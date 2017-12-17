Разворовали стройку века

Этой осенью в Новосибирске должен был открыться первый участок главной стройки Новосибирска последних лет — Восточного обхода. По старым планам, в октябре этого года Кольцово и Раздольное должна была связать 20-километровая дорога, но вместо неё на выровненных участках пустырь, а на месте некогда большого стройгородка, в котором кипела работа, осталась пара вагончиков с охранниками, которые присматривают за брошенной техникой. Дорожники жалуются на миллионные долги и вот-вот лишатся своих домов, тогда как заказчик обещает сдать трассу к новой дате. О том, что происходит на скандальной и самой крупной дорожной стройке региона сегодня, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Посмотреть на место будущей трассы можно только с технологической дороги. Въезд на неё — по пропускам, которые выдаёт генподрядчик «Сибмост». Найти само дорожное полотно непросто: всё поросло травой и прикрыто сугробами.





«Верхний слой начал зарастать, он плотность теряет. Даже чтобы заново начать работы — огромные деньги нужны», — качает головой директор компании «Эко-кран» Михаил Молоствов, чьи грейдеры обслуживали технологическую дорогу стройки.





«Нива» на фоне Восточного обхода — она стоит поперёк будущей трассы





В последний раз корреспонденты НГС.НОВОСТИ были на стройке Восточного обхода весной 2016 года, и с тех пор здесь почти ничего не изменилось.







Технологическая дорога вдоль обхода закрыта шлагбаумом





Михаил вместе с другим дорожником — предпринимателем Виктором Чертковым — когда-то работали на этой стройке, но с тех пор здесь почти не бывают. «Я думал, здесь хоть что-то по-другому будет, а нет, всё точно так же. Ничего не прибавилось», — удивляются дорожники, разглядывая старое рабочее место из окна «Нивы». Со стороны Новолугового нас встречает шлагбаум, а рядом с ним то, что раньше было стройгородком, в том числе большой модуль с офисом московской «Инфраструктуры», — сейчас здесь осталось лишь несколько вагончиков.







Бывший строительный городок «Инфраструктуры» у Новолугового





Михаил Молоствов и Виктор Чертков не скрывают своего отчаяния — первому за работу на Восточном обходе должны выплатить более 5 млн рублей, а второму — более 2 млн. К слову, вместе с ними расчёт не получили ещё до 13 компаний, которые строили объект, — общий долг перед ними достигает 100 млн рублей.





За образовавшимися долгами, как и за срывами сроков строительства, по их словам, стоит московская компания «Инфраструктура», привлечённая генподрядчиком дороги «Сибмостом», — компания получила аванс и пропала. По словам директора одной из транспортных организаций, работавшей с «Инфраструктурой», размер аванса достигал 580 млн рублей, из которых «Инфраструктура» освоила около половины. Где остальные деньги — неизвестно, рассказывал НГС.НОВОСТИ источник той же весной 2016 года.





Стоимость контракта «Сибмоста» с «Инфраструктурой» достигала 4,3 млрд рублей, москвичи должны были построить три путепровода и 16 километров трассы.







«Москвичи оставили офис в поле, когда убежали и кинули всех. Офис дорогой: с кондиционерами, горячей водой, — его весь по частям растащили местные жильцы. Никому не надо. Теперь здесь просто поляна. Это же была стройка века — всё разбомбили, никому ничего не надо», — сетует Виктор Чертков.





Строящийся мост через Иню





Не видно рабочих и на мосту через Иню, который строит сам «Сибмост». Здесь по-прежнему торчат несколько опор через реку, шоссе и железнодорожные пути в районе села Барышево. Этот мост должны были сдать в начале 2017 года. Правда, представители заказчика — ФУАД «Сибирь» — в ответе на запрос НГС.НОВОСТИ сообщили, что работы на этом мосту всё-таки идут — это единственный рабочий участок на всём объезде: «В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству искусственных сооружений — монтаж пролётных строений на эстакадной части в районе реки Иня».





Предполагается, что мост пройдёт и над железнодорожными путями





В ГК «Инфраструктура» с лета этого года введена процедура банкротства — об этом НГС.НОВОСТИ сообщил конкурсный управляющий Эмин Мацаев. «Сейчас здесь выполняются мероприятия, которые предусмотрены законом о банкротстве», — коротко ответил он и добавил, что информацию о долгах и выплаченном авансе комментировать не готов.







