Война за честь мундира

В марте 2017 года на Бердском шоссе, около клиники Мешалкина, столкнулись две иномарки — в мелком ДТП никто не пострадал, а виновника определили быстро. Пострадавшая семейная пара уже успела получить выплаты от страховой компании, но вдруг их вызвали на суд. Оказалось, что мать-одиночка, с которой семья столкнулась на трассе, виновной себя не считает. Фактически женщина оспаривает постановление инспектора ДПС о своей виновности, однако пострадавшие считают, что судится она именно с ними — ведь в случае положительного решения суда они из пострадавших превратятся в виновников ДТП. 19 декабря пройдёт уже пятый суд по этому делу. Почему обе женщины боятся потерять работу и зачем оперуполномоченный полиции скрывает от начальства саму аварию — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

ДТП произошло 18 марта в 11:30. Как следует из материалов решения Советского районного суда, сотрудница полиции Елена Доценко ехала на Mazda Familia по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки в сторону проспекта Строителей, в ту же сторону ехал Сергей Николаев на Hyundai Elantra. «Доценко Е.М. в пути следования нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части... в результате чего совершила столкновение с автомобилем Хюндай Эланта», — говорится в решении суда.





Однако сама Елена Доценко уверена в своей невиновности. «Мы ехали с ребёнком в левом ряду, с превышением скорости, — вспоминает женщина. — Догнал нас Hyundai, начал сигналить. Я, естественно, хулигану уступаю... Начинаю сдавать вправо, а он начинает меня обгонять. Шорканулись. ГАИ приехали. Там 60 км/ч (ограничение скорости. — А.И.), я ехала порядка 70 км/ч, а он [Hyundai Elantra], представляете, с какой скоростью нёсся?».





В апреле женщина попыталась обжаловать постановление инспектора ГИБДД о своей виновности в областном суде — в июле суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение суда Доценко попыталась обжаловать в областном суде — отказали, после этого она вновь написала исковое заявление в Советский суд — и снова без изменений. 19 декабря жалобу Доценко будет вновь рассматривать областной суд.





На первые заседания пострадавшую сторону — менеджера по продажам Елену Николаеву (автомобиль Hyundai Elantra, пострадавший в ДТП, оформлен на неё — А.И.) — не звали, потом её попросили присутствовать не только в зале суда, но и на повторных разборах в ГИБДД. И каждый раз Николаевой приходилось отпрашиваться с работы — по словам женщины, сейчас начальник грозит ей увольнением, однако Елена намерена продолжать ходить в суд. «Теоретически мы можем не прийти, но вы представляете, как будет это выглядеть, что меня вызвал суд, а я не пришла», — недоумевает пострадавшая.





Момент ДТП с видеорегистратора Елены Доценко





Николаева боится, что если в суде Доценко признают невиновной, то автоматически виновной в ДТП станет их семья. При этом страховая компания виновницы ДТП уже выплатила семье Николаевых компенсацию — вышло около 22 тысяч.





«Все суды, которые были до этого, она [Доценко] проиграла, — объясняет Николаева. — Понимаете, она человек в погонах, ей принципиально важно, что она должна быть невиновной. Я уже не знаю, куда идти, просто хочется остановить эти суды, поставить её на место».





Сама Доценко уверяет, что она просто защищает себя законным способом. Женщина считает, что «неправильное» постановление сотрудник ГИБДД вынес не просто так — ему якобы дали взятку, а Николаевы получили компенсацию по ДТП незаконно, так как в это время шёл суд по её жалобе на постановление. «На первом разборе [я] вышла с открытыми глазами, я не поняла, что произошло, — уверяет Доценко. — Он [Николаев] сигналил, он превысил скорость, он не убедился в безопасности манёвра. Он нарушил кучу ПДД, в итоге я выхожу, меня признают виновной. На самом первом разборе нам предложили мировую. Я не согласилась, сейчас жалею. Тогда-то я была за правду, думала, что зло должно быть наказано».





Женщина не скрывает, что она работает оперуполномоченным в ГУ МВД России по НСО. И именно поэтому она продолжает с упорством доказывать свою правоту в суде: в случае административного штрафа её ждёт служебная проверка, лишение премии, а возможно, и увольнение. «Мой прямой начальник знает о ДТП, а начальник "большой" даже не знает», — признаётся виновница ДТП в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.





По словам Доценко, видеозапись со своего регистратора она показывала своим знакомым, в том числе и директору автошколы, — и все утверждают, что она не виновата. «Я бьюсь за свою честь, чтобы не было этого штрафа, — объясняет сотрудница полиции. — Зачем это Николаевой, я не понимаю. Я ей по "Ватсапу" посылала решение судьи о том, что срок давности истёк. Даже если их признают виновными, вообще никуда не привлекут».





Место ДТП





Но Елена Николаева уверена, что сотрудница полиции стремится наказать именно их семью. «Я владелец автомобиля, и меня таскают везде, как главную. Хотя на видеорегистраторе всё понятно, что произошло. Человек до сих пор считает, что на том куске участка две полосы, хотя все, кто хоть раз ездил по Бердскому шоссе знает, что там их три, — пояснила потерпевшая. — Нет же, она всё ходит и ходит по судам, и нас за собой таскает».





Доценко же, в свою очередь, не понимает, почему Николаева упорно продолжает доказывать в суде невиновность своего супруга в этом ДТП. «Я её не могу понять, зачем она это делает? Что она проиграет, если я выиграю? Я сотрудник полиции, понимаете? Я штраф уже уплатила. Давно бы опустить руки. Я так устала, я с маленьким ребёнком... Мне надо снять административный штраф, а если я сейчас руки опущу — служебная проверка. Мне так нельзя». Женщина пояснила, что она одна воспитывает трёхлетнего ребёнка, близких родственников у неё нет, надеяться не на кого, и она просто боится из-за административного штрафа остаться без работы.





«Столько людей говорят, что она не права, а она всё говорит про какие-то взятки. Суду я тоже взятки давала? — негодует Николаева. — Если с неё снимут обвинение, значит, будет виноват кто-то другой, то есть мы. Её позиция — не хочу, чтобы меня уволили, поэтому вы ходите со мной по судам».







19 декабря областной суд будет рассматривать очередную жалобу Елены Доценко на постановление инспектора ДПС. Николаева планирует посетить и это судебное заседание, чтобы в ДТП не признали виновным её мужа. Доценко, в свою очередь, намерена судиться до тех пор, пока суд не отменит административный штраф.





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