для того нужно обратить внимание на как минимум три защитных признака.









Так, на лицевой стороне на поле с надписью «РОССИЯ», если смотреть на него под острым углом, появляется число «2000» с разноцветными цифрами — цвета меняются, если банкноту повернуть. На стилизованном изображении солнца яркое блестящее кольцо перемещается, если купюру покачать. На защитной нити под острым углом можно увидеть повторяющиеся символы рубля, а если повернуть банкноту, то появятся числа «2000». Кроме того, скрытый символ рубля можно увидеть в квадрате в левом нижнем углу — в зависимости от расположения банкноты он выглядит светлым на тёмном фоне или тёмным на светлом фоне. Если вооружиться лупой, на фундаменте здания справа можно увидеть повторяющийся микротекст: «Владивосток».





На просвет на светлой части купюры можно увидеть водяной знак — мост на фоне солнца и число «2000».





На оборотной стороне на фоне рисунка можно разглядеть мелкие графические элементы космической тематики: звёзды, созвездия и космонавтов в скафандрах, а на карте Дальнего Востока — листья и животных, а также «2000». В нижней части картинки расположен повторяющийся микротекст: «КОСМОДРОМВОСТОЧНЫЙ».







Совсем скоро в кошельках новосибирцев «зашуршит» ещё одна новая купюра — зелёная номиналом в 200 рублей с Севастополем. Её обещают завезти в банки в начале следующего года.





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