Михаил Молоствов (слева) и Виктор Чертков (справа) говорят, что не хотят никого видеть за решёткой, они ждут, когда с ними рассчитаются





«Мы уже до отчаяния доведены. Прежде чем эту деятельность начать, я брал большой кредит, заложил свой дом. Сейчас идут суды, и банк изымает у меня дом, который я сам построил. Я останусь на поляне, можно сказать, — рассказывает Чертков. — Когда попадаешь в такую яму, из неё очень сложно выбираться. У меня сейчас такая ситуация, что я могу лишиться дома. Прошлым летом даже на хлеб не было, а я — предприниматель с тяжёлой техникой. Был даже такой момент, что мне пришлось сдать [в ломбард] обручальное кольцо». «А у меня восемь детей, а в следующем году будет девять», — добавляет Михаил.





Технологическую дорогу строили для того, чтобы по ней ездила крупная строительная техника. Сейчас она пустует





В областном правительстве прокомментировать ситуацию на стройке не смогли, сославшись на то, что объект федеральный и его курирует ФУАД «Сибирь». В пресс-службе ФУАД НГС.НОВОСТИ на вопрос о новых сроках сдачи объекта ответили, что первый этап Восточного обхода включили в адресную инвестиционную программу до 2020 года, с этим же связан срыв сроков. По поводу долгов заказчик ответил, что с генподрядчиком он рассчитался полностью, а контролировать его финансовые отношения с субподрядными компаниями не имеет права.





Место, где должен пролегать Восточный обход





Дорожники оказались в безвыходной ситуации и пытаются пробиться к губернатору и президенту. До этого они устроили пикет у здания областного правительства, но им никто не помогает.





«Мы записались на приём к новому губернатору, наш вопрос отдали министру транспорта [Анатолию Костылевскому]. Он был заказчиком нашего объекта, я с ним общался года полтора назад, у него в кабинете был, в ФУАДе (ранее Костылевский работал в ФУАД «Сибирь». — К.Ш.). Задавал ему прямые вопросы, что каким образом "Сибмост" привлёк с вашего согласия московскую компанию, которая зашла только с авторучками? Он объяснял, что, мол, мы посмотрели в интернете и увидели, что они сильные. Почему в течение двух лет не контролировали, кто строил и с каким настроением? Сегодня он министром транспорта назначен, он в курсе дел как министр транспорта, но он не может на сегодняшний день ответить по нему. Он просто сказал, что "Сибмост" якобы за выделенные бюджетные деньги отчитался. Как можно отчитаться? Их надо либо вернуть, либо выполнение показать. А выполнения нету. Самое обидное — не можем мы пробиться. Мы, предприниматели, со стороны государства никак не защищены», — говорит Виктор Чертков.







Середина полотна будущего Восточного обхода





Первый этап самой крупной дорожной стройки области — 20-километровый участок между Кольцово и Раздольным — планировали закончить в октябре 2017 года. Сдачу в срок обещал тогда ещё губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в апреле 2016 года. Генподрядчиком первого этапа в 2013 году выбрали ОАО «Сибмост» — оно предложило выполнить все работы за 10,35 млрд рублей, а торги по трём остальным этапам решили отложить из-за кризиса. После скандала с «Инфраструктурой» «Сибмост» решил достроить первый участок своими силами.







Схема первого этапа Восточного обхода

Восточный обход протяжённостью примерно 80 км планировали проложить к востоку от города и соединить им три магистрали — Северный объезд (трасса Р-255), Гусинобродское шоссе (трасса Р-384) и Бердское шоссе (трасса Р-256 — Чуйский тракт). Он должен стать современной автомобильной дорогой с цементобетонным покрытием, двумя полосами движения в каждом направлении и разделительной полосой с бетонным ограждением. Новая трасса должна разгрузить Чуйский тракт, а вместе с достроенным Бугринским мостом образовать южный транспортный коридор в обход города.





По планам проектировщиков, вторым этапом хотели сделать 15-километровый участок от Северного обхода до трассы на Ленинск-Кузнецкий, а третьим — от автодороги Кольцово – Академгородок до выхода на Чуйский тракт. О сроках строительства второго и третьего участка неизвестно, но на строительство первого — самого сложного из-за особенностей рельефа — выделяли 5 лет.





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