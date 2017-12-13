Доктор Страх

Врачи-коллекционеры показали пугающие и странные предметы — ими лечили новосибирцев 100 лет назад

В Новосибирске открылась очень необычная выставка — среди экспонатов можно найти, например, «аквариум» из настоящих частей человеческого тела. Также коллекционеры показали маски из лоскутков искусственной кожи с гематомами и ссадинами, старого робота для тренировок медиков и униформы врачей, работавших ещё в начале XX века. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ первыми побывали на выставке и узнали самые интересные факты из истории сибирской медицины.

Первый экспонат выставки, открывающейся 14 декабря в Музее Железнодорожного района, — совсем свежая находка. Это воспетые в песне Булата Окуджавы «Капли датского короля», а по сути бутылёк с остатками микстуры от кашля. Датское лекарство впервые упомянуто было в 1772 году в «Фармакопее Дании» — сборнике существовавших тогда препаратов.







«Мой сослуживец, с которым я служил в армии ещё в 1994 году, когда узнал, что я работаю в музее, рассказал, что в своё время он делал ремонт. А жил он в доме на улице Челюскинцев, 7 — это дом 30-х годов, — и когда меняли отопление, подняли полы и обнаружили там полуистлевшую бутылочку с остатками вещества, тут ещё можно прочесть, что это “Капли датского короля”», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель музея Алексей Авдеев.





«Капли датского короля» нашёл новосибирец, когда делал ремонт в квартире





Он отметил, что экспозиция долго готовилась вместе с Новосибирским медицинским колледжем, а вещи собирали врачи и коллекционеры.







Вместе с каплями на стеллаже соседствуют маленькие пустые бутыльки — подобные можно было отыскать в аптеке Ново-Николаевска.





В начале прошлого века хирургу помогала завязывать халат его ассистентка





Также здесь лежит упаковка от фруктовых слабительных конфет и английский пластырь середины XX века. Рядом — настоящий халат хирурга начала прошлого столетия, с завязками на спине, и чемоданчик доктора.







Посмертная маска выдающегося новосибирского хирурга Владимира Мыша





Целый шкаф занимает наследие знаменитого сибирского хирурга Владимира Мыша: его инструменты, посмертная маска, фотографии и бумажная ладонь, выполненная по контурам руки академика.







«Интересна история его медицинских инструментов: так как он путешествовал по загранице, то и привозил много разных инструментов из-за границы. И здесь часть инструментов — их возили на экспертизу в Москву, чтобы понять, для чего они использовались. И даже не все инструменты смогли определить — для чего они нужны. Не все тайны академика Мыша ещё раскрыты», — пояснил заведующий музеем.







По словам сотрудников музея, не все врачи знали, как использует свои диковинные инструменты академик Мыш





По словам экскурсовода Людмилы Евкайкиной, академик Мыш более полувека отдал новосибирской медицине и за эти годы провёл более 30 тысяч операций. В годы Великой Отечественной войны он много работал в эвакуационных госпиталях.







«И сын его Дмитрий Владимирович был хирургом, и внук, и правнуки. В настоящий момент живы только правнуки — изначально хирурги, они закончили наш медицинский институт. Но впоследствии перепрофилировались и стали терапевтами-гастроэнтерологами. В настоящее время оба правнука за рубежом — один в Израиле, другой в Бостоне, в Америке», — отметила экскурсовод.







Руководитель музея Алексей Авдеев показывает гипсовые наглядные пособия, на которых можно изучать анатомию





Второй зал экспозиции рассказывает о предметах, которыми лечили со времён Октябрьской революции и до 1990-х годов, а также о тех, на которых учились врачевать студенты-медики. Например, здесь лежат гипсовые имитаторы человеческого тела с тщательно прорисованными органами, сосудами и нервами — существовала даже целая фабрика, на которой художники и скульпторы целыми днями создавали такие экспонаты, объяснил Алексей Авдеев.





Особенность обучения будущих врачей в середине XX века — лоскуты искусственной кожи, на человеке они выглядят странно.







Студент-медик надевал лоскут с «ожогом», а другие ученики принимались его лечить





«Куда тут Хэллоуину до наших наглядных пособий. Принцип работы: берётся живой человек, как правило, студент-медик, ему на лицо, на руку, на ногу навязываются такие маски. А другие студенты должны определить характер травмы и начать оказывать какую-то помощь», — описал процесс руководитель музея.







Дядя Стёпа обучил многих студентов делать искусственное дыхание





В углу лежит манекен 1960-х годов, которого работники музея назвали дядей Стёпой за двухметровый рост. За долгие годы службы студенты проломили ему грудину, открутили голову и сто раз переодевали, разве что ботинки родные оставили.







На дяде Стёпе можно учиться делать искусственное дыхание, делать сердечно-лёгочную реанимацию и проверять зрачки, они у «робота» сужаются и расширяются в зависимости от правильности действий. Манекен передали в музей навсегда, так что дядя Стёпа будет исполнять в дальнейшем роль трупа в следующей экспозиции — про работу новосибирской полиции.







Настоящие камни из почек и желчного пузыря





«А это у нас собрание камней из почек, мочевого, желчного пузыря — можно людям посмотреть и задуматься о своём здоровье», — с гордостью показывает аквариум из настоящих камней Авдеев. У организаторов выставки была мечта показать новосибирцам и лёгкие курильщика, но из-за юридических нюансов сделать это не получилось.







Халат образца 1940-х годов





На других стеллажах — инструменты травматологов, включая знаменитый аппарат Илизарова для скрепления костных тканей, кружки Эсмарха, счётчик для анализа крови, пузырь со льдом для больных с гематомами, медицинские банки и халаты 1940-х и 1990-х годов.







Выставка будет идти до 10 февраля 2018 года





«Наши ровесники и люди старшего поколения с содроганием вспомнят многоразовые шприцы с полутупыми иголками, которыми нас кололи. С 90-х годов, когда на смену пришли одноразовые шприцы, — это был переворот в медицине», — добавил Алексей Авдеев.







В планах музея и медицинского колледжа — открыть через года полтора большую выставку про историю хирургии в Ново-Николаевске и Новосибирске. А пока горожане могут ознакомиться в целом с работой врачей за сто лет — выставка будет работать до 10 февраля, вход на неё стоит 30 рублей.







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