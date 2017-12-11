«Всё, Дима, тебе хана»

Два сотрудника уголовного розыска избили слесаря — в ГУВД заявили, что они не работают в полиции

21-летний Дмитрий Сыздыков заявил, что пострадал от полицейского произвола  
21-летний Дмитрий Сыздыков заявил, что пострадал от полицейского произвола  

21-летнего Дмитрия Сыздыкова избили в кафе — по его словам, это сделали то ли нынешние, то ли бывшие сотрудники уголовного розыска. По словам пострадавшего, нападавшие разозлились на него из-за его младшего брата, который проходит главным подозреваемым в уголовном деле, но свою вину отрицает и признательные показания не подписывает. После «разговора» с экс-полицейскими Дмитрий оказался в больнице с сотрясением мозга. Официально в ГУ МВД по НСО заявляют, что нападавшие не работают в ведомстве, однако местные жители уверяют, что видят и Килина, и Масленникова в местном отделении полиции. Подробности — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ. 

Вечером 8 декабря, примерно в 23:00, слесарь Дмитрий Сыздыков зашёл в кафе «Гараж» — в посёлке Колывань в этом заведении обычно отдыхает молодёжь, поэтому мужчина не удивился, увидев там своих знакомых Антона Масленникова и Станислава Килина. По словам Дмитрия, оба они на тот момент были сотрудниками местного отделения полиции. «Они без формы были, пьяные, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Дмитрий. — Один из них, Антон Масленников, подходит ко мне, бьёт локтем в грудь и говорит: "Пойдём поговорим". Я выхожу, он [Масленников] сам пьяный, начинает мне что-то рассказывать, говорит: "Я тебя и брата твоего посажу"».


Дмитрий ответил, что никому из них не стоит лезть к его брату. В это время на улицу вышел Станислав Килин. «Килин ударил меня, сразу, — вспоминает Сыздыков. — Я упал, лицо закрыл руками, чтобы дальше не пинали. 


Ему кто-то кричал: "Стас, больше не трогай". Меня мои ребята оттащили в сторону, Масленников уже куртку снял, сказал: "Всё, Дима, тебе хана", снова ударить хотел». 


По словам Дмитрия, конфликт между ним и молодыми людьми, представившимися полицейскими, произошёл из-за Никиты, младшего брата пострадавшего. «Моему брату 17 лет, и все думают, что он главарь банды, а там с ними ребята, которым по 23 года, — пояснил Сыздыков. — Эти ребята избили 26-летнего мужчину, а [в полиции] думают, что это Никита, что это он всё затеял». Сыздыков подчеркнул, что уголовное дело об избиении ведут Масленников и Килин, именно они вызывали его брата на допрос. А когда поняли, что подросток не собирается давать признательные показания, — разозлились.


«У меня никогда не было проблем с законом, я на учёте не состоял, — недоумевает пострадавший. — А они мне кричали, что мы в полиции работаем, мы тебя посадим. За что?».


После инцидента Дмитрий спокойно ушёл домой спать, однако уже утром парню пришлось обратиться в больницу. «Просыпаюсь, глаз не открывается, лицо всё болит, в глазах мутнеет, всё двоится. Маме рассказываю, что побили полицейские, — пояснил Сыздыков. — Поехали в больницу, сняли побои, поехали в полицию писать заявление».


В полиции, как объяснил пострадавший, ему сначала пришлось полтора часа ждать, пока у него примут заявление. Потом парня закрыли в комнате, где с ним беседовал сотрудник полиции и записывал его показания на диктофон. «Мне было плохо, я просил: "Можно я пойду?", не отпускали, — рассказал Дмитрий. — Я сознание терял, не мог беседовать. Минут сорок допрос шёл». По словам Сыздыкова, скорую помощь ему пришлось вызывать прямо в отделение полиции — настолько было плохо. Мужчина рассказал, что он до сих пор находится в больнице с сотрясением головного мозга.


Дмитрий до сих пор находится в больнице — у него сотрясение головного мозга 
Дмитрий до сих пор находится в больнице — у него сотрясение головного мозга 

Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась со Станиславом Килиным. В беседе с журналистом по телефону мужчина пояснил, что никакой драки не было, про заявление Сыздыкова он ничего не слышал. «Ничего подобного, я первый раз от вас это слышу. Проверяйте информацию, ничего не могу пояснить по этому поводу, у вас неверный источник», — заявил Килин и сбросил звонок. Больше дозвониться до него автору не удалось.


В пресс-службе СК России по НСО пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что по факту заявления Дмитрия Сыздыкова идёт проверка. «Материалы находятся в Коченёвском межрайонном Следственном отделе. Выясняются все обстоятельства происшествия». В пресс-службе ГУ МВД по НСО также подтвердили, что идёт доследственная проверка. «Информация о том, что там якобы были сотрудники [полиции] бывшие или какие-то [нынешние], не подтвердилась», — заявили в ведомстве. 


Однако, по непроверенной информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, Масленников и Килин — теперь уже «бывшие сотрудники полиции». 


Впрочем, в местном отделе полиции об этом, похоже, не знают. Днём 11 декабря корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила в дежурную часть Колыванского РОВД и попросила пригласить к телефону Станислава Килина. «Стас Килин в уголовном розыске [работает]», — объяснил корреспонденту дежурный. 


— А Антона Масленникова можно услышать? Он тоже из уголовного розыска? 


 «Я не знаю, где они сейчас, в отделе где-то. Да [Масленников] тоже в уголовном розыске. Я им передам, чтобы они с вами связались».


На личной странице «ВКонтакте» Антона Масленникова выложены фотографии в полицейской форме; про Станислава Килина в местной газете «Трудовая жизнь» ещё в 2013 году ко Дню милиции писали статью «Я выбрал службу». Тогда издание называло Килина одним из самых молодых офицеров ОВД по Колыванскому району, на счету у которого есть немало раскрытых преступлений. В статье говорится, что Станислав закончил Омскую академию МВД России и теперь работает в отделении уголовного розыска.


«Есть разные профессии — кто-то учит детей, кто-то лечит, а кто-то должен обеспечивать их безопасность, соблюдение прав, правопорядка в целом», — рассказывал Килин в интервью «Трудовой жизни».


По словам Дмитрия Сыздыкова, многие в Колывани говорят о том, что видят и Масленникова, и Килина в полиции. Мужчина предполагает, что от службы его обидчиков не отстранили. Дмитрий Сыздыков признался журналисту, что поэтому он сейчас боится — дело могут замять. «Там свидетелей всё кафе, но никто не пойдёт против них [Масленникова и Килина] писать, показания давать», — сетует пострадавший.


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