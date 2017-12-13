«Надо признать, что решение неудачное, и начинать заново»

Архитекторы раскритиковали проект колеса обозрения и туалет с колоннами на новой набережной

Вечером 12 декабря новосибирцы обсудили проекты нового колеса обозрения и здания общественной уборной, которые должны появиться на набережной, — департамент культуры, спорта и молодёжной политики обнародовал их в конце ноября и в начале декабря. Оба они подверглись довольно жёсткой критике со стороны профессионалов, хотя участники дискуссии, представлявшиеся «обычными новосибирцами», выступали в их защиту. Почему архитекторам не понравилась новая городская достопримечательность — в материале НГС.НОВОСТИ.

Обсуждение новых построек на набережной собрало много людей: вечером 12 декабря зал для дискуссий в НГУАДИ оказался заполнен почти до отказа. Проекты колеса обозрения, которое должно заменить существующее, и общественной уборной неподалёку, которой раньше в этой части набережной не было, мэрия обнародовала около двух недель назад, и у новосибирцев было достаточно времени, чтобы их изучить.


В первоначальном проекте основной цвет колеса обозрения — медный, но в качестве возможного на обсуждении показали и белый вариант
В первоначальном проекте основной цвет колеса обозрения — медный, но в качестве возможного на обсуждении показали и белый вариант


По словам разработчика проектов Вадима Насолевича, место для колеса обозрения специально было выбрано ближе к улице Большевистская и выше существующего колеса. Его диаметр — 68 м, но за счёт того, что фактически оно будет стоять на кровле общественного здания, его высота составит порядка 80 м.


«Это будет четвёртое по высоте колесо в России, самое высокое за Уралом, — заметил Насолевич. — Такое сооружение безусловно станет новой вехой в истории и набережной, и всех прилегающих территорий».


Авторы описали стиль здания под колесом обозрения как ар-нуво
Авторы описали стиль здания под колесом обозрения как ар-нуво


Под колесом проектировщики предложили разместить детский образовательно-развлекательный центр и кафе, общая площадь помещений — около 1,3 тысячи квадратных метров. «Для его возникновения есть несколько причин. Во-первых, необходимо было создать посадочную платформу для размещения касс, для организации людских потоков, — объяснил автор проекта. — Во-вторых, особенности монтажа конструкции самого колеса таковы, что с этой эксплуатируемой кровли и будет осуществляться монтаж».


Между тем здание-«пьедестал» подверглось довольно жёсткой критике как разработчиков концепции благоустройства всей набережной, так и архитекторов, участвовавших в обсуждении.


По просьбе коллег разработчики показали и другой вариант расцветки колеса — не медный, а белый
По просьбе коллег разработчики показали и другой вариант расцветки колеса — не медный, а белый


«Если мы посмотрим на колесо обозрения, то это колесо — инженерный объект, а здание в этом плане является второстепенным объектом, — считает главный архитектор проектов КБ Strelka, курирующего благоустройство набережной, Ежи Станкевич. — Вариант с достаточно активным низом, где используется порядка 6–7 принципов построения, — наверное, немножко перебор по отношению к самому колесу. У нас некая конкуренция между верхней частью, которая призвана доминировать, и нижней».


С этим впоследствии согласилась большая часть участников обсуждения. «Мне кажется, что такая каша стилистическая могла бы иметь право на существование, если бы в этом проекте была хоть капля иронии, — прокомментировала решение шеф-редактор журнала САetc. Александра Архипова. — Тогда это был бы постмодернизм, который имеет право существовать в этом месте наряду с функционализмом». Архитектор Алексей Журавков, в свою очередь, предложил взять за основу пирамидальную форму опор колеса.


Ежи Станкевич напомнил, что здание под колесом обозрения не должно конкурировать с ним за внимание горожан
Ежи Станкевич напомнил, что здание под колесом обозрения не должно конкурировать с ним за внимание горожан


Павел Носарев, архитектор мастерской «Адаптик-А», которая занималась проектированием всей территории набережной, высказал недоумение по поводу архитектурного решения здания. «По какой причине на территории набережной появляется объект, выполненный именно в таком архитектурном ключе? Мы являемся соразработчиками всей концепции развития набережной и понимаем, что все объекты, которые могут появиться, должны встраиваться в эту концепцию, поддерживаться или находить общие смыслы», — подчеркнул он.


Вадим Насолевич согласился со второстепенностью здания-пьедестала по отношении к колесу и обещал учесть замечания, а относительно стилистики парировал, что фасады выдержаны в классическом стиле, а «фундаментальность классики неоспорима».


Вадим Насолевич аргументировал выбор стиля «неоспоримостью фундаментальности классики»
Вадим Насолевич аргументировал выбор стиля «неоспоримостью фундаментальности классики»


Вопросы вызвал не только внешний вид здания, но и его функциональность. В частности, Павел Носарев отметил, что для паркового объекта логично размещать вход со стороны парка, а не улицы, а депутат Игорь Титаренко напомнил о необходимости сделать его доступным для маломобильных новосибирцев. 


При этом двое участников дискуссии, представившиеся обычными новосибирцами, которые не имеют отношения к архитектуре, проект в целом одобрили и сочли удачным — как по расположению, так и по архитектуре.


Алексей Журавков призвал разработчиков проекта внимательнее отнестись к нормативной базе: колесо обозрения — сложное инженерное сооружение повышенной опасности, которое предполагается построить на кровле общественного здания. «Я не говорю, что это нельзя, но обращаюсь к авторам, чтобы они внимательно посмотрели нормативную базу, чтобы у нас не было потом невозможности соединения этих объектов, они совершенно разные по своей технической безопасности», — напомнил он.


Радикальнее всех выступил архитектор и дизайнер Сергей Борзот. «И стилистика, и само архитектурное решение, сама концепция объекта притяжения, колеса обозрения, мне кажется, неудачны. Надо ли оно вообще? Есть ряд альтернативных решений, которые здесь были бы гораздо более уместны, — заявил он, предложив в качестве альтернативы, к примеру, скалодром. — Мне кажется, надо признать, что это направление неудачное, и начинать заново».


Один из вариантов общественной уборной на набережной
Один из вариантов общественной уборной на набережной


Не очень удачным участники обсуждения сочли и проект здания общественной уборной. «Посыл проектировщика понятен: сделать здание не второстепенным каким-то объектом, который спрятан среди технических сооружений, а сделать парадный объект, в который не стыдно зайти, который не вызывает отрицательных эмоций и не станет объектом граффити, но стилистика уборной не современна», — объяснил Ежи Станкевич и предложил взять на основу проекты, которые рекомендовали разработчики концепции благоустройства набережной.


Для обсуждения по рекомендации коллег проектировщики подготовили альтернативный вариант общественной уборной — обитый деревянной рейкой
Для обсуждения по рекомендации коллег проектировщики подготовили альтернативный вариант общественной уборной — обитый деревянной рейкой


Директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко обратила внимание на функциональность здания. «Допустим, я папа и свою пятилетнюю дочь привёл в парк. Мне в какой туалет её вести, в мужской? Как-то не очень. И наоборот, — заметила она. — Должен быть предусмотрен блок, в который взрослый должен сопроводить ребёнка, и ребёнку там будет комфортно».


Все замечания проектировщики должны учесть и согласовать новые варианты с разработчиками и кураторами концепции благоустройства набережной и жителями. При этом в течение 10 дней департамент культуры, спорта и молодёжной политики будет принимать от горожан предложения и даже альтернативные варианты проектов.


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