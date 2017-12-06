«Что творится ночью, мы не знаем»: кто виноват в смерти пятерых детей в Степном

Сегодня, 6 декабря, в посёлке Степной в Искитимском районе хоронили пятерых детей, трагически погибших при пожаре в собственном доме рано утром 3 декабря . Многодетный отец семейства спасся сам, выскочив через окно и оставив в комнате двух девочек и троих мальчиков. Старший сын в момент трагедии гостил у бабушки — теперь он винит себя в смерти братьев и сестёр. Соседи рассказали, что отец шестерых детей устраивал дома гулянки почти каждый день, но делал это только по вечерам — мужчина знал, что в это время с проверками к нему не придут, а значит, и не заберут ребятишек. Почему власти и общество не предотвратили смерть детей — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В последний путь детей, погибших на пожаре, провожали почти всем селом. По словам местной жительницы, многие из пришедших не скрывали слёз и открыто обвиняли в смерти детей, младшему из которых было всего семь месяцев, их отца — 32-летнего Владимира П. На кладбище, как рассказали родственники детей, его не было.





«Многодетный отец семейства в настоящее время находится в больнице с ожогами верхних дыхательных путей и тела, с ним общаться ещё нельзя», — подтвердили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.





В администрации Искитимского района рассказали, что эта семья была на контроле с 2013 года — когда получила статус многодетной. Однако неблагополучной она не считалась.





«Они не были семьёй какой-то группы риска, — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела социального обслуживания населения администрации Искитимского района Роза Панышева. — Когда стала семья многодетной, тогда попала в поле зрения. На все многодетные [семьи] повышенное внимание».





В августе 2017 года погибла мама детей, Оксана. По словам главы посёлка Степной Юлии Блинковой, женщина умерла от цирроза печени — она выпивала вместе с мужем. «Как Оксану похоронили, он (Владимир. — А.И.) за три месяца умудрился жениться. Официально женился, жена его уже беременная. Он всё мечтал седьмого ребёнка сделать и получить бесплатно машину», — пояснила Блинкова.





По словам Панышевой, Владимир работал в местном хозяйстве скотником. Когда Оксана заболела, главе семейства пришлось уволиться. На работу он так и не вернулся — в соцзащите мужчине помогли оформить пенсию по потере кормильца и выплаты по уходу за детьми.





По подсчётам начальника отдела социального обслуживания, в первый месяц мужчина получил порядка 146 тысяч рублей, потом ему каждый месяц приходило около 80 тысяч рублей, на эти деньги семья и жила.





«Получал по сто с чем-то тысяч, это все знают, — уверена соседка семьи Любовь Захарова. — Получит на почте деньги — и пить. За детьми не следил, я ходила жаловаться, но бесполезно». О том, что глава многодетной семьи выпивает, знали все. Однако в администрации посчитали, что лишать мужчину родительских прав не стоит. «Кто в деревне не выпивает-то, многие употребляют, — считает заместитель главы администрации Искитимского района по социальным вопросам Владимир Григоревский. — Но то, что [Владимир] злоупотребляет, нельзя было сказать... Мама, да, которая умерла, она выпивала, так скажем, поэтому и болезнь такую заработала. За детьми в основном следил отец, и после того, как она [Оксана] умерла, у них положение даже лучше стало в семье. В том плане, что ему деньги какие-то выделяли, и он стал ремонт делать, мебель закупать, стиральную машину и всё прочее. Заметно лучше всё стало».





О том, что после смерти Оксаны семья стала жить лучше, говорит и глава сельсовета. «Если раньше дети при живой матери могли всю зиму сидеть в квартире взаперти, потому что не было одежды, то потом всё изменилось... Вова стирал, Вова готовил. Конечно, все его будут сейчас винить, я с него ответственности не снимаю, бессовестный, сволочь, конечно», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Блинкова.





По словам Розы Панышевой, она сама лично несколько раз заезжала в гости к семье — просто проверить, как у них дела, так как «молодой мужчина остался один с шестью детьми без супруги». Да и траты Владимира администрация старалась контролировать. «Он сделал ремонт, он одел детей, — пояснила Панышева. — Он повёл в школу детей с иголочки одетыми, дети хорошо питались. Он должен был поехать пластиковые окна заказать, купил новую мебель, кроватки двухъярусные».





В сгоревшем доме жили шестеро детей





В семье двое детей ходили в школу. Сельчане не отрицают, что школьники выглядели опрятно, а младших детей на улице видели редко. «У нас к родителю претензий не было, — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор школы посёлка Степной имени Никифорова Наталья Гриних. — Ребёнок ходил в школу, одет по сезону, обут по сезону, все учебные принадлежности были. Если ребёнок пропускал занятия, мы выясняли, по какой причине пропускал. Эта работа велась. Ребёнок домашние задания выполнял, папа на родительские собрания ходил».







Однако бабушка детей по матери Любовь Никончук считает, что у внуков были проблемы в школе, и именно из-за пьянства зятя. «Дети в школу то опаздывали, то вообще не ходили, — сетует женщина. — Он [Владимир] их не отправлял, потому что спал пьяный. Вижу Никиту, спрошу: "Почему ты не в школе?", а он мне и говорил, что папка не отправил, пьяный был».





По словам соседей, мужчина выпивал часто, но именно по вечерам — он знал, что вечером с проверкой к нему никто не пойдёт.





«Вова всё говорил: "Я закодировался", а на самом деле это только для опеки, чтобы справка была, — объяснила одна из местных жительниц Тамара (имя изменено по просьбе собеседницы. — А.И.). — А на самом деле как ни придёшь, они с новой сожительницей то самогонку пьют, то что-нибудь ещё». Днём, по словам соседей, мужчина держался, не брал стакан в руки, но перегаром от него пахло, и очень сильно.





Родственникам покойной жены Владимир запретил приходить к нему домой и «лезть в его новую жизнь», пригрозив, что в противном случае дети перестанут общаться с ними. Но соседи, по словам Никончук, постоянно жаловались ей на пьянки её зятя. При этом в администрацию или полицию о пьянках многодетного отца сельчане не сообщали. «Кто будет жаловаться, кому это надо? — откровенничает Тамара. — Просто между собой посудачат о том, что пришли бы к нему [с проверкой] ночью, какого вы днём приходите?».





Любовь Никончук после каждого звонка соседей исправно сообщала о том, что Владимир выпивает, в администрацию, обращалась в школу. «Хоть бы раз пришли вечером и посмотрели, как они [Владимир с новой женой] себя ведут, — негодует женщина. — Они [работники администрации] днём всегда приходят, когда там всё чисто и нормально. А вечером и ночь они пьют до утра. Мы предупреждали, никто не реагировал. Можно было хоть один вечер взять и приехать».





Так сейчас выглядит кухня и комната, где спали дети





В школе и в администрации Искитимского района корреспонденту НГС.НОВОСТИ объяснили, что по закону приехать к многодетной семье ночью или вечером они не могли. «Жалобы были, — не скрывает Владимир Григоревский. — И мы, может быть, не станем отрицать, что в вечернее время он позволял [выпивать]. Но мы вечером и не могли его застать. Всегда, когда были сигналы от соседей или ещё от кого-то, незамедлительно всегда выезжали, но пьяным его не видели. Он, может быть, вечером выпивал, но утром всегда нормальный».





По словам Григоревского, один раз социальные работники видели мужчину выпившим — тогда отмечали день рождения одного из детей. «По закону нас могут и днём не пустить, — пояснил заместитель главы по социальным вопросам. — Там хорошие взаимоотношения были с социальным работником Степного сельсовета, а когда несколько человек с проверкой приезжали, было, что они просто не пускали домой. Особенно когда мама была жива у них. Она такая агрессивная была женщина, с ней контакта как такового не было, в основном контактировали с отцом... Отец спокойно пускал. Вечером, говорят, да, выпивал. Но днём не замечали».







«И не в каждую семью нас имеют право запустить, тем более вечером, это противозаконно, — считает Гриних. — Это моя личная территория. Поступали нам звонки от бабушки, тёти, касающиеся, что папа злоупотребляет. Но мы этого не видели, приходили днём. В доме чистота, дети обутые, одетые, смотрят мультики. Социальные психолог [беседовал] с детьми: "Папа обижает?". "Нет", — дети говорили, дети никогда не жаловались».







В пресс-службе министерства социального развития Новосибирской области НГС.НОВОСТИ пояснили, что





грубо вмешиваться в воспитательный процесс семьи — незаконно, в том числе и посещать такую семью в ночное время.





«В таких семьях можно использовать сигналы от неравнодушных соседей, знакомых, родственников, общественных организаций о возможном неблагополучии, — отметили в ведомстве. — Данная информация будет способствовать постановке семьи на ведомственные учёты, выявлению и купированию семейного неблагополучия на ранней стадии. В процессе работы с семьей появится возможность контроля поведения родителей во время вечерних рейдов сотрудников ПДН, органов опеки и попечительства, социальных служб». При этом в министерстве пояснили, что семья, пострадавшая при пожаре, состояла на учёте как многодетная, а «основания для рассмотрения вопроса о признании семьи, находящейся в социально опасном положении, отсутствовали».





Юрист новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрей Андреев считает, что в ситуации, когда родители ребёнка пьют по вечерам, выход один — звонить в полицию. Только у полиции есть полномочия войти в квартиру и забрать ребёнка. В практике Андреева было несколько таких случаев. «Многодетная мама вышла из дома, пила, ушла за добавкой, — вспоминает специалист. — Соседи тут же "стук", ПДН прилетает, видит: ребёнок один. И добились того, чтобы мама разместила детей в детский дом». При этом Андреев уверен, что социальные работники, опека и полиция должны работать вместе.





«Сейчас они в связке не работают, не отрегулировано это взаимодействие. Каждый отвечает за себя,





— подчёркивает эксперт. — В этой ситуации ещё проблемы из-за дырок в законе. Нет определения, что такое неблагополучная семья, нет определения, что такое социально опасное положение. Все эти недоработки, они и позволяют вот такую вакханалию. То есть куда хочу, туда трактую».





Источник в ПДН МВД России «Искитимский» рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что о происходящем в семье в полиции не знали. «Раньше никто не говорил, пил он, не пил. Сейчас, когда всё произошло, начали озвучивать, высказывать это. А почему тогда раньше не говорили? Все молчат, никто на этот вопрос ответить не может».





Посчитают ли отца виновным в гибели детей, пока неизвестно: в Следственном комитете ждут результатов пожарно-технической экспертизы. «Конкретно уголовно-правовая оценка действиям хозяина дома будет дана после получения заключения экспертизы. Об обвинении рано ещё говорить», — подчеркнули в ведомстве. Сегодня следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, в мае этого года в отдел опеки и попечительства администрации Кировского района поступила информация из районной больницы о социально опасном положении семьи, однако меры не были приняты.





«Должностные лица органов социальной защиты населения Искитимского района заблаговременно были уведомлены о сложившейся ситуации и не обеспечили своевременную защиту прав и законных интересов малолетних детей», — пояснили в ведомстве.







Пока старший сын семьи живёт с бабушкой, с ребёнком работает психолог. «У мальчика огромное чувство вины, — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Роза Панышева. — Он жалеет, что не остался дома, ушёл ночевать к бабушке».





Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Любовь Зябрева рассказала НГС.НОВОСТИ, что ребёнок сам хочет остаться жить у бабушки, родственники мальчика, скорее всего, оформят временную опеку. «У меня от моей дочери остался один единственный внучек. Это моя кровиночка, мы его никому не отдадим», — заявила Любовь Никончук.





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