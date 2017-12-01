Жесть на прилавке: «Холидей» сделал «Бум»

В Новосибирске открылись магазины-продуктовые базы — без овощей, но с очень низкими ценами

Группа «Холидей» открыла сегодня сразу два магазина своей новой сети «Бум», которые будут работать в формате «жесткий дискаунтер». Неделей ранее торговая точка такого же типа появилась в ритейл-парке «Левобережный». Обозреватель НГС.НОВОСТИ посетил оба магазина, сравнив в них цены, а также попытался разобраться с тем, чем новые дискаунтеры отличаются от уже работающих в городе.


«Бум» стал самым крупным арендатором в торговом комплексе «Агропарк»
«Бум» стал самым крупным арендатором в торговом комплексе «Агропарк»


Сразу два магазина нового проекта группы «Холидей» под названием «Бум» открылись сегодня в торговых комплексах «Агропарк» (бывшее здание «Домоцентра» на проезде Энергетиков) и «Торговый дом "Восточный"» (на Гусинобродском шоссе). На вывесках «Бума» нет иностранного слова «дискаунтер» (как на сети «Холди») — они названы «продуктовыми базами».


Первое, что видит покупатель в «Буме» — это железные сетки с дешевой домашней утварью, игрушками и прочими непродовольственными товарами
Первое, что видит покупатель в «Буме» — это железные сетки с дешевой домашней утварью, игрушками и прочими непродовольственными товарами


Обозреватель НГС.НОВОСТИ посетил один из магазинов (на проезде Энергетиков) и убедился, что он действительно отличается от уже знакомых горожанам «Холди дискаунтеров». Очевидно, что расходы на оснащение «Бума» сведены к минимуму: большая часть товара стоит на полу, на палетах. В отличие от «Холди» здесь совершенно нет свежих фруктов и овощей (только немногочисленные консервы из них), а набор замороженных продуктов сведен к минимуму.


Продукты выставлены прямо в той таре, в какой они прибыли от производителя 
Продукты выставлены прямо в той таре, в какой они прибыли от производителя 


По словам руководителя отдела маркетинга направления дискаунтеров «Холидея» Алексея Матиевского, в «Буме» должно быть всего порядка 600 наименований товаров.


В жестком дискаунтере продаются только  продукты длительного хранения
В жестком дискаунтере продаются только  продукты длительного хранения


Чтобы понять, насколько «Бум» дешевле того же «Холди», НГС.НОВОСТИ сравнили цены на идентичные позиции в обоих магазинах, взяв, прежде всего, товары под собственной маркой компании «Выгодная покупка».


Сок в банках рассчитан не столько на любителей ретро, сколько на желающих сэкономить — одна  трехлитровая банка стоит 70 рублей   
Сок в банках рассчитан не столько на любителей ретро, сколько на желающих сэкономить — одна  трехлитровая банка стоит 70 рублей   


Так, упаковка гречки (800 грамм) в «Буме» и «Холди» стоят соответственно — 21,90 и 26,89; рис круглозерный — 35,90 и 39,99;  макароны (1 кг) — 32,90 и 39,89;  подсолнечное масло — 53,7 и туалетная бумага — 31,90 и 37,89.


Выбор алкогольных напитков в магазине ограничен, но здесь можно найти всё: от пива и игристого полусладкого до сухих вин и виски
Выбор алкогольных напитков в магазине ограничен, но здесь можно найти всё: от пива и игристого полусладкого до сухих вин и виски


Из товаров под другими брендами можно привести в пример муку «Алтайский каравай» (2 кг) — 34,90 и 39,89;  коньяк «Старейшина» — 499 и 592. Бедро птицы в «Буме» можно найти по 89,90 рублей за килограмм (в «Холди» самый дешевый продукт с таким названием, но другого производителя стоит 134 рубля за кило), трусы мужские — 69,90 и 69,89.


Для обозначения формата нового проекта в «Холидее» использовали советское понятие «продуктовая база»
Для обозначения формата нового проекта в «Холидее» использовали советское понятие «продуктовая база»


«Агропарк», в котором расположился один из «Бумов», пока выглядит довольно пустынным. Этот крупный (порядка 17 тысяч кв. м) ТЦ  был построен в своё время компанией «Домоцентр» для торговли товарами для дома, однако в прошлом году ритейлер окончательно свернул свою деятельность, выставив всю недвижимость на продажу. Торговый центр «Агропарк» формально открылся здесь еще летом, но и сейчас продавцов здесь можно пересчитать по пальцам, большая часть помещения по-прежнему пустует.  


В магазине на  проезде Энергетиков свежие овощи можно купить тут же — у торговцев из Средней Азии
В магазине на  проезде Энергетиков свежие овощи можно купить тут же — у торговцев из Средней Азии


Возможно, в будущем, когда «Агропарк» превратится в достаточно популярный рынок, наличие здесь же магазина с ограниченным выбором товаров по минимальным ценам будет создавать некоторую синергию, надеются в «Холидее».


Точно такая же логика и у владельца ритейл-парка «Левобережный» (на улице Сибиряков-Гвардейцев) Владимира Кальченко. Неделю назад в одном из его корпусов заработал жесткий дискаунтер «Маяк» красноярской компании «Светофор».  Вскоре его должен дополнить фермерский рынок, где можно будет приобрести свежие фрукты, овощи, мясо, сыры и прочие продукты, которыми дискаунтеры не торгуют (или торгуют в очень ограниченном объеме).


В зале магазина «Маяк» на улице Сибиряков-Гвардейцев
В зале магазина «Маяк» на улице Сибиряков-Гвардейцев


«Светофор» пришел в Новосибирск тихо и без помпы чуть меньше двух лет назад. Сейчас у компании работает пять магазинов «Светофор» (магазины площадью порядка 500 кв. метров) и два «Маяка» (гипермаркеты-дискаунтеры с площадью от 1000 кв. м).


Как таковой, формат жесткого дискаунтера, то есть магазина торгующего ограниченным набором самых необходимых продуктов по минимальным ценам, существует во всем мире. Узость ассортимента, минимальные вложения в оформление и предельная простота выкладки позволяют снизить расходы на открытие и содержание торговой точки, а значит, и торговую наценку. Создатель крупнейшей мировой торговой сети Walmart Сэм Уолтон в своей книге «Сделано в Америке» писал, что некоторые из первых торговых комплексов этой сети размещались в бывших складских павильонах с земляным полом. Но низкие цены заставляли покупателей поступиться уютом, люди были готовы приезжать в эти магазины за многие километры. В Европе сейчас наиболее известным дискаунтером можно считать сеть Lidl.


В Новосибирске первые жесткие дискаунтеры появились еще в середине 90-х — это были магазины «Оазис» (впоследствии переформатированные для торговли отделочными материалами). В начале 2000-х компания «Сибириада» (тогда еще не входившая в состав «Холидея») пыталась развивать сеть «Эконом».  


Одна из попыток создать сеть дискаунтеров в Новосибирске —  магазины «Эконом»
Одна из попыток создать сеть дискаунтеров в Новосибирске —  магазины «Эконом»


В первых магазинах так же не было скоропортящихся товаров, а все продукты выставлялись в зал прямо в коробках. Однако растущая покупательная способность населения тогда заставила «Сибириаду» ввести в ассортимент и фрукты, и молочные изделия, после чего сеть превратилась просто в небольшие универсамы у дома.


«Холди» можно считать «мягким дискаунтером» — здесь можно купить и фрукты, и молочные скоропортящиеся продукты 
«Холди» можно считать «мягким дискаунтером» — здесь можно купить и фрукты, и молочные скоропортящиеся продукты 


В начале 2009 года, в разгар очередного кризиса, «Холидей» запустил свой собственный проект в этом формате — «Холди дискаунтер». Сейчас в Новосибирске и пригородах работает уже 54 магазина (данные 2ГИС) этой сети. Вслед за «Холидеем» дискаунтеры в Новосибирске пыталась открывать группа «Новые торговые системы» (под брендом «Лидер экономии»), однако, судя по всему, проект этот не развивается — сейчас в этой сети только 19 магазинов, это даже меньше, чем было в декабре 2016 года (для сравнения — «Холди дискаунтер» тогда состояла из 48 магазинов).  

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