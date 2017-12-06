Фабрика иллюзий
Сибиряк открыл парк чудес и прогорел, но стал зарабатывать миллионы на экспонатах для конкурентов
История новосибирской компании «Эврикум» напоминает истории западных корпораций — по таким пишут книги и снимают кино. Её основатель Евгений Зейналов бросил учёбу в университете и не знал, чем хочет заниматься, пока не посмотрел репортаж из нового музея в Санкт-Петербурге. В итоге из сомнительного стартапа с бюджетом в 160 тысяч рублей его компания превратилась в создателя занимательных музеев «под ключ» и владельца мобильной выставки, приносящей пару миллионов в месяц. При этом сам Евгений Зейналов мечтает построить научно-развлекательный комплекс возле Новосибирского планетария, а потом и вовсе создать новую систему обучения. Подробности — в материале НГС.БИЗНЕС.
Евгению Зейналову 31 год, и он уже успел открыть три музея занимательных наук: в Новосибирске, Ижевске и Алма-Ате. Его компания «Эврикум» сама производит экспонаты, а также ездит по России с мобильной выставкой. Казалось бы, всё ясно: Евгений закончил физфак НГУ и сразу же успешно применил знания на практике. Но нет.
«Я окончил три курса Новосибирского государственного университета экономики и управления по специальности "менеджмент организации" — и был отчислен, — рассказывает бизнесмен. — До 25 лет занимался всякой фигнёй. А потом решил: надо что-то делать. Тогда же увидел по телевизору, что в Санкт-Петербурге открывается необычный музей — "Лабиринтум". Потом открылся "Экспериментаниум" в Москве. И я поехал туда. Это было в марте 2011 года».
Новосибирца так впечатлили экспонаты и сама атмосфера нового музея, что он захотел срочно открыть что-то подобное в родном городе. И вместе с другом отправился в школу социального предпринимательства «Новотерра».
«Мы стали лучшими в номинации "Идея", сделали какое-то подобие проекта, а потом нас пригласили на Летнюю школу Академпарка, — вспоминает Евгений Зейналов. — Мы выиграли и её — в номинации "Социальный бизнес"».
На форуме «Интерра» ребята получили 160 тысяч рублей от «Агентства поддержки молодёжных инициатив» области и оборудовали площадку на 72 квадрата с экспонатами и экскурсиями. «Часть экспонатов мы сделали сами, а часть заказали в Иркутске, где ещё году в 2008-м открылся первый в России подобный музей, — рассказывает предприниматель. — В итоге на "Интерре" мы стали "Лучшим проектом региона"».
После этого партнёры всерьёз задумались о том, чтобы организовать настоящий бизнес — открыть центр научных развлечений. В какой-то момент они даже нашли инвестора, который планировал построить «Discovery-центр» площадью 4500 квадратов возле планетария. «Мы разработали проект, единственный в России: 192 экспоната, зоны лабораторных классов и временных выставок, зона новосибирских инноваций», — рассказывает Евгений Зейналов. Но музей так и остался на бумаге: инвестор оценил масштабы и понял, что таких денег у него нет.
«Тогда мы решили открывать свой центр, ведь мы больше ничего не умели», — смеётся Зейналов. Ребята стали искать помещение для стационарного музея — и обнаружили, что опоздали. «В 2012 году мы пришли на "Сибирскую ярмарку", и нам показали стройку "Галилео".
Это был такой удар! Мы уже знали, что он открылся в Екатеринбурге, в Челябинске. Но всё равно очень расстроились, — вспоминает Зейналов. — Говорим: "Всё, не надо нам помещения"».
Однако партнёры всё же пережили появление конкурента и в 2014 году открыли «Фабрику гениев» на четвёртом этаже ТЦ «Москва». Для этого им пришлось оформить кредиты для физлиц в разных банках — всего получилось собрать больше двух миллионов рублей. «У нас в России, к сожалению, посевного финансирования нет, — сетует Евгений. — На коммерческий проект денег нельзя взять, хотя мы были победителями "Интерры" и успешно реализовали грант».
«Фабрика гениев» оказалась провальной затеей, признаёт бизнесмен. Там было больше экспонатов, чем в «Галилео», плюс по залу водили экскурсии — но посетителей всё равно было мало. Кроме того, у друзей скоро появились разногласия. «Осенью 2015 года он выкупил мою долю фабрики, а я пошёл делать экспонаты, — говорит Евгений. — Потихоньку он её распродал».
На вопрос о причинах конфликта предприниматель восклицает:
«Никогда не делайте бизнес с друзьями! Все думают, что с ними такого не случится. Но это враньё!»
Музеи «под ключ»
Сразу после того, как Евгений Зейналов ушёл с «Фабрики гениев», знакомый предложил ему сделать музей «Эврикум» для Алма-Аты. «Говорит: "Давай в доле!". А я ему: "Нет, стоп: давай я просто тебе сделаю экспонаты, и мы разойдёмся приятелями"», — улыбается бизнесмен.
Музей в Казахстане открылся тем же летом, более того, до конца 2015 года Зейналов оборудовал на заказ ещё два подобных центра — в Ижевске и Новосибирске (музей «Вот Это Да!» до сих пор работает в ТЦ «Малинка»).
По словам Зейналова, создание музея площадью около 800 квадратных метров стоит от 20 млн рублей, эти затраты окупаются примерно за год. «Прибыль — около трёх миллионов рублей в месяц, — конкретизирует он. — Мы сами, к сожалению, не открываем музеи — у нас таких денег нет». Сколько удаётся заработать на открытии научно-развлекательных центров для других компаний, предприниматель не говорит.
Делая музеи «под ключ», новосибирец успел поучаствовать в конкурсе шведского фонда поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам» — и получил 1,2 млн рублей на создание мобильной выставки из 45 экспонатов. «Мы побывали в Бийске, Сургуте, Ноябрьске и посёлке Новомихайловский Краснодарского края этим летом, — рассказал предприниматель. — Сейчас думаем, в какой город привезти выставку. На Новый год выбираем между Нефтеюганском и Нижневартовском».
По словам бизнесмена, выставка окупилась: выручка за месяц — около 2 млн рублей. Чтобы посмотреть на «умные» экспонаты, посетители платят 300–500 рублей.
«Люди боятся»
Сегодня экспонаты производят 15 человек на фабрике площадью около 300 квадратов. В музеях необычные штуковины расставлены так, чтобы человек поступательно знакомился с физическими явлениями. Но, по мнению идеолога проекта, здесь важны не только экспонаты: «В музее вы попадаете в другой мир, поэтому у нас нет ни одного элемента из обычной жизни. К примеру, конструкции, которые используются в магазинах у дома, очень удобны, но сразу возвращают людей в реальность».
За шесть лет Евгений и его сотрудники сделали более трёхсот экспонатов. «У нас уже глаз замылился, — признаётся он. — Каждый раз, когда люди радуются, мы думаем: "Это же элементарно!". Усаживаем посетителей на стул с гвоздями, зная, что это как ровная поверхность. А люди боятся, удивляются!».
По словам создателя музеев, угадать, какой экспонат «выстрелит», почти невозможно. Например, тепловизор, который обошёлся в 300 тысяч рублей, публику не впечатляет. А самый любимый всеми экспонат — магнитный мост, который стоит 10 тысяч рублей. «Есть ещё есть инфракрасная надпись-невидимка, которую можно прочитать только через экран смартфона. Мы тоже думали, что это поразительно! А люди не оценили, — сокрушается Зейналов. — Вообще, чем дольше экспонат придумываешь, какие-то законы ищешь, парадоксы, тем он непонятнее остальным».
Бурные эмоции посетителей вызывает зеркальный куб. Это комната 4х4 метра, попадая в которую человек оказывается в «полной бесконечности».
В поисках идей для новых экспонатов Евгений Зейналов смотрит передачи на каналах Discovery, Discovery science и National Geographic. Кроме того, он собирается ехать в тур по европейским и американским производствам. «Они не против, потому что мы будем часть экспонатов заказывать у них для больших проектов», — поясняет предприниматель.
Впрочем, большинство впечатляющих вещей дешевле собрать самим, чем покупать за рубежом, отмечает Зейналов: «Экспонаты, которые стоят 10 тысяч евро, мы можем сделать здесь за 50 тысяч рублей».
Грандиозный спутник планетария
Сейчас «Эврикум» делает на заказ второй музей в Казахстане — в городе Актобе. «Мы надеемся, что ещё будут Омск и Москва, — говорит бизнесмен. — И у нас есть два глобальных проекта — в Новосибирске и Санкт-Петербурге».
В нашем городе директор «Эврикума» хочет построить огромный центр возле планетария — по его словам, частный инвестор уже есть и сейчас идёт речь о государственном софинансировании. «Мы нашли инвестора, который нам сказал: "Ребята, вы можете не ограничиваться в суммах", — утверждает Евгений Зейналов. — А это самое страшное, что можно услышать от инвестора. Ты думаешь: "Нет, дайте мне 10 миллионов рублей, и я буду в них влазить"». Кто этот щедрый инвестор, Евгений не раскрывает.
Также, по словам директора «Эврикума», у компании уже есть заказчик музея в Санкт-Петербурге: «Это крупная транснациональная корпорация. Они говорят: "Мы хотим построить всё вокруг Discovery". Это переводится как "открытие". Мы отвечаем: "Есть такое слово — Сuriosity, "любопытство". Открытие — это что-то единоразовое. А любопытство — то, что заставляет снова и снова совершать открытия". Мы хотим в детях это разбудить».
Чтобы достичь цели, Евгений решил соединить подходы развлекательного парка чудес «Галилео» и серьёзных европейских музеев науки, первый из которых был открыт ещё в 1930-е годы. «Мы хотим сделать шоу! — подчёркивает он. — Например, в California Science Center над входом висит настоящий шаттл Endeavour, который десять раз летал в космос. И ребёнок, который поел картошку фри под ним, будет знать, сколько у шаттла сопел, как они охлаждаются и так далее. Мы хотим детей этим заразить, потому что пока ребёнок не увидит шаттл, он вряд ли захочет стать космонавтом». Сейчас «Эврикум» начинает вести переговоры, желая забрать два шаттла с Байконура.
На вопрос о том, откуда у него такая любовь к физике, Евгений отвечает: вообще-то, его интересуют не технические науки, а возможность удивлять детей. «Мы хотим создать новую систему образования, — внезапно заявляет он. — Потому что обучение с книжкой было придумано веке в XVI. Прошло уже достаточно времени, чтобы всё изменилось. Теперь образование должно происходить посредством опытов». Он считает, что сфера научных развлечений будет только развиваться.
«Когда мы разрабатывали проект, нам говорили: "Сто человек в день — это фантастическая цифра!". А потом мы приехали на Новый год в "Галилео" и увидели очередь с первого этажа по третий. А когда узнали, что за день туда приходило по 1500 человек, мы уже ни секунды не сомневались, что этим надо заниматься, — объясняет Зейналов. — Создание таких музеев никогда не потеряет своей актуальности, потому что детям всегда надо будет учиться».
При этом бизнесмен не планирует идти по пути создания и тиражирования франшизы, объясняя это довольно утопически: «Мы не хотим хайпануть, всех окучить и открыть что-то другое. Мы хотим сделать всех вокруг счастливыми — это и есть социальное предпринимательство. У нас просто под этим понимаются благотворительность, альтруизм и волонтёрство. А это именно бизнес, который оказывает социальный эффект».
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Александра Зенкова
Фотографии предоставлены Евгением Зейналовым