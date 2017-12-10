Министерство финансов РФ объявило, что в декабре закупит иностранной валюты на 203,9 млрд рублей. Это рекордная сумма закупки с февраля, следует из сообщения министерства. НГС.БИЗНЕС опросил нескольких экспертов о том, стоит ли готовиться к обвалу рубля и что в этом случае делать со сбережениями перед Новым годом. Финансисты последствий закупки не боятся, однако на курс вновь могут повлиять санкции США, отмечают они. Нужно ли оставить сбережения при себе или стоит накупить долларов прямо сейчас — в материале НГС.БИЗНЕС.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента «Альпари»:

«Решение Минфина неожиданное и, вероятно, вызвано опасениями, связанными с ростом курса в будущем. Возможно, ведомство ожидает роста ставок по ранее выпущенным бондам, что увеличит размеры выплат, а значит, потребует больше валюты. Я не думаю, что это экстренная мера, скорее всего, Минфин пересмотрел свои прогнозы и внес изменения в расчеты, что потребовало больших закупок.





Сумма очень маленькая, чуть более 3 млрд долларов, — для валютного рынка это ничто. Влияние на рубль будет слабым, скорее сама новость создаст ажиотаж на рынке.





До конца года рубль и так должен ослабеть в связи с решениями ЦБ РФ и ФРС США, а также новогодними праздниками, поэтому никакого восстановления ждать не стоит. Вклады в рублях лучше открывать сейчас, до заседания ЦБ РФ, так как после снижения ключевой ставки ставки по депозитам тоже снизятся. Цены возрастут как на импортные, так и на отечественные товары перед Новым годом из-за роста спроса, а растущий курс будет только усугублять ситуацию. Однако роль Минфина России в этом будет незначительная, так как на рынок будут действовать более существенные факторы».







Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade:

«Несмотря на кажущуюся большой и громкой объявленную сумму в 203,9 млрд рублей, ослабления рубля такой объём не спровоцирует — хотя бы потому, что ежедневно "вклад" Минфина всё равно даст меньше 1% от общего объёма сделок на валютной секции Московской биржи. Только среднедневной оборот там порядка 1,2 трлн рублей, а





Минфин будет обменивать на валюту каждый день примерно в 112 раз меньше, то есть на валютном рынке это если не капля в море, то капля в стакане.





Будет удивительно, если рубль до конца года "надумает" неожиданно покинуть тот уютный коридор, в котором он не спеша колеблется уже много месяцев. <…> Валюта до Нового года существенно не вырастет и даже может снизиться обратно до 58 рублей уже в декабре — поэтому не стоит ждать роста цен на импортные товары или срочно переводить рублёвые вклады в валютные. Скорее, наоборот, банки под Новый год предлагают по вкладам довольно выгодные условия, уже есть предложения от 8,5% в рублях и выше, и разница с процентами по валютным вкладам намного более существенная, чем возможности для скачков курса рубля».







Егор Алексеев, проректор по экономике и организационной работе НГУЭУ, кандидат экономических наук:

«Минфину необходимо конвертировать дополнительные доходы от продажи нефти и газа, полученные на фоне хорошей цены на углеводороды. Этот же фактор (цены на нефть и газ) является сейчас одним из важнейших, поддерживающих курс рубля. Страны ОПЕК и ряд других стран в конце ноября продлили соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2018 года, что будет и дальше поддерживать цены на нефть, а значит, во многом и курса рубля. На этом фоне значительная покупка валюты Минфином в декабре выглядит ожидаемой. Ранее, в начале этого года и в ноябре, Минфин уже делал покупки валюты. Планируется, что Минфин продолжит покупать значительные объёмы валюты и в начале 2018 года. Как правило, начало года характеризуется низким давлением на рубль отрицательных факторов (прежде всего, преобладание экспорта над импортом), что делает подобные операции менее болезненными для курса рубля.





Хотя стоит напомнить, что незначительное ослабление рубля в целом для экономики России — это скорее польза, поскольку поддерживает российских производителей.







Суммы, которые Минфин планирует направить на приобретение валюты, безусловно, значительные и превышают объёмы подобных операций последнего времени. Минфин, кроме всего прочего, стремится воспользоваться ситуацией, приобретая валюту по относительно низкому курсу. Сейчас достаточно факторов, поддерживающих рубль. Приобретенную валюту Минфин планирует направить на пополнение Фонда национального благосостояния с возможным дальнейшим использованием для частичного покрытия дефицита бюджета в 2018 году.







Операции, связанные со значительным объёмом покупки валюты участниками рынка, в том числе текущая ситуация с Минфином, безусловно, являются фактором, ослабляющим рубль. Здесь важно смотреть шире и учитывать другие факторы, влияющие на курс. Имеет значение, какие факторы будут преобладать: поддерживающие (высокие цены на нефть, продажа валюты экспортёрами для уплаты налогов, низкая инфляция и так далее) или ослабляющие рубль (внешние санкции, приобретение валюты компаниями для погашения внешнего долга и др., в том числе данные операции Минфина). Сейчас имеет место условное равновесие отрицательных и положительных факторов.





Значительного ослабления (то есть обвала) или, напротив, укрепления рубля в ближайшее время скорее не будет,





если, конечно же, не произойдёт серьёзных изменений по другим факторам, прежде всего — усиления антироссийских санкций или изменения конъюнктуры на рынке углеводородов.







В условиях относительно стабильного курса рубля, а именно таков прогноз большинства валютных аналитиков, никаких особых мер предпринимать нет необходимости. Если кто-то планирует поездку за рубеж, то приобретать валюту можно хоть сегодня, хотя большой разницы в одной-двух неделях нет, всё предугадать невозможно. Если есть необходимость и возможность купить сейчас, то это можно сделать. Если у кого-то есть сбережения в рублях, не думаю, что стоит экстренно менять рубли на валюту. Всегда имеет смысл диверсифицировать свои сбережения и инвестиции, то есть хранить деньги или инвестировать в различные активы и в различных валютах».







Тимур Нигматуллин, аналитик отдела анализа рынков Управления инвестиционного консультирования АО «Открытие Брокер»:

«В декабре Минфин на рынке купит валюту на рекордные 203,9 млрд рублей. Для сравнения: в ноябре, когда также осуществлялись активные покупки, объём покупок был почти в два раза меньше, 122,8 млрд рублей. Ежедневно с 7 по 28 декабря Минфин будет скупать валюту примерно на 12,7 млрд рублей. По всей видимости, это связанно с неожиданно высокими ценами на нефть. Если исходить из среднегодовых объёмов, то сумма покупок Минфина составит около 5% от среднедневного объёма на спотовом рынке и существенно исказит баланс спроса/предложения. Тем не менее, поскольку покупки будут осуществляться через ЦБ, влияние на курс нацвалюты будет находиться под контролем, так как не в интересах регулятора девальвировать нацвалюту, снижая к ней доверие и провоцируя рост инфляционных ожиданий.







Учитывая лишь умеренно негативное суммарное влияние на курс нацвалюты со стороны Минфина, валютные банковские депозиты сейчас выглядят неинтересным вложением с точки зрения баланса риска и доходности. Сейчас одной из лучших низкорисковых идей на рынке является покупка рублевых облигаций надежных компаний (Сбербанк, Газпром и т.п.) или ОФЗ с фиксированным купоном. По данным бумагам можно получить доходность до 1,5–2 раз выше депозитной при сопоставимых рисках, в том числе ввиду отмены налогов и снижения ключевой ставки.







По итогам декабря ждём умеренный рост потребцен в пределах 0,1–0,3%. Умеренное ослабление рубля не будет способствовать разгону инфляции».







Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»:

«На мой взгляд, в том, что совокупный объём средств, направляемых Минфином на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в декабре составит 203,9 млрд рублей, ничего удивительного нет. Стоимость нефти марки Brent в настоящий момент составляет порядка 62 долларов, в то время как в бюджете 2017 года заложена цена 40 долларов за баррель. Таким образом, часть доходов от превышения расчетного уровня Минфин использует на покупку валюты в резервы, которые на 24.11.2017 составляют 430,2 млрд долларов. В настоящий момент на курс национальной валюты больше влияют ожидания очередного пакета санкций со стороны американского минфина в отношении финансового сектора России, который в жёстком варианте может содержать запрет на покупку отечественных ОФЗ иностранными инвесторами, нежели покупки Минфина РФ. Так что сейчас можно только надеяться на то, что меры американского ведомства будут носить рекомендательный и характер и не будут содержать прямого запрета на покупку новых выпусков ОФЗ. В противном случае рубль может просесть до 63–65 за один американский доллар.







Вкладчикам можно посоветовать до наступления нового года присмотреться к покупке американского доллара на часть свободных средств, так как до окончания первого полугодия 2018 года, на мой взгляд, валютный кэш будет лучшим вложением».







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