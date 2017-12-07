тест «Курица или рыба?»: тест НГС ко Дню гражданской авиации Лётчик-испытатель рассказал 7 фактов о самолётах и пилотах — проверьте, какие из них вам знакомы

Меж­ду­на­род­ный день гражданской авиации отмечают 7 декабря 7 декабря во всем мире отмечают Международный день гражданской авиации. Этот день ООН объявила праздником в начале 90-х, чтобы привлечь внимание к успехам гражданской авиации и её вкладу в экономическое и социальное развитие стран. И хотя в полётах на самолёте сегодня уже никто не видит ничего необычного, авиация по-прежнему остается сферой со своими загадками, традициями и особым сленгом, в который простые смертные не посвящены. НГС.НОВОСТИ попросили лётчика-испытателя Александра Жарюка рассказать несколько любопытных фактов о гражданской авиации и работе пилотов и предлагают вам небольшой тест на их знание.





Начнём с простого. В самолёте есть стоп-кран? Это же шутка такая, вы с поездом не перепутали?

Мне постоянно дают место рядом с ним, он большой и красный.

Конечно, есть. Их там даже несколько. Что из этого всегда найдётся в кабине пилота? Топор.

Парашют.

Пистолет.

Как правильно прыгать с надувного трапа? Прыгнуть на спину, прижать колени к груди, обхватить их руками.

Прыгнуть на попу, вытянуть ноги, контролировать спуск руками.

Нет времени объяснять, надо прыгать как получится!

Что находится под обшивкой кончика носа самолёта? Пустое место. Ну или бардачок для вещей пилота.

Там радар.

Там комната отдыха пилотов.

В кабине пилота есть маленький аналог ватерпаса (он похож на уровень — строительный инструмент). Зачем? По нему ориентируются пилоты, когда все приборы отказывают.

По нему пилоты измеряют крен во время посадки.

Он показывает атмосферное давление.

Пилот прогуливался по салону и решил заглянуть в вашу сумку, потому что он предположил, что там может быть что-то опасное. Можете ему отказать? А мне скрывать нечего, пусть смотрит.

Я понимаю, что он пилот, но досматривать личные вещи я ему не дам.

В смысле «прогуливается»? А самолётом кто рулить будет?

Последний вопрос. Что такое «варта»? Так пилоты называют своё кресло.

Это условное слово для сообщения об аварии по радиосвязи.

Так пилоты сообщают о прибытии в новосибирский аэропорт (тот, что на Красном проспекте).



«Курица или рыба?»: тест НГС ко Дню гражданской авиации Правильные ответы: 5/10 Вам далеко даже до стюардессы по имени Жанна! Пройти тест еще раз «Курица или рыба?»: тест НГС ко Дню гражданской авиации Правильные ответы: 5/10 Первым делом у вас явно не самолёты, но вы определённо что-то о них знаете! Пройти тест еще раз «Курица или рыба?»: тест НГС ко Дню гражданской авиации Правильные ответы: 5/10 Да вас хоть сейчас в кресло пилота! Пройти тест еще раз

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Кирилл Шматков

Фото Александра Ощепкова, Стаса Соколова, Владимира Астапковича (РИА Новости)