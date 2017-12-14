Дом, который намайнил Джек

Сделка длилась почти год: пока дом проектировали и строили, курс вырос так, что компания-подрядчик получила намного больше, чем планировала. Сам заказчик тоже доволен — стать миллионером ему помогла криптоферма, купленная когда-то за 90 тысяч рублей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил всех участников необычной сделки, а также пообщался с новосибирцами, которые вовремя решили вложиться в криптовалюту и заработали на безбедную жизнь несколькими кликами.

Двухэтажный бревенчатый коттедж площадью около 200 кв. м с гаражом и баней за биткоины новосибирец по имени Александр (разглашать свою фамилию он не желает. — Прим. ред.) заказал около года назад. Договор с заказчиком в строительной фирме «Сибкоттедж-2010», рассказывает руководитель компании Максим Романов, подписали на необычных условиях:





сумма, разбитая на несколько траншей, была указана в рублях, но по договоренности с клиентом её всегда переводили в биткоины. В итоге выиграли оба — и заказчик, и исполнитель.





«В среднем коттедж у нас стоит 18 000 [рублей] за квадратный метр. На тогда дом стоил поменьше: в районе 2,5–2,7 миллионов рублей. На курсе мы очень много заработали. Изначально, когда дом проектировался и осуществлялась предоплата, курс биткоина был в районе 1500 [долларов], в конце сделки — уже 3600 долларов [за биткоин]. В конце ноября мы продали [на бирже] где-то 5 биткоинов по 11 000 долларов. А следом ночью купили по 8000», — рассказал НГС.НОВОСТИ Максим Романов, объяснивший, что решился на сделку по дому после того, как изучил рынок криптовалют. Сейчас его компания заработала бы на этом доме ещё больше: по данным на 14 декабря 2017 года, средневзвешенный курс биткоина был уже 16 500 долларов.







Покупатель коттеджа Александр рассказал НГС.НОВОСТИ, что тоже доволен сделкой. «Я в своё время купил майнер (ферма по производству биткоинов. — И.К.) где-то за 90 тысяч рублей. И он у меня отбился за 2,5–3 месяца. А потом пошёл на биржу [торговать биткоинами]. Дом купил примерно за десять биткоинов. Но сумма выплачивалась частями и курсы там были разные», — рассказал Александр и добавил, что нисколько не жалеет о сделке, несмотря на резкий скачок курса криптовалюты. Реальных денег, подсчитал новосибирец, на дом ушло не более 400 тысяч рублей — деньги, которые он вкладывал в торговлю на бирже. Всё остальное он намайнил сам.





Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — растёт последнее время очень быстро: в конце ноября он стоил 11 000 долларов, а 14 декабря давали уже 16 500 долларов за 1 биткоин



Обладателей криптовалюты со стремительно растущим курсом в Новосибирске немало — впрочем, не все готовы афишировать свои имена и реальные доходы. Хотя у некоторых они совсем небольшие. Среди них — семиклассник Фома Михайловский, который увидел ролик про биткоины на YouTube и решил добывать их самостоятельно. Мощность домашнего компьютера позволяла это делать.







«Надо было только настроить саму программу. Просто хотелось заработать карманные деньги. Всего за это время я уже заработал 1800 рублей. Мне хватает», — улыбнулся Фома.







Ещё один школьник, Яромир Беленко, решил с помощью биткоинов заработать себе на игровой компьютер 80 тысяч рублей. Друзья, заметил Яромир, посоветовали ему вложиться в биткоины и рассказали, как это сделать. Получив на день рождения в качестве подарков деньги на общую сумму в 30 тысяч рублей, семиклассник купил 0,231 биткоина. Через месяц продал подорожавшую валюту на бирже.







Впрочем, большинство обладателей криптовалюты, купивших когда-то биткоин по 100–500 долларов за криптомонету, как заметила одна из собеседниц НГС.НОВОСТИ, «уже давно живут в тёплых краях на полученную прибыль».





Бывший сотрудник одного из новосибирских научных институтов Дмитрий Чубаров вспоминает: в 2011 году из их института отчислился аспирант, который делал научные расчёты на мощных компьютерах НИИ. Учёные, вспоминает Дмитрий, моделировали на компьютерах физические процессы.







«Я принял сервер [после отчисления аспиранта] и обнаружил, что там продолжается какой-то вычислительный процесс. На сервере нашёлся исходный код, в котором меня привлекло незнакомое слово bitcoin. Из статьи в Википедии стало ясно, что к задачам, решаемым в институте, этот процесс отношения не имеет. Пришлось его остановить, а сервер выключить. Возможно, следовало бы внимательней прочитать статью в Википедии в том далеком 2011 году», — вспоминает Дмитрий.





Новосибирец Анатолий Каплан переехал в Одессу в 2012 году. Оставшись без работы, он на оставшиеся деньги купил свои первые десять «монет» по среднему курсу в 450 долларов и создал небольшой информационный ресурс на эту тему. Сейчас его сайт считается одним из самых популярных СМИ о криптовалютах на русском языке. В те же годы он пробовал и майнить биткоины — выходило примерно по 10 «монет» в месяц,







«Так из инвестора и энтузиаста я стал криптовалютным предпринимателем. <…> Сейчас, помимо СМИ, я занимаюсь консалтинговой компанией, которая предоставляет экспертно-аналитические и маркетинговые услуги криптовалютному бизнесу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ основатель международной компании ForkLog Consulting.





Однако обладатели криптовалюты довольно осторожно дают советы тем, кто только сейчас задумался о переводе активов в электронные деньги. И делать это стоит, советует сибирячка Ярослава Волкова, дождавшись просадки курса.





«Я считаю, что у крипты большое будущее. Но в настоящее время это — спекулятивная и высокорисковая история,





в которую стоит заходить только с суммой, какую не жалко потерять. Я держу в криптовалюте 10% своего капитала и наращивать эту долю не собираюсь. Но эти вложения приносят куда большую прибыль, чем остальные 90%. Если у вас есть свободные деньги, дождитесь просадки курса, купите эту "монету", сохраните доступ к вашему электронному кошельку и занимайтесь своими делами. Рынок сделает своё дело. Не исключено, что сегодняшние 10 000 рублей, на которые вы приобрели часть биткоина, через несколько лет окажутся приличным состоянием. Но это не точно», — предостерегает Волкова.





Напомним, в начале осени в пивных Новосибирска появились терминалы по продаже биткоинов, а месяц назад «Лаборатория Касперского» объявила, что нашла вирус-троян CryptoShuffler, который ворует из электронных кошельков криптовалюту.