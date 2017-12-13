фоторепортаж

Доктор Страх

Врачи-коллекционеры показали пугающие и странные предметы — ими лечили новосибирцев 100 лет назад

Выставка об истории сибирской медицины открывается 14 декабря в 16:00 на Вокзальной магистрали, 3
Выставка об истории сибирской медицины открывается 14 декабря в 16:00 на Вокзальной магистрали, 3

В Новосибирске открылась очень необычная выставка — среди экспонатов можно найти, например, «аквариум» из настоящих частей человеческого тела. Также коллекционеры показали маски из лоскутков искусственной кожи с гематомами и ссадинами, старого робота для тренировок медиков и униформы врачей, работавших ещё в начале XX века. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ первыми побывали на выставке и узнали самые интересные факты из истории сибирской медицины. 

Первый экспонат выставки, открывающейся 14 декабря в Музее Железнодорожного района, — совсем свежая находка. Это воспетые в песне Булата Окуджавы «Капли датского короля», а по сути бутылёк с остатками микстуры от кашля. Датское лекарство впервые упомянуто было в 1772 году в «Фармакопее Дании» — сборнике существовавших тогда препаратов.


«Мой сослуживец, с которым я служил в армии ещё в 1994 году, когда узнал, что я работаю в музее, рассказал, что в своё время он делал ремонт. А жил он в доме на улице Челюскинцев, 7 — это дом 30-х годов, — и когда меняли отопление, подняли полы и обнаружили там полуистлевшую бутылочку с остатками вещества, тут ещё можно прочесть, что это “Капли датского короля”», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель музея Алексей Авдеев. 


«Капли датского короля» нашёл новосибирец, когда делал ремонт в квартире
«Капли датского короля» нашёл новосибирец, когда делал ремонт в квартире


Он отметил, что экспозиция долго готовилась вместе с Новосибирским медицинским колледжем, а вещи собирали врачи и коллекционеры.


Вместе с каплями на стеллаже соседствуют маленькие пустые бутыльки — подобные можно было отыскать в аптеке Ново-Николаевска. 


В начале прошлого века хирургу помогала завязывать халат его ассистентка
В начале прошлого века хирургу помогала завязывать халат его ассистентка


Также здесь лежит упаковка от фруктовых слабительных конфет и английский пластырь середины XX века. Рядом — настоящий халат хирурга начала прошлого столетия, с завязками на спине, и чемоданчик доктора.


Посмертная маска выдающегося новосибирского хирурга Владимира Мыша
Посмертная маска выдающегося новосибирского хирурга Владимира Мыша


Целый шкаф занимает наследие знаменитого сибирского хирурга Владимира Мыша: его инструменты, посмертная маска, фотографии и бумажная ладонь, выполненная по контурам руки академика.


«Интересна история его медицинских инструментов: так как он путешествовал по загранице, то и привозил много разных инструментов из-за границы. И здесь часть инструментов — их возили на экспертизу в Москву, чтобы понять, для чего они использовались. И даже не все инструменты смогли определить — для чего они нужны. Не все тайны академика Мыша ещё раскрыты», — пояснил заведующий музеем.


По словам сотрудников музея, не все врачи знали, как использует свои диковинные инструменты академик Мыш
По словам сотрудников музея, не все врачи знали, как использует свои диковинные инструменты академик Мыш


По словам экскурсовода Людмилы Евкайкиной, академик Мыш более полувека отдал новосибирской медицине и за эти годы провёл более 30 тысяч операций. В годы Великой Отечественной войны он много работал в эвакуационных госпиталях.


«И сын его Дмитрий Владимирович был хирургом, и внук, и правнуки. В настоящий момент живы только правнуки — изначально хирурги, они закончили наш медицинский институт. Но впоследствии перепрофилировались и стали терапевтами-гастроэнтерологами. В настоящее время оба правнука за рубежом — один в Израиле, другой в Бостоне, в Америке», — отметила экскурсовод.


Руководитель музея Алексей Авдеев показывает гипсовые наглядные пособия, на которых можно изучать анатомию 
Руководитель музея Алексей Авдеев показывает гипсовые наглядные пособия, на которых можно изучать анатомию 


Второй зал экспозиции рассказывает о предметах, которыми лечили со времён Октябрьской революции и до 1990-х годов, а также о тех, на которых учились врачевать студенты-медики.  Например, здесь лежат гипсовые имитаторы человеческого тела с тщательно прорисованными органами, сосудами и нервами — существовала даже целая фабрика, на которой художники и скульпторы целыми днями создавали такие экспонаты, объяснил Алексей Авдеев. 


Особенность обучения будущих врачей в середине XX века — лоскуты искусственной кожи, на человеке они выглядят странно.


Студент-медик надевал лоскут с «ожогом», а другие ученики принимались его лечить
Студент-медик надевал лоскут с «ожогом», а другие ученики принимались его лечить


«Куда тут Хэллоуину до наших наглядных пособий. Принцип работы: берётся живой человек, как правило, студент-медик, ему на лицо, на руку, на ногу навязываются такие маски. А другие студенты должны определить характер травмы и начать оказывать какую-то помощь», — описал процесс руководитель музея.


Дядя Стёпа обучил многих студентов делать искусственное дыхание
Дядя Стёпа обучил многих студентов делать искусственное дыхание


В углу лежит манекен 1960-х годов, которого работники музея назвали дядей Стёпой за двухметровый рост. За долгие годы службы студенты проломили ему грудину, открутили голову и сто раз переодевали, разве что ботинки родные оставили.


На дяде Стёпе можно учиться делать искусственное дыхание, делать сердечно-лёгочную реанимацию и проверять зрачки, они у «робота» сужаются и расширяются в зависимости от правильности действий. Манекен передали в музей навсегда, так что дядя Стёпа будет исполнять в дальнейшем роль трупа в следующей экспозиции — про работу новосибирской полиции.


Настоящие камни из почек и желчного пузыря
Настоящие камни из почек и желчного пузыря


«А это у нас собрание камней из почек, мочевого, желчного пузыря — можно людям посмотреть и задуматься о своём здоровье», — с гордостью показывает аквариум из настоящих камней Авдеев. У организаторов выставки была мечта показать новосибирцам и лёгкие курильщика, но из-за юридических нюансов сделать это не получилось.


Халат образца 1940-х годов
Халат образца 1940-х годов


На других стеллажах — инструменты травматологов, включая знаменитый аппарат Илизарова для скрепления костных тканей, кружки Эсмарха, счётчик для анализа крови, пузырь со льдом для больных с гематомами, медицинские банки и халаты 1940-х и 1990-х годов.


Выставка будет идти до 10 февраля 2018 года
Выставка будет идти до 10 февраля 2018 года


«Наши ровесники и люди старшего поколения с содроганием вспомнят многоразовые шприцы с полутупыми иголками, которыми нас кололи. С 90-х годов, когда на смену пришли одноразовые шприцы, — это был переворот в медицине», — добавил Алексей Авдеев.


В планах музея и медицинского колледжа — открыть через года полтора большую выставку про историю хирургии в Ново-Николаевске и Новосибирске. А пока горожане могут ознакомиться в целом с работой врачей за сто лет — выставка будет работать до 10 февраля, вход на неё стоит 30 рублей.


Читайте также:


Новосибирские хирурги показали современные инструменты, которыми спасают жизни, — их моют зубными щётками и жарят в специальных духовках.

Прочтений: 434
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено