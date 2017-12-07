«Курица или рыба?»: тест НГС ко Дню гражданской авиации
Лётчик-испытатель рассказал 7 фактов о самолётах и пилотах — проверьте, какие из них вам знакомы
7 декабря во всем мире отмечают Международный день гражданской авиации. Этот день ООН объявила праздником в начале 90-х, чтобы привлечь внимание к успехам гражданской авиации и её вкладу в экономическое и социальное развитие стран. И хотя в полётах на самолёте сегодня уже никто не видит ничего необычного, авиация по-прежнему остается сферой со своими загадками, традициями и особым сленгом, в который простые смертные не посвящены. НГС.НОВОСТИ попросили лётчика-испытателя Александра Жарюка рассказать несколько любопытных фактов о гражданской авиации и работе пилотов и предлагают вам небольшой тест на их знание.
Начнём с простого. В самолёте есть стоп-кран?
- Это же шутка такая, вы с поездом не перепутали?
- Мне постоянно дают место рядом с ним, он большой и красный.
- Конечно, есть. Их там даже несколько.
Что из этого всегда найдётся в кабине пилота?
- Топор.
- Парашют.
- Пистолет.
Как правильно прыгать с надувного трапа?
- Прыгнуть на спину, прижать колени к груди, обхватить их руками.
- Прыгнуть на попу, вытянуть ноги, контролировать спуск руками.
- Нет времени объяснять, надо прыгать как получится!
Что находится под обшивкой кончика носа самолёта?
- Пустое место. Ну или бардачок для вещей пилота.
- Там радар.
- Там комната отдыха пилотов.
В кабине пилота есть маленький аналог ватерпаса (он похож на уровень — строительный инструмент). Зачем?
- По нему ориентируются пилоты, когда все приборы отказывают.
- По нему пилоты измеряют крен во время посадки.
- Он показывает атмосферное давление.
Пилот прогуливался по салону и решил заглянуть в вашу сумку, потому что он предположил, что там может быть что-то опасное. Можете ему отказать?
- А мне скрывать нечего, пусть смотрит.
- Я понимаю, что он пилот, но досматривать личные вещи я ему не дам.
- В смысле «прогуливается»? А самолётом кто рулить будет?
Последний вопрос. Что такое «варта»?
- Так пилоты называют своё кресло.
- Это условное слово для сообщения об аварии по радиосвязи.
- Так пилоты сообщают о прибытии в новосибирский аэропорт (тот, что на Красном проспекте).
Правильные ответы: 5/10
Вам далеко даже до стюардессы по имени Жанна!
Правильные ответы: 5/10
Первым делом у вас явно не самолёты, но вы определённо что-то о них знаете!
Правильные ответы: 5/10
Да вас хоть сейчас в кресло пилота!
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова, Стаса Соколова, Владимира Астапковича (РИА Новости)