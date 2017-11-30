Ольга Вилухина: «Для каждого спортсмена WADA — это самый страшный враг»
Лишённая медалей олимпийская чемпионка из Новосибирска заявила, что не отдаст МОК свои медали
Новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина оказалась среди спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) признал нарушившими антидопинговые правила. Спортсменка должна будет вернуть две серебряные медали, также ей пожизненно запрещено участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой МОК, в том числе в зимних Олимпийских играх в Корее в 2018 году. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал, как Вилухина относится к ситуации, готова ли она отдать свои медали и какие шансы у российских спортсменов на участие в Олимпийских играх в Корее.
Справка: Ольга Вилухина родилась в 1988 году в Башкортостане. С 1998 года занималась лыжными гонками, а в июне 2004 года по совету тренера решила перейти в биатлон. В 2009 году спортсменка переехала в Новосибирск. В 2014 году на зимних Олимпийских играх Ольга получила серебряную медаль в женском биатлонном спринте, чисто пройдя два огневых рубежа и уступив лидеру — выступавшей за Словакию Анастасии Кузьминой — 19,9 секунды. Вторая серебряная олимпийская медаль Ольге досталась в эстафете. В прошлом году Вилухина объявила о завершении спортивной карьеры.
В начале этой недели стало известно, что новосибирскую биатлонистку Ольгу Вилухину лишили медали, завоёванной на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортсменка остро отреагировала на такое решение Международного олимпийского комитета (МОК), назвав ситуацию «жёстким конвейером», в который попадают российские спортсмены.
Союз биатлонистов России (СБР) вступился за Ольгу Вилухину и Яну Романову, которых признали виновными в нарушении допинговых правил. В организации подчеркнули, что будут защищать честь и достоинство спортсменок «во всех соответствующих инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж».
Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с Ольгой Вилухиной и убедилась в том, что спортсменка не собирается сдаваться и отдавать свои медали.
— 29 ноября МОК объявил о лишении медалей ещё трёх российских спортсменов. В своём аккаунте в Instagram ранее вы сказали, что всё это похоже на «жуткий конвейер». Как считаете, почему так происходит?
— Я хочу сказать, что действительно попала в жуткий конвейер. Я вижу несостоятельность обвинений МОК, на слушаниях после нашей защиты я ни на йоту не сомневалась, мне казалось, что решение будет благоразумным. К сожалению, здесь действительно работает какой-то конвейер, идёт какой-то заказ на тех спортсменов, которые участвуют в Олимпийских играх в Сочи, их хотят точечно уничтожить.
В чём меня обвиняют? В том, что моя проба является положительной. Но за годы своей карьеры я сдала сотни допинг-проб, и ни одна из них не была положительной. Тогда в чём я виновата? В том, что кто-то поцарапал пробирку или якобы её заменил? Я сдала пробу допинг-офицеру и больше никогда её не видела. Таковы правила, придуманные WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — О.В.).
Где сам [Григорий] Родченков (бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA. — О.В.) при судебных разбирательствах? Никого нет. Ни Родченкова, ни [Ричарда] Макларена (глава независимой комиссии WADA. — О.В.). Это всё псевдообвинения и псевдодоказательства самого Макларена. Очень скупо приходит информация, о многом я узнаю из СМИ, хотелось бы хоть какой-то прозрачности. Доклад Макларена не случайно был засекречен, но я до последнего не верила, что это всё всерьёз. Спортсмены стали мишенью. Они в принципе беззащитны.
Я могу сказать, что для каждого спортсмена WADA — это самый страшный враг. Всегда будь готов защищаться. Презумпция невиновности WADA никогда не работала, всегда наоборот: спортсмен виноват по умолчанию. WADA создала систему агрессивного и жесточайшего контроля спортсменов. Сама организация не несёт никакой ответственности — забор, транспортировка, анализ, всё это прямая компетенция и обязанность WADA, спортсмен не участвует в этой цепочке, так при чём тут спортсмен? Не они меня обвиняют, а я их обвиняю в неисполнении своих прямых обязанностей, в нарушении прав человека. Нет веры в спортивные суды, есть понимание, что они ангажированы.
После приговора Саше Зубкову (олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков. — О.В.) и всем другим спортсменам я не верю ни одной организации в спорте.
Мы пойдём другим путём. Меня поддержали люди, которые вместе со мной шли к олимпийской медали, которые знают, что все мои медали чистые. Если у меня захотят забрать мои честно заработанные медали, я хочу прежде всего заявить об этом в суды — европейские, американские, пусть они честно скажут, кто виноват. Я, честно выигравшая свои медали, или WADA, под юрисдикцией которой эта пробирка поцарапана.
— Зубков заявил, что не отдаст медали, потому что это провокация. Вы поддерживаете его?
— Я свои медали никому не собираюсь отдавать, это мои две кровные, честно заработанные медали, к которым я шла на протяжении многих лет, с самого детства. Была заложена мечта. И это всё у меня сейчас хотят забрать? На каком основании и с какой стати?
— В Красноярске в 2019 году будет проходить Универсиада. Как может отразиться на её проведении этот антидопинговый скандал?
— Так далеко я не заглядывала. У нас под ударом Олимпийские игры в Пхёнчхане (пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Республика Корея. — О.В.), переживаю и боюсь за судьбы совершенно других спортсменов, которые также честно тренируются и готовятся к соревнованиям. Олимпийские игры — этой самый пик карьеры... Дайте время, сейчас период борьбы, действительно, идёт какой-то заказ. Почему страдают спортсмены — мне непонятно, я очень этим возмущена. Очень сильно хочется и очень желаю, чтобы какие-то спортсмены поехали и выступили под нашим гимном, флагом, потому что я патриот своей страны, и, конечно же, хочется, чтобы Универсиада в Красноярске не была проиграна. Я категорически против политики в спорте, потому что если она присутствует, то спорт теряет свою красоту и яркость. С самого детства никогда не думала, что когда-то, в 30 лет, по мне так точечно будут бить. Но я готова к этой схватке, я пойду до конца. Мне придётся свои честно заработанные медали завоевать во второй раз. Уверена, у меня все получится, но не знаю, какое время всё это займёт. Но в любом случае я верю в свои силы. У меня других вариантов нет, никто не увидит моей слабости, моё имя очернили, поэтому, естественно, я себя буду защищать.
— В прошлом году вы заявили о завершении спортивной карьеры. Чем вы сейчас занимаетесь?
— Моя жизнь и работа сейчас действительно не связаны со спортом. Но в любом случае спорт остаётся в моей душе, в моём сердце. Я поддерживаю свои соревнования (лыжная гонка «Хрустальная звёздочка». — О.В.), которые провожу в марте в Сосновке. Они не совсем огромного масштаба, но мне важно видеть в глазах детей радость и те цели, которые они ставят перед собой. В этих глазах я вижу себя маленькую.
В 2018 году соревнования пройдут уже в шестой раз. Это подобие весёлых стартов — здесь есть призы, медальки, кубки, тортики, утешительные призы, потому что детки — это наше будущее. Есть такие детки, которые занимают не призовые места, они прибегают со слезками, и здесь нужно тонко подходить. Нужны утешительные призы. Но это моё хобби, а если серьёзно говорить, то я работаю в госструктуре.
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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой