Фабрика иллюзий

История новосибирской компании «Эврикум» напоминает истории западных корпораций — по таким пишут книги и снимают кино. Её основатель Евгений Зейналов бросил учёбу в университете и не знал, чем хочет заниматься, пока не посмотрел репортаж из нового музея в Санкт-Петербурге. В итоге из сомнительного стартапа с бюджетом в 160 тысяч рублей его компания превратилась в создателя занимательных музеев «под ключ» и владельца мобильной выставки, приносящей пару миллионов в месяц. При этом сам Евгений Зейналов мечтает построить научно-развлекательный комплекс возле Новосибирского планетария, а потом и вовсе создать новую систему обучения. Подробности — в материале НГС.БИЗНЕС.

Евгению Зейналову 31 год, и он уже успел открыть три музея занимательных наук: в Новосибирске, Ижевске и Алма-Ате. Его компания «Эврикум» сама производит экспонаты, а также ездит по России с мобильной выставкой. Казалось бы, всё ясно: Евгений закончил физфак НГУ и сразу же успешно применил знания на практике. Но нет.







«Я окончил три курса Новосибирского государственного университета экономики и управления по специальности "менеджмент организации" — и был отчислен, — рассказывает бизнесмен. — До 25 лет занимался всякой фигнёй. А потом решил: надо что-то делать. Тогда же увидел по телевизору, что в Санкт-Петербурге открывается необычный музей — "Лабиринтум". Потом открылся "Экспериментаниум" в Москве. И я поехал туда. Это было в марте 2011 года».







Взрослым тоже нравятся физические экспонаты. На фото — водяная линза (когда-то такую ставили перед телевизором, чтобы увеличить изображение)





Новосибирца так впечатлили экспонаты и сама атмосфера нового музея, что он захотел срочно открыть что-то подобное в родном городе. И вместе с другом отправился в школу социального предпринимательства «Новотерра».







«Мы стали лучшими в номинации "Идея", сделали какое-то подобие проекта, а потом нас пригласили на Летнюю школу Академпарка, — вспоминает Евгений Зейналов. — Мы выиграли и её — в номинации "Социальный бизнес"».







На форуме «Интерра» ребята получили 160 тысяч рублей от «Агентства поддержки молодёжных инициатив» области и оборудовали площадку на 72 квадрата с экспонатами и экскурсиями. «Часть экспонатов мы сделали сами, а часть заказали в Иркутске, где ещё году в 2008-м открылся первый в России подобный музей, — рассказывает предприниматель. — В итоге на "Интерре" мы стали "Лучшим проектом региона"».







Экспонат «Белка в колесе» от компании «Эврикум»





После этого партнёры всерьёз задумались о том, чтобы организовать настоящий бизнес — открыть центр научных развлечений. В какой-то момент они даже нашли инвестора, который планировал построить «Discovery-центр» площадью 4500 квадратов возле планетария. «Мы разработали проект, единственный в России: 192 экспоната, зоны лабораторных классов и временных выставок, зона новосибирских инноваций», — рассказывает Евгений Зейналов. Но музей так и остался на бумаге: инвестор оценил масштабы и понял, что таких денег у него нет.





«Тогда мы решили открывать свой центр, ведь мы больше ничего не умели», — смеётся Зейналов. Ребята стали искать помещение для стационарного музея — и обнаружили, что опоздали. «В 2012 году мы пришли на "Сибирскую ярмарку", и нам показали стройку "Галилео".





Это был такой удар! Мы уже знали, что он открылся в Екатеринбурге, в Челябинске. Но всё равно очень расстроились, — вспоминает Зейналов. — Говорим: "Всё, не надо нам помещения"».





Ящик, который визуализирует движение воздуха, в казахстанском музее





Однако партнёры всё же пережили появление конкурента и в 2014 году открыли «Фабрику гениев» на четвёртом этаже ТЦ «Москва». Для этого им пришлось оформить кредиты для физлиц в разных банках — всего получилось собрать больше двух миллионов рублей. «У нас в России, к сожалению, посевного финансирования нет, — сетует Евгений. — На коммерческий проект денег нельзя взять, хотя мы были победителями "Интерры" и успешно реализовали грант».







Внутри плазменного шара





«Фабрика гениев» оказалась провальной затеей, признаёт бизнесмен. Там было больше экспонатов, чем в «Галилео», плюс по залу водили экскурсии — но посетителей всё равно было мало. Кроме того, у друзей скоро появились разногласия. «Осенью 2015 года он выкупил мою долю фабрики, а я пошёл делать экспонаты, — говорит Евгений. — Потихоньку он её распродал».





На вопрос о причинах конфликта предприниматель восклицает:





«Никогда не делайте бизнес с друзьями! Все думают, что с ними такого не случится. Но это враньё!»







Музеи «под ключ»







Сразу после того, как Евгений Зейналов ушёл с «Фабрики гениев», знакомый предложил ему сделать музей «Эврикум» для Алма-Аты. «Говорит: "Давай в доле!". А я ему: "Нет, стоп: давай я просто тебе сделаю экспонаты, и мы разойдёмся приятелями"», — улыбается бизнесмен.





Музей в Казахстане открылся тем же летом, более того, до конца 2015 года Зейналов оборудовал на заказ ещё два подобных центра — в Ижевске и Новосибирске (музей «Вот Это Да!» до сих пор работает в ТЦ «Малинка»).





«Мы первые в России занесли кабину самолёта (Ту-134. — А.З.) в музей», — утверждает Евгений Зейналов. Фото из новосибирского центра «Вот Это Да!»





По словам Зейналова, создание музея площадью около 800 квадратных метров стоит от 20 млн рублей, эти затраты окупаются примерно за год. «Прибыль — около трёх миллионов рублей в месяц, — конкретизирует он. — Мы сами, к сожалению, не открываем музеи — у нас таких денег нет». Сколько удаётся заработать на открытии научно-развлекательных центров для других компаний, предприниматель не говорит.







Визуальное доказательство теоремы Пифагора





Делая музеи «под ключ», новосибирец успел поучаствовать в конкурсе шведского фонда поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам» — и получил 1,2 млн рублей на создание мобильной выставки из 45 экспонатов. «Мы побывали в Бийске, Сургуте, Ноябрьске и посёлке Новомихайловский Краснодарского края этим летом, — рассказал предприниматель. — Сейчас думаем, в какой город привезти выставку. На Новый год выбираем между Нефтеюганском и Нижневартовском».





По словам бизнесмена, выставка окупилась: выручка за месяц — около 2 млн рублей. Чтобы посмотреть на «умные» экспонаты, посетители платят 300–500 рублей.





«Люди боятся»







«Эврикум» впервые в России создал экспонат «Замороженные тени»





Сегодня экспонаты производят 15 человек на фабрике площадью около 300 квадратов. В музеях необычные штуковины расставлены так, чтобы человек поступательно знакомился с физическими явлениями. Но, по мнению идеолога проекта, здесь важны не только экспонаты: «В музее вы попадаете в другой мир, поэтому у нас нет ни одного элемента из обычной жизни. К примеру, конструкции, которые используются в магазинах у дома, очень удобны, но сразу возвращают людей в реальность».







За шесть лет Евгений и его сотрудники сделали более трёхсот экспонатов. «У нас уже глаз замылился, — признаётся он. — Каждый раз, когда люди радуются, мы думаем: "Это же элементарно!". Усаживаем посетителей на стул с гвоздями, зная, что это как ровная поверхность. А люди боятся, удивляются!».







От «страшного» стула еще никто не пострадал — физика в действии





По словам создателя музеев, угадать, какой экспонат «выстрелит», почти невозможно. Например, тепловизор, который обошёлся в 300 тысяч рублей, публику не впечатляет. А самый любимый всеми экспонат — магнитный мост, который стоит 10 тысяч рублей. «Есть ещё есть инфракрасная надпись-невидимка, которую можно прочитать только через экран смартфона. Мы тоже думали, что это поразительно! А люди не оценили, — сокрушается Зейналов. — Вообще, чем дольше экспонат придумываешь, какие-то законы ищешь, парадоксы, тем он непонятнее остальным».





Магнитный мост дети готовы собирать по полтора часа





Бурные эмоции посетителей вызывает зеркальный куб. Это комната 4х4 метра, попадая в которую человек оказывается в «полной бесконечности».







В поисках идей для новых экспонатов Евгений Зейналов смотрит передачи на каналах Discovery, Discovery science и National Geographic. Кроме того, он собирается ехать в тур по европейским и американским производствам. «Они не против, потому что мы будем часть экспонатов заказывать у них для больших проектов», — поясняет предприниматель.





Новосибирцы первыми в стране сделали мобильный зеркальный куб





Впрочем, большинство впечатляющих вещей дешевле собрать самим, чем покупать за рубежом, отмечает Зейналов: «Экспонаты, которые стоят 10 тысяч евро, мы можем сделать здесь за 50 тысяч рублей».





Грандиозный спутник планетария







Сейчас «Эврикум» делает на заказ второй музей в Казахстане — в городе Актобе. «Мы надеемся, что ещё будут Омск и Москва, — говорит бизнесмен. — И у нас есть два глобальных проекта — в Новосибирске и Санкт-Петербурге».







В нашем городе директор «Эврикума» хочет построить огромный центр возле планетария — по его словам, частный инвестор уже есть и сейчас идёт речь о государственном софинансировании. «Мы нашли инвестора, который нам сказал: "Ребята, вы можете не ограничиваться в суммах", — утверждает Евгений Зейналов. — А это самое страшное, что можно услышать от инвестора. Ты думаешь: "Нет, дайте мне 10 миллионов рублей, и я буду в них влазить"». Кто этот щедрый инвестор, Евгений не раскрывает.







Евгений отмечает, что посетителей часто приводят в восторг самые простые экспонаты. На фото установка, имитирующая ураган





Также, по словам директора «Эврикума», у компании уже есть заказчик музея в Санкт-Петербурге: «Это крупная транснациональная корпорация. Они говорят: "Мы хотим построить всё вокруг Discovery". Это переводится как "открытие". Мы отвечаем: "Есть такое слово — Сuriosity, "любопытство". Открытие — это что-то единоразовое. А любопытство — то, что заставляет снова и снова совершать открытия". Мы хотим в детях это разбудить».





Чтобы достичь цели, Евгений решил соединить подходы развлекательного парка чудес «Галилео» и серьёзных европейских музеев науки, первый из которых был открыт ещё в 1930-е годы. «Мы хотим сделать шоу! — подчёркивает он. — Например, в California Science Center над входом висит настоящий шаттл Endeavour, который десять раз летал в космос. И ребёнок, который поел картошку фри под ним, будет знать, сколько у шаттла сопел, как они охлаждаются и так далее. Мы хотим детей этим заразить, потому что пока ребёнок не увидит шаттл, он вряд ли захочет стать космонавтом». Сейчас «Эврикум» начинает вести переговоры, желая забрать два шаттла с Байконура.





На вопрос о том, откуда у него такая любовь к физике, Евгений отвечает: вообще-то, его интересуют не технические науки, а возможность удивлять детей. «Мы хотим создать новую систему образования, — внезапно заявляет он. — Потому что обучение с книжкой было придумано веке в XVI. Прошло уже достаточно времени, чтобы всё изменилось. Теперь образование должно происходить посредством опытов». Он считает, что сфера научных развлечений будет только развиваться.





Экскурсоводами на мобильной выставке часто работают дети — им платят по тысяче рублей в день





«Когда мы разрабатывали проект, нам говорили: "Сто человек в день — это фантастическая цифра!". А потом мы приехали на Новый год в "Галилео" и увидели очередь с первого этажа по третий. А когда узнали, что за день туда приходило по 1500 человек, мы уже ни секунды не сомневались, что этим надо заниматься, — объясняет Зейналов. — Создание таких музеев никогда не потеряет своей актуальности, потому что детям всегда надо будет учиться».





При этом бизнесмен не планирует идти по пути создания и тиражирования франшизы, объясняя это довольно утопически: «Мы не хотим хайпануть, всех окучить и открыть что-то другое. Мы хотим сделать всех вокруг счастливыми — это и есть социальное предпринимательство. У нас просто под этим понимаются благотворительность, альтруизм и волонтёрство. А это именно бизнес, который оказывает социальный эффект